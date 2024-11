संत पापा फ्राँसिस: 'परिवारों को रोज़री की सुंदरता को फिर से खोजना होगा'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 11 नवम्बर 2024 : "रोज़री, एक सरल साधन जो सभी के लिए सुलभ है, उस नए सुसमाचार प्रचार का समर्थन कर सकता है जिसके लिए आज कलीसिया बुलायी गयी है।" संत पापा फ्राँसिस ने पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कैपुटो को अपने संदेश में इसे स्वीकार किया, जो रोज़री की माता मरियम तीर्थस्थल में संत पापा प्रतिनिधि हैं। रोज़री की माता मरियम की पूजनीय छवि के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर पोम्पेई में काथलिक समुदाय विभिन्न प्ररितिक पहलों के साथ जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा है।

संत पापा फ्राँसिस ने अपने संदेश की शुरुआत इस बात पर की कि वे आध्यात्मिक रूप से उन सभी लोगों के साथ जुड़ते हैं जो इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वर्गीय माता के मधुर चेहरे में आराम और आशा खोजने के लिए पोम्पेई के माता मरियम के मंदिर का दर्शन करेंगे और समारोह मनायेंगे।

जब 13 नवंबर, 1875 को माता मरियम की पेंटिंग आई, तो कुछ ही साल बाद वकील बार्टोलो लोंगो, मंदिर के संस्थापक ने अपने विश्वास को फिर से खोजा था, जिसे उसने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान खो दिया था। अपनी आत्मा में गहराई से सुनी गई एक आवाज़ रात में एक चमक की तरह थी, जिसने उन्हें एक कड़वे संघर्ष से बचाया और रोज़री की धार्मिक परंपरा से जुड़ी एक कहावत के साथ उनके दिल में फिर से गूंज उठी: "यदि आप मोक्ष चाहते हैं, तो रोज़री का प्रचार करें।"

संत पापा ने इसे "दैवीय" बताया कि पोम्पेई की माता की पेंटिंग की जयंती, जयंती वर्ष के साथ मेल खाती है, जो कि हमारी आशा येसु पर केन्द्रित है, तथा निचेया की परिषद की 1700वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, जिसने त्रित्व परमेश्वर के प्रकाश में ईसा मसीह के दिव्य-मानव रहस्य पर विशेष जोर दिया था।

संत पापा ने कहा, "इस परिप्रेक्ष्य में रोज़री को फिर से खोजना, उद्धारकर्ता के जीवन के रहस्यों को आत्मसात करना, मरियम की आँखों से उन पर विचार करना अद्भुत है।" उन्होंने आगे कहा, "रोज़री, एक सरल साधन है, जो सभी के लिए सुलभ है," "नए सुसमाचार प्रचार का समर्थन कर सकती है जिसके लिए आज कलीसिया बुलायी गई है।

संत पापा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिवारों और घरों के भीतर रोज़री की सुंदरता को फिर से खोजना कितना महत्वपूर्ण है।

संत पापा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह प्रार्थना न केवल शांति बनाने में सहायता करती है, बल्कि युवा लोगों को यह प्रस्ताव देना कितना ज़रूरी है "ताकि वे इसे दोहराव और नीरस न समझें," बल्कि "प्रेम का एक ऐसा कार्य जो खुद को देने से कभी नहीं थकता।"

इसके अलावा, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि रोज़री बीमार और पीड़ित लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत भी है, एक "मीठी जंजीर जो हमें ईश्वर से बांधती है", लेकिन साथ ही "प्रेम की एक जंजीर जो सबसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक आलिंगन बन जाती है, जैसा कि बार्टोलो लोंगो ने विशेष रूप से अनाथों और कैदियों के बच्चों में देखा था।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए, संत पापा ने वर्षगांठ मनाने वालों को प्रोत्साहित किया कि "श्राइन की कई पहलों के माध्यम से, दान के महान इतिहास को नई प्रतिबद्धता के साथ जारी रखें, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी।"

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "यह सबसे सुंदर आध्यात्मिक विरासत है, जिसे धन्य संस्थापक ने पीछे छोड़ दिया।"

संत पापा फ्राँसिस ने प्रार्थना की कि प्रभु, पोम्पेई की माता मरियम के संदेश के माध्यम से, "आज की मानवता से बात करना जारी रखें, जिसे सद्भाव और भाईचारे के मार्ग को फिर से खोजने की आवश्यकता है।"

उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि दुनिया भर में फैले उनके असंख्य भक्त हमेशा प्रभु के प्रति अधिक निष्ठा से जुड़े रहेंगे, तथा अपने भाइयों और बहनों, विशेष रूप से सबसे अधिक जरूरतमंदों के प्रति निकटता का साक्ष्य देंगे।

