संत पापा ने की जयंती वर्ष में अकुतिस और फ्रैसाती के संत बनने की घोषणा

वाटिकन सिटी, बुधवार 20 नवम्बर 2024 : दुनिया भर के हजारों युवाओं के विश्वास के लिए एक मॉडल और संदर्भ बिंदु कार्लो अकुतिस और पियर जोर्जियो फ्रैसाती को अगले साल संत घोषित किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के विश्व दिवस के दिन धन्य एक्यूटिस और विश्व युवा दिवस के दिन धन्य फ्रैसाती संत घोषित किये जायेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह, 20 नवंबर को आम सभा के अंत में, हजारों विश्वासियों से भरे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी घोषणा की।

पिछले 23 मई को, संत पापा फ्राँसिस ने धन्य कार्लो अकुतिस को संत घोषित करने के आदेश को मंजूरी दे दी थी, धन्य कार्लो अकुतिस पवित्र युखारिस्त से प्यार करता था और इसकी जानकारी के प्रति जुनून रखता था, जिसे कई लोग "पवित्रता के प्रभावशाली व्यक्ति" के रूप में परिभाषित करते थे। 1 जुलाई की आम सभा में संत पापा ने घोषणा की थी कि उन्हें "निर्धारित तिथि पर" वेदियों के सम्मान दिया जाएगा। असीसी के धर्माध्यक्ष दोमेनिको सोरेंटिनो ने हाल के महीनों में अनुमान लगाया था कि उसकी संत घोषणा, जुबली के वर्ष में होगी जो कुछ महीनों में शुरू होगी। असीसी के तकनीक-प्रेमी किशोर कार्लो अकुतिस 25-27 अप्रैल, 2025 को किशोरों की जयंती के दौरान प्रथम सहस्राब्दि संत घोषित होंगे।

पियर जोर्जियो फ्रैसाटी को धन्य घोषित होने के 35 वर्ष बाद, 28 जुलाई से 3 अगस्त, 2025 तक आयोजित युवा लोगों की जयंती के दौरान संत घोषित किया जाएगा।फ्रैसाती, टूरिन, दोमिनिकन तृतीयक का एक युवा छात्र और विंसेंशियन, फूसी और काथलिक एक्शन का सदस्य, काथलिकों की नई पीढ़ियों के बीच सबसे प्रसिद्ध धन्य लोगों में से एक है, जिसे इतालवी "सामाजिक" संतों में से एक माना जाता है। एक धनी परिवार का सदस्य, प्रार्थना और कमजोर लोगों के प्रति समर्पित, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी था: "एक पर्वतारोही...जबरदस्त", जॉन पॉल द्वितीय ने उसे बुलाया, जो 1990 में इसे "आठ धन्यताओं के लड़के" की उपाधि देना चाहता था। अब पीएमोंते मूल के एक अन्य परमाध्यक्ष ने आशा को पुनः प्राप्त करने के लिए समर्पित एक वर्ष में उसे वेदियों के सम्मान में खड़ा कर दिया है। जिसका प्रचार अकुतिस और फ्रैसाती दोनों ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से किया।

संत पापा ने कहा कि 3 फरवरी को वाटिकन में बच्चों के अधिकारों की विश्व बैठक होगी। जिसका शीर्षक है "आइए उन्हें प्यार करें और उनकी रक्षा करें" शोषित, दुर्व्यवहार किए गए और युद्धों के नाटकीय परिणामों को झेलने वाले लाखों नाबालिगों की मदद और सुरक्षा के नए तरीकों की पहचान करने का अवसर", जिसमें विभिन्न देशों से विशेषज्ञों और हस्तियों की भागीदारी देखी जाएगी। संत पापा ने यह भी बताया कि आज बच्चों और किशोरों के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इस खबर का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और बच्चों के समूह जो प्रांगण में पहली पंतियों में बैठे थे, दौड़ते हुए संत पापा फ्राँसिस से मिलने और आलिंगण करने दौड़े। संत पापा ने उनका स्वागत खुली बांहों से किया और उनके साथ फोटो भी लिया।

यह उन लाखों बच्चों की मदद और सुरक्षा के नए तरीकों की पहचान करने का अवसर होगा जो अभी भी अधिकारों से वंचित हैं, जो अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं और युद्धों के नाटकीय परिणामों को भुगतते हैं।

“बच्चों का एक समूह है जो इस दिन की तैयारी कर रहा है। आप सभी को धन्यवाद जो यह कर रहे हैं!”, संत पापा ने पीली टोपी और “शांति के लिए पहिए” पोस्टर के साथ लड़कों और लड़कियों के छोटे समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके साथ फादर एंज़ो फोर्तुनातो और एल्डो कैनोली, दोनों प्रसिद्ध आयोजक थे। जीएमबी, पहला विश्व बाल दिवस जो पिछले मई में ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया था।

