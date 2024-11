स्पेन के बाढ़ प्रभावितों के प्रति सन्त पापा फ्राँसिस की संवेदना

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 1 नवम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): सन्त पापा फ्राँसिस ने गुरुवार को सन्देश प्रेषित कर स्पेन में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। भयंकर बाढ़ ने स्पेन के वालेन्सिया क्षेत्र को तबाह कर दिया है।

इन दिनों की बाढ़ को स्पेन के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से बताया जा रहा है, जिसमें 158 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गये हैं।

स्पेन में वाल्लादेलिद महाधर्मप्रान्त काथलिक धर्माधिपति महाधर्माध्यक्ष लुइस ज़ेवियर आर्गुएलो गार्सिया को एक वीडियो संदेश भेजकर सन्त पापा फ्राँसिस ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "इस आपदा की इस घड़ी में मैं उनके करीब हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।" स्पेन के समस्त प्रभावित लोगों पर उन्होंने ईश्वर के आशीर्वाद की मंगलयाचना की।

स्पेन के पूर्वी भाग स्थित वालेन्सिया शहर के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में आई अचानक बाढ़ से बहुत से क्षेत्र नष्ट हो गये हैं। इसे स्पेन के हाल के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार एक साल की बारिश सिर्फ़ 8 घंटों में ही हो गई। वैसे तो शरद ऋतु में बारिश होना आम बात है, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों को चौंका दिया।

वालेन्सिया और उसके आस-पास के क्षेत्रों में हज़ारों लोग बिजली और पानी के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। बचाव प्रयासों के तहत सहायता के लिए 1,000 से ज़्यादा सैन्य कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। रेलगाड़ियों का आवागमन निलंबित कर दिया है, स्कूल और संग्रहालय बंद कर दिए गए हैं।

अन्तरराष्ट्रीय काथलिक उदारता संगठन कारितास की स्पानी शाखा स्थानीय मानवतावादी संस्थाओं और धर्मप्रांतों के साथ मिलकर विस्थापितों की सहायता कर रही हैं। बेघर लोगों के लिये सार्वजनिक भवनों में व्यवस्था की जा रही है।

स्पेन के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर से तीन दिनों तक शोक की घोषणा की है।

