पोप : 'शिक्षा की कुंजी है स्कूल-परिवार के बीच अच्छा सहयोग'

वाटिकन न्यूज

पोप फ्राँसिस ने बृहस्पतिवार को काथलिक प्रकाशन समूह "ला स्कूओला" के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो शिक्षा क्षेत्र में इटली के अग्रणी लोगों में से एक है।

कंपनी की स्थापना 1904 में उत्तरी इटली के ब्रेशिया में लोकधर्मी और पुरोहितों के एक समूह द्वारा की गई थी, जो इतालवी स्कूलों में काथलिक-प्रेरित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे और तब से इसने अन्य इतालवी काथलिक प्रकाशन गृहों एसईआई और कपिटेलो का अधिग्रहण करके विस्तार किया है।

अपने संबोधन में संत पापा फ्राँसिस ने कंपनी की शैक्षणिक विशेषज्ञता और शिक्षा के लिए चल रही सेवा की प्रशंसा की, तथा कहा कि पिछले 120 वर्षों में उनकी उपलब्धियों ने संत पापा पॉल छटवें द्वारा 1965 में व्यक्त की गई इच्छाओं को पूरा किया है, जब उन्होंने ला स्कूओला एदित्रिचे के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया था, जिसकी स्थापना में उनके पिता ने योगदान दिया था।

पोप ने विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा का सामना करने और धार्मिक मूल्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता से प्रभावित बदलते इतालवी सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुकूल होने में उनकी दृढ़ता की सराहना की।

“आप प्रमुख प्रकाशन गृहों की प्रतिस्पर्धा और चल रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों द्वारा चिह्नित चुनौतीपूर्ण समय में जोखिम का सामना करने से नहीं डरते हैं।”

उन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के निर्माण के लिए उनका “जुनून”, “इस जागरूकता को दर्शाता है कि सुसमाचार के मूल्यों में युवा लोगों को तैयार करना, जिम्मेदार व्यक्तियों के समाज के लिए एक आवश्यक योगदान प्रदान करता है जो सभी के साथ भाईचारे का संबंध बनाने में सक्षम हैं।”

पोप ने अपने विश्वपत्र ‘फ्रेतेली तूत्ती’ को याद करते हुए कहा, वास्तव में, काथलिक होने के नाते, हर जगह पाई जाने वाली अच्छाई को गले लगाना है, जैसा कि वाटिकन द्वितीय महासभा द्वारा सिखाया गया है: “यह सभी के प्रति एक खुले और संवादात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।”

"स्कूल, सबसे पहले और सबसे बढ़कर, एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति दुनिया के लिए मन और दिल दोनों खोलना सीखता है।"

और यह शिक्षा का मुख्य कार्य है, जो केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि मानव और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना भी है: शिक्षा का अर्थ है "अच्छी तरह से सोचने, अच्छा महसूस करने में मदद करना - दिल की भाषा - और अच्छा काम करना - हाथों की भाषा।"

पोप ने टिप्पणी की, "यह दृष्टिकोण आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हम अपने समय के युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने के लिए परिवारों, स्कूलों और पूरे समाज को एकजुट करने में सक्षम एक शैक्षिक समझौते की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।"

संत पापा ने कहा, "शिक्षा की कुंजी स्कूल और परिवार की एकता है, जिसकी इस समय कमी रही है।"

पोप ने याद दिलाया कि यह परिवर्तन शोक या भय का कारण नहीं है, बल्कि नई पीढ़ियों में "ज्ञान और बुद्धि की प्यास पैदा करने" के लिए "एक नया अवसर" है, "बाइबल हमें सिखाती है कि संकट के क्षणों में, नबियों की आवाज़ों ने आशा के क्षितिज दिखाए हैं।"

इसलिए, अंत में, पोप फ्राँसिस ने संपादक "ला स्कूओला" को अपने संस्थापकों के लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा के माध्यम से भाईचारे और आशा को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here