संत पापा : परमाणु युद्ध से खतरे में पड़ी दुनिया में शांति के लिए काम करें

वाटिकन सिटी, बुधवार 20 नवम्बर 2024 : "घृणा, शत्रुता, युद्ध और परमाणु संघर्ष के खतरे से खंडित और विभाजित" हमारी दुनिया में संत पापा फ्रांसिस ने शांति के ईश्वर में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से "संवाद, सुलह, शांति, सुरक्षा और मानवता के समग्र विकास के लिए प्रार्थना करने और काम करने" की अपील की।

संत पापा फ्रांसिस बुधवार को आम दर्शन समारोह से पहले तेहरान में अंतरधार्मिक संवाद के लिए बने विभाग और "अंतरधार्मिक और अंतरसांस्कृतिक संवाद केंद्र" के बीच बारहवीं संगोष्ठी के सदस्यों से मिले।

संगोष्ठी द्वारा चुने गए शिक्षा के विषय को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा, "शांति के लिए प्रतिबद्धता जिसे हम एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, वह हमें दुनिया की नज़रों में और सबसे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय बनाएगी।"

संत पापा ने संयुक्त संगोष्ठी द्वारा प्रदर्शित दोनों संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग के लिए प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि यह संवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है।

उन्होंने तेहरान-इस्फ़हान के महाधर्माध्यक्ष, दोमिनिक जोसेफ़ मैथ्यू को कार्डिनल्स मंडल में शामिल करने के अपने निर्णय की ओर भी इशारा किया, उन्होंने बताया कि यह निर्णय "ईरान में कलीसिया के प्रति उनकी निकटता और चिंता को व्यक्त करता है और बदले में पूरे देश का सम्मान करता है।"

संत पापा ने कहा, "ईरान में काथलिक कलीसिया का जीवन, एक छोटा झुंड, मेरे दिल के बहुत करीब है," और कहा कि वे उन चुनौतियों से अवगत हैं जिनका सामना यह कलीसिया करती है "क्योंकि यह मसीह की गवाही देने और सभी धार्मिक, जातीय या राजनीतिक भेदभाव को अस्वीकार करते हुए, चुपचाप लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, पूरे समाज की भलाई में योगदान देने में दृढ़ है।"

इस संगोष्ठी के लिए चुने गए विषय: "युवा लोगों की शिक्षा, विशेष रूप से परिवार में: ख्रीस्तियों और मुसलमानों के लिए एक चुनौती" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संत पापा ने कहा: "क्या सुंदर विषय है! परिवार, जीवन का पालना, शिक्षा का प्राथमिक स्थान है।"

उन्होंने कहा, "यह परिवार ही है जहाँ हम अपने पहले कदम रखते हैं और दूसरों की बात सुनना, उन्हें स्वीकार करना और उनका सम्मान करना, उनकी मदद करना और एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहना सीखते हैं।"

उन्होंने कहा कि हमारी विभिन्न धार्मिक परंपराओं का एक सामान्य तत्व युवाओं की शिक्षा में बुजुर्गों द्वारा दिया गया योगदान है और उन्होंने युवाओं के विकास के लिए दादा-दादी की अमूल्य गवाही में अपने विश्वास की पुष्टि की।

संत पापा ख्रीस्तियों और मुसलमानों दोनों के लिए आम शैक्षिक चुनौती पर प्रकाश डाला, जिसका प्रतिनिधित्व “पंथ की असमानता से जुड़े विवाहों की जटिल वास्तविकता” द्वारा किया जाता है।

प्रेरितिक उद्बोधन अमोरिस लेतित्सिया से उद्धरण देते हुए, उन्होंने कहा “यह देखना आसान है कि इस तरह के पारिवारिक परिवेश अंतरधार्मिक संवाद के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।”

इस बात पर दुख जताते हुए कि कैसे कुछ समाजों में आस्था और धार्मिक अभ्यास के कमजोर होने का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जो तेजी से बदलती दुनिया से प्रभावित होते हैं, संत पापा ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि “अपने शैक्षिक मिशन को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, परिवार को राज्य, स्कूल, उसके धार्मिक समुदाय और अन्य संस्थानों सहित सभी के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है।”

संत पापा ने कहा कि अंतरधार्मिक संवाद "हमें सोचने और कार्य करने के अपने परिचित पैटर्न से बाहर निकलने और बड़े मानव परिवार के भीतर मुलाकात के लिए खुले रहने में सक्षम बनाता है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि संवाद के फलदायी होने के लिए, "यह खुला, ईमानदार, सम्मानजनक, मैत्रीपूर्ण और ठोस होना चाहिए।"

अंत में, संत पापा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हम युवा पीढ़ी को शिक्षित करते हैं "हमें हर व्यक्ति, हर समुदाय और हर लोगों की गरिमा और अधिकारों के लिए बोलने और काम करने से कभी नहीं थकना चाहिए," और उन्होंने विवेक और धर्म की स्वतंत्रता को "मानव अधिकारों की संपूर्ण इमारत की आधारशिला" के रूप में बरकरार रखा।

