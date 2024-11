पोप फ्राँसिस ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री से मुलाकात की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने बृहस्पतिवार 14 नवम्बर को वाटिकन के प्रेरितिक प्रासाद में बरबाडोस की प्रधानमंत्री माननीया मिया अमोर मोटली से मुलाकात की। जिन्होंने बाद में क्रमशः वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पीयेत्रो परोलिन एवं वाटिकन विदेश उपसचिव मिरोस्लाव वकोवस्की से भी मुलाकातें कीं।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान बारबाडोस और वाटिकन के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके बाद चर्चा आपसी हितों के कुछ मुद्दों पर केंद्रित रही, जैसे कि आमघर की देखभाल और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, साथ ही देश और क्षेत्र के मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे।

मुलाकात का समापन बारबाडोस के लोगों के साझा हित को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ।

प्रधानमंत्री मोटली जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाटिकन आयी हैं, जिसका शीर्षक है "आमहित: सिद्धांत और अभ्यास।" शुक्रवार दोपहर को होनेवाले इस कार्यक्रम में मोटली और नवाचार एवं सार्वजनिक मूल्य के अर्थशास्त्र की प्रोफेसर मारियाना माज़ुकाटो के बीच एक संवाद की संभावना है। संवाद इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे आमहित का एक नया अर्थशास्त्र स्वास्थ्य, पर्यावरण (जैव विविधता, जलवायु और पानी सहित) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य से संबंधित हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए तत्काल, अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई कार्रवाई करने में मदद कर सकता है।

