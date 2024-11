संत पापा ने 1,300 गरीबों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 18 नवम्बर 2024 : रोम शहर भर से गरीब ज़रूरतमंद 1,300 लोगों के लिए वाटिकन में दोपहर के भोजन के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने दुनिया भर के धर्मप्रांतों और पल्लियों में उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने सबसे वंचित लोगों के साथ एकजुटता की पहल की है। संत पापा फ्राँसिस द्वारा स्वागत किए गए 1,300 मेहमानों के लिए विशेष दोपहर का भोजन इतालवी रेड क्रॉस द्वारा परोसा गया था, जिसमें लगभग 340 स्वयंसेवकों ने भोजन परोसा था।

दोपहर के भोजन के शुरू होने से ठीक पहले, देवदूत प्रार्थना के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने याद दिलाया कि रविवार 17 नवंबर को विश्व गरीब दिवस मनाया जा रहा है, जिसका इस वर्ष का विषय है "गरीबों की प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचती है।" और उन्होंने कहा कि हम सभी खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं: "क्या मैं गरीबों को देने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूँ? जब मैं दान देता हूँ, तो क्या मैं गरीब व्यक्ति के हाथ को छूता हूँ और उसकी आँखों में देखता हूँ? भाइयों और बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीब इंतजार नहीं कर सकता!"

परमधर्मपीठीय धर्मार्थ सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की, जिन्होंने भोज का आयोजन किया, वाटिकन मीडिया को बताया कि संत पापा फ्राँसिस इस वार्षिक संकेत को दोहराने से क्यों नहीं थकते: बस येसु के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए, "लोगों के सम्मान बहाल करने के लिए।" रोज़ारियो वैलास्ट्रो, एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जो बेघर लोगों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के जवाब में प्रतिदिन उत्पाद और खाद्य पार्सल वितरित करता है, सरल चीज़ों और छोटे संकेतों में निहित सुंदरता के मूल्य पर ज़ोर देता है। "समाज के हाशिये पर, एकांत में उनका रहना उन्हें हमारी आँखों से अदृश्य न करे, न ही उनकी मानवीय गरिमा को मिटाए।"

राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में सब्जियों के साथ लासानिया, पालक और पनीर से भरा बीफ़ मीटलोफ़, मसले हुए आलू, फल और मिठाई शामिल थे। अंत में, प्रत्येक व्यक्ति को विन्सेंशियन पुरोहितों द्वारा एक बैकपैक दिया गया, जिसमें भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद थे।

पिछले सप्ताह सुसमाचार प्रचार के लिए बने विभाग द्वारा विभिन्न धर्मार्थ पहलों के माध्यम से जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया है, जिसमें पल्लियों के साथ संपर्क के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के बिलों का भुगतान भी शामिल है। यह पहल इटली की यूनिपोलसाई बीमा कंपनी की पारंपरिक उदारता के माध्यम से संभव हुई। दया की माता क्लिनिक जो अनिश्चित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए विभाग के साथ काम करता है, कल रात बंद हो गया, इसके निदेशक मास्सिमो रैली ने कहा, "उन कई स्वयंसेवकों का धन्यवाद जिन्होंने इस सप्ताह लगभग 1,000 गरीब लोगों का स्वागत करना और उनसे मिलना संभव बनाया।"

साथ ही, सभी पल्लियों और धर्मप्रांतीय समुदायों ने एकजुटता के ठोस संकेतों के माध्यम से अपने पड़ोस में गरीबों की जरूरतों को अपने प्रेरितिक गतिविधियों के केंद्र में रखने के निमंत्रण का जवाब दिया है। इटली के राष्ट्रीय काथलिक चैरिटी, कारितास इटालियाना ने इटली में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार पर रिपोर्ट का 28वां संस्करण प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था " दरारों में घास के पत्ते। आशा की प्रतिक्रियाएँ" जिसे इटली में कलिसियाओं की पहली धर्मसभा सभा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो 17 नवंबर को संत पॉल महागिरजाघर में समाप्त हुई। आज इटली में 9.7% आबादी गरीबी में रहती है, व्यावहारिक रूप से दस में से एक व्यक्ति। कुल मिलाकर, 50 लाख 694 हज़ार लोग पूर्ण गरीबी में जी रहे हैं, जो कुल मिलाकर 20 लाख 217 हज़ार से अधिक परिवार (8.4% परिवार) हैं। यह आंकड़ा, जो पारिवारिक आधार पर 2022 की तुलना में थोड़ा अधिक है और व्यक्तिगत आधार पर स्थिर है, ऐतिहासिक प्रवृत्ति में अभी भी सबसे अधिक है और इसमें कमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here