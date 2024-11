रोम की कलीसिया से आवास संकट को दूर करने में मदद करने हेतु संत पापा की अपील

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 16 नवम्बर 2024 : रोम धर्मप्रांत आगामी 2025 की आशा की जयंती के लिए लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करने की तैयारी में है। संत पापा फ्राँसिस ने शाश्वत शहर में मौजूद पल्ली पुरोहितों, धर्मसमाजी पुरोहितों, धर्मबहनों और कलीसिया संबंधी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक पत्र संबोधित किया है, जिसमें उनसे गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दान और एकजुटता के कार्यों के माध्यम से जयंती वर्ष के दौरान आशा के "ठोस संकेत" पेश करने का आह्वान किया गया है।

संत पापा ने पत्र में कहा "यह ईश्वर का प्रेम है जो आशा उत्पन्न करता है, और ईश्वर का प्रेम हमारे प्रेम के माध्यम से व्यक्त होता है।" संत पापा ने कई रोमन पल्लियों, धार्मिक समुदायों, कलीसिया संबंधी संघों, आंदोलनों और परिवारों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की "जो दान के ठोस कार्यों (अक्सर मौन में) के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को प्रसारित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिससे लोगों के जीवन में आशा उत्पन्न होती है।

यह याद करते हुए कि कलीसिया की सामाजिक शिक्षा में सामान्य भलाई में "मानव गरिमा की गारंटी देने वाली सभी स्थितियाँ" शामिल हैं, जिसमें भूमि, घर और काम के अपरिवर्तनीय अधिकार शामिल हैं, संत पापा फ्राँसिस विशेष रूप से आवास का उल्लेख करते हैं – रोम में एक लंबे समय से चल रहा यह महत्वपूर्ण मुद्दा - जहाँ आशा और गरिमा को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इसलिए जयंती वर्ष के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ का स्वागत करने की तैयारी में, वे रोम की कलीसिया से सार्वजनिक संस्थानों और संघों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से सभी धर्मसमाजी संस्थाओं से "अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम का एक साहसिक संकेत" व्यक्त करने के लिए कहा, जिसमें वे बेघरों या अपने घरों को खोने के जोखिम वाले लोगों को घर देने के लिए खाली पड़े भवनों की पेशकश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों को संस्थानों और सामाजिक सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि संघ और लोकप्रिय आंदोलन एक सम्मानजनक और भाईचारे वाला आतिथ्य सुनिश्चित करने के लिए अन्य सेवाएं प्रदान करेंगे।

पत्र को समाप्त करते हुए संत पापा फ्राँसिस ने रोम के धर्मप्रांतीय पुरोहितों, धर्मसमाजी पुरोहितों धर्मबहनों और लोक धर्मियों को उनकी उदारता के लिए और "ईश्वर के प्रेम को व्यक्त करने और सभी के जीवन में आशा पैदा करने के लिए वे जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद दिया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सबसे अधिक ज़रूरत है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here