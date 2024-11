संत पापा: पवित्र भूमि में शांति के लिए संवाद ही एकमात्र संभव मार्ग है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 25 नवम्बर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन के कनसिस्ट्री भवन में "सार्वभौमिक शांति संगठन" के सदस्यों से मुलाकात की। यह संगठन विभिन्न धर्मों के युवाओं का घर है, जो पवित्र भूमि में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "एक भूमि - जिसने सदियों से बहुत अधिक हिंसा और पीड़ा देखी है" और जो दुर्भाग्य से आज भी युद्ध की स्थिति का अनुभव कर रही है। इसलिए शांति अत्यावश्यक हो जाती है और इस संगठन की प्रतिबद्धता एक स्पष्ट इच्छा की अभिव्यक्ति है जो मानव हृदय में रहती है और विविधता में एकता लाने में सक्षम है।

शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है. संवाद के माध्यम से युवा शांति के महान कारीगर बन सकते हैं।

संत पापा इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि युवा लोग ही शांति स्थापित करते हैं क्योंकि वे उच्च आदर्शों, उत्साह और आशा के साथ जीते हैं और सबसे बढ़कर, वे अतीत के घावों को भुलाने में सक्षम हैं जो "संघर्ष और विभाजन के चक्र" को कायम रखते हैं।

युवा लोग दूसरों को उन महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करने में मदद कर सकते हैं जो शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं: क्षमा और अतीत के पूर्वाग्रहों और घावों को दूर करने की इच्छा। युवा लोग रचनात्मक होते हैं, लेकिन बुरा लगता है जब हम "विचारधारा वाले" युवाओं से मिलते हैं, जिनमें विचारों और अच्छा करने की इच्छाशक्ति की जगह विचारधारा स्थान ले लेती है।

करीब आना, एक-दूसरे को सुनना, एक-दूसरे को जानना और सामान्य बिंदुओं की तलाश करना: यह संवाद है, एक प्रतिबद्धता है जिसे निभाया जाना चाहिए क्योंकि "यह हमारे पास उपलब्ध मुख्य उपकरण है।"

संत पापा फ्राँसिस जानते हैं कि युद्धों के कारण होने वाले दर्द का सामना करने पर आशा खोने का जोखिम होता है लेकिन यह "निराश नहीं करता"।

जब हम युद्ध के विनाशकारी प्रभावों और घृणा के विनाशकारी प्रभावों को देखते हैं, तो हतोत्साहित होना बहुत आसान है, गरीबी, भूख, भेदभाव और शांति की संभावना को खतरे में डालने वाली विभिन्न वास्तविकताओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये वास्तविकताएँ युद्धों के परिणाम हैं।

हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, आलोचना के सामने यह आवश्यक है, संत पापा आग्रह करते हैं, "शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं" भले ही यह आसान न हो, इसके लिए बलिदान और "हर दिन खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, खासकर जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं।"

हम सभी भाई-बहन हैं और मेल-मिलाप, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के प्रयास हमेशा हमारे समय और प्रयासों के लायक रहेंगे। और, निःसंदेह, अपना हास्य बोध कभी न खोएं: स्वस्थ आनंद... यह बहुत महत्वपूर्ण है! आनंद की वह क्षमता न खोएं जो आपको सर्वोत्तम चीजें देखने में मदद करती है।

