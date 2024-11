पोप फ्राँसिस : विश्वास एक यात्रा है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 6 नवंबर 2024 (रेई) : पोप लिखते हैं, “जब मैं बोयनोस आयरिस में एक पुरोहित था, और मैंने अपने गृहनगर में एक धर्माध्यक्ष के रूप में भी, यह आदत बनाए रखी, मुझे साथी पुरोहितों से मिलने, धर्मसंघी समुदायों में जाने या दोस्तों से बातचीत करने के लिए विभिन्न मोहल्लों में पैदल चलना बहुत पसंद था।” घूमना हमारे लिए अच्छा है: यह हमें हमारे आस-पास की घटनाओं से जोड़ता है, हमें हमारे आस-पास की वास्तविकता की आवाजों, गंधों और शोर को खोजने में मदद करता है - दूसरे शब्दों में, यह हमें दूसरों के जीवन के करीब लाता है।

चलने का मतलब है स्थिर न रहना: विश्वास करने का मतलब है एक आंतरिक बेचैनी होना जो हमें कुछ "अधिक" की ओर ले जाती है, आज पहुँचने वाली ऊँचाई की ओर एक और कदम आगे बढ़ाना, यह जानते हुए कि ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में, कल यह मार्ग हमें और ऊँचा में ले जाएगा, जो हमारे जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति या दोस्तों के बीच के रिश्ते की तरह ही है: यह कभी खत्म नहीं होता, कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता, कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता, हमेशा खोजता रहता है, अभी तक पर्याप्त नहीं है। ईश्वर के साथ यह कहना असंभव है: "सब कुछ पूरा हो गया; सब कुछ अपनी जगह पर है; बस इतना ही।"

यही कारण है कि जयन्ती वर्ष 2025 हमें आशा के महत्वपूर्ण आयाम के साथ इस बात में अधिक जागरूकता की ओर ले जाए कि विश्वास एक तीर्थयात्रा है और हम इस धरती पर तीर्थयात्री हैं। हम पर्यटक या घुमक्कड़ नहीं हैं: हम अस्तित्वगत रूप से लक्ष्यहीन होकर नहीं चलते। हम तीर्थयात्री हैं।

तीर्थयात्री अपनी यात्रा तीन प्रमुख शब्दों के प्रकाश में जीते हैं: जोखिम, प्रयास और लक्ष्य।

आज, हम यह समझ नहीं पाते कि अतीत के ख्रस्तीयों के लिए तीर्थयात्रा करना क्या मायने रखता था, क्योंकि हम विमान या ट्रेन से यात्रा करने की गति और आराम के आदी हैं। लेकिन एक हजार साल पहले यात्रा पर निकलने का मतलब था विभिन्न मार्गों पर आनेवाले कई खतरों के कारण घर वापस न लौटने का जोखिम उठाना। जिन लोगों ने सड़क पर निकलने का फैसला किया उनका विश्वास किसी भी डर से ज़्यादा मजबूत था। अतीत के तीर्थयात्री हमें ईश्वर पर भरोसा करना सिखाते हैं, जिन्होंने उन्हें प्रेरितों की कब्र, पवित्र भूमि या किसी खास तीर्थस्थल की यात्रा करने के लिए बुलाया। हम भी प्रभु से उस विश्वास का एक छोटा हिस्सा माँगते हैं, खुद को उनकी इच्छा पर छोड़ने का जोखिम स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि उनकी इच्छा एक अच्छे पिता की इच्छा है जो अपने बच्चों के लिए केवल वही चाहते जो उनके लिए उत्तम है।

चलने का अर्थ निश्चय ही परिश्रम करना है। यह बात उन कई तीर्थयात्रियों को अच्छी तरह पता है जो एक बार फिर प्राचीन तीर्थयात्रा मार्गों पर उमड़ पड़े हैं। मैं संतियागो दी कम्पोस्तेला, विया फ्रांचिजेना और इटली में उभरे विभिन्न मार्गों के बारे में सोचता हूँ, जो सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों के बीच सकारात्मक सहयोग के कारण कुछ प्रसिद्ध संतों या गवाहों (संत फ्राँसिस, संत थॉमस, साथ ही डॉन तोनिनो बेलो) से प्रेरित हैं। पैदल चलने के लिए सुबह जल्दी उठना, जरूरी सामान के साथ बैग तैयार करना और कुछ सादा खाना खाने की जरूरत होती है। पैरों में दर्द और प्यास का अनुभव होता है, विशेषकर, गरमी के दिनों में। लेकिन इस प्रयास के रास्ते पर कई अच्छी चीजें मिलती हैं: प्रकृति की सुंदरता, कला की मधुरता, स्थानीय लोगों का आतिथ्य। जो लोग पैदल तीर्थयात्रा करते हैं - कई लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं - वे खर्च किए गए प्रयास से कहीं अधिक प्राप्त करते हैं। वे रास्ते में मिलनेवाले लोगों के साथ सुंदर संबंध बनाते हैं, सच्चे मौन और फलदायी आत्मनिरीक्षण का अनुभव करते हैं जो हमारे समय की व्यस्त गति अक्सर असंभव बना देती है, और सभी अनावश्यक चीजों को पाने की चमक की तुलना में आवश्यक चीजों का मूल्य समझते हैं, लेकिन जो आवश्यक है उसे खो देते हैं।

तीर्थयात्रियों के रूप में चलने का मतलब है कि हमारे पास एक गंतव्य है और हमारे चलने की दिशा, एक उद्देश्य है। चलने का मतलब है एक लक्ष्य होना, न कि संयोग पर निर्भर होना। जो लोग चलते हैं उनके पास एक दिशा होती है, वे लक्ष्यहीन होकर नहीं भटकते, जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय बर्बाद नहीं करते। इसीलिए मैंने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि चलने और विश्वासी होने में कितनी समानता है। जिनके दिलों में ईश्वर हैं, उन्हें एक मार्गदर्शक सितारे का वरदान मिला है - हमें ईश्वर से जो प्रेम मिला है, उसी प्रेम के कारण हमें दूसरों को प्रेम देना है।

ईश्वर हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन हम उनके पास एक तीर्थस्थल या महागिरजाघर की तरह नहीं पहुँच सकते। जिन्होंने पैदल चलकर तीर्थयात्रा की है वे अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार उस मंज़िल पर पहुँचना, जिसकी चाहत थी—मैं चार्ट्रेस महागिरजाघर के बारे में सोच रहा हूँ, जिसने एक शताब्दी पहले कवि चार्ल्स पेगुई की पहल की बदौलत तीर्थयात्रियों में पुनरुत्थान का अनुभव किया है—इसका मतलब यह नहीं है कि वह संतुष्ट महसूस कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जबकि बाहरी तौर पर तीर्थयात्री जानता है कि वह पहुँच गया है, अंदर से वह जानता है कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है। ईश्वर ऐसे ही हैं: वे एक लक्ष्य हैं जो हमें आगे बढ़ाते है, एक लक्ष्य जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं क्योंकि वे हमेशा हमारे द्वारा उसके बारे में रखे गए विचार से बड़े हैं। ईश्वर ने खुद इसे नबी इसायस के माध्यम से समझाया: "जैसे आकाश पृथ्वी से ऊँचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊँचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊँचे हैं।"(इसा. 55:9)। ईश्वर के साथ, हम कभी समाप्त नहीं होते। हम हमेशा यात्रा पर रहते हैं, हमेशा उसकी तलाश करते हैं। लेकिन यह वास्तव में ईश्वर की ओर चलना है जो हमें यह उत्साहजनक निश्चितता देते हैं कि वे हमें अपनी सांत्वना और अपनी कृपा देने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं।

