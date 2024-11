पोप : सिनॉड का अंतिम दस्तावेज पोप के धर्मसिद्धांत का हिस्सा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 26 नवंबर 2024 (रेई) : पोप फ्राँसिस ने धर्माध्यक्षीय धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा के अंतिम दस्तावेज के साथ एक टिप्पणी लिखा है, जो दो साल लंबी धर्मसभा के परिणामों को दर्शाता है, जिसका आह्वान पोप फ्राँसिस ने अक्टूबर 2021 में किया था और जो अक्टूबर 2024 में समाप्त हुई।

दस्तावेज के साथ दी गई टिप्पणी में, पोप फ्राँसिस लिखते हैं कि शुरू से ही धर्मसभा का मार्ग पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति खुला रहा है। इस आत्मा ने महाद्वीपों, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में कलीसिया का मार्गदर्शन किया है।

पोप लिखते हैं, “इस यात्रा ने कलीसिया को अपने स्वयं के अनुभवों को पढ़ने और संगति में रहने, भागीदारी का एहसास करने और ख्रीस्त द्वारा उसे सौंपे गए मिशन को बढ़ावा देने के लिए कदमों की पहचान करने की अनुमति दी है।"

उन्होंने बताया कि यह धर्मसभा यात्रा वास्तव में स्थानीय स्तर पर कैसे शुरू हुई, फिर राष्ट्रीय और महाद्वीपीय चरणों से गुजरी। अब जबकि सभा समाप्त हो गई है, पोप फ्राँसिस अंतिम दस्तावेज और इसकी सामग्री को स्थानीय कलीसियाओं को सौंपते हैं, जिन्हें वे दस्तावेज की सामग्री को विवेक, रचनात्मकता और उनके अद्वितीय संदर्भों के प्रति सम्मान के साथ लागू करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

पोप फ्राँसिस ने इसके बाद दस्तावेज को "पेत्रुस के उत्तराधिकारी के सामान्य धर्मसिद्धांत" का हिस्सा बताया और कहा कि इसके आधिकारिक स्वरूप का सम्मान किया जाना चाहिए। पोप ने स्पष्ट किया कि "यह रोम के धर्माध्यक्ष की प्रामाणिक शिक्षा का पालन करना है", और आगे कहा कि इसमें नवीनता के तत्व हैं, लेकिन यह 17 अक्टूबर, 2015 को स्पष्ट किए गए उस कथन के अनुरूप है, जब उन्होंने कहा था कि पदानुक्रमिक प्रेरिताई को समझने के लिए धर्मसभा स्वरूप कलीसिया उचित व्याख्यात्मक ढांचा है।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तावेज "सख्ती से मानक नहीं है" बल्कि यह प्रत्येक संदर्भ में अलग-अलग ढंग से लागू किए जाने वाले चिंतन का आह्वान है।

उन्होंने यह भी दोहराया कि "धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 16वीं सभा का समापन धर्मसभा प्रक्रिया के अंत का संकेत नहीं है।" इसके बजाय, उन्होंने कहा, यह कार्यान्वयन के एक चरण की शुरुआत का संकेत है, और "स्थानीय कलीसियाओं और उनके समूहों को अब अलग-अलग संदर्भों में, कानून और दस्तावेज द्वारा पूर्वानुमानित विवेक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से दस्तावेज में निहित आधिकारिक निर्देशों को लागू करने के लिए कहा जाता है।"

पोप फ्राँसिस इसके बाद धर्मसभा के महासचिव और रोमन क्यूरिया के प्रतिनिधियों को स्थानीय कलीसियाओं के साथ मिलकर धर्मसभा के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम सौंपते हैं। वे आगे कहते हैं कि धर्माध्यक्ष भी "अंतिम दस्तावेज में दिए गए संकेतों, सामने आई कठिनाइयों और प्राप्त परिणामों के बारे में अपनी स्थानीय कलीसिया में किए गए विकल्पों पर रिपोर्ट करेंगे, और उन्हें अपने अद लिमिना दौरे के समय प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वे अपने प्रयासों की चुनौतियों और परिणामों को साझा करेंगे।"

पोप ने धर्माध्यक्षों को इस चरण को साहस, रचनात्मकता और विनम्रता के साथ पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया, तथा स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों को सुलझाने में समय लगेगा, जिनके लिए सर्वभौमिक कलीसिया में सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

अपनी टिप्पणी को समाप्त करते हुए पोप फ्राँसिस ने सभी विश्वासियों को याद दिलाया कि धर्मसभा की यात्रा में "कार्यों के साथ साझा शब्दों की आवश्यकता होती है", इससे पहले उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की कि पवित्र आत्मा, कलीसिया की "सद्भावना" के रूप में, उसे नवीनीकृत और मार्गदर्शन करना जारी रखेगा, जिससे वह मसीह के साथ पूर्ण सहभागिता में आ सके।

