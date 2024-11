कलासनसियान परिवार से पोप, नये रास्ते पर आगे बढ़ने से न डरें

वाटिकन न्यूज

बृहस्पतिवार को वाटिकन में कलासनसियान परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते हुए, जो अपने धर्मसंघ की जयन्ती मना रही है, संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहन दिया कि वे अपने संस्थापक के शिक्षा के कैरिज्म से जुड़े रहें तथा आधुनिक चुनौतियों का सामना साहसी विश्वास एवं व्यक्तियों की समग्र देखभाल के साथ करें।

संत जोसेफ कलासन्स ख्रीस्तीय स्कूलों के सार्वभौमिक संरक्षक माने जाते हैं।

संत पापा ने कहा, "आपके संस्थापक ने... अपने जीवन की योजनाओं को बाधित करने में संकोच नहीं किया और खुद को सड़क पर रहनेवाले बच्चों के लिए समर्पित कर दिया।" इस बात पर गौर करते हुए कि कैसे धार्मिक विद्यालय कठोर योजना से नहीं बल्कि "एक अच्छे पुरोहित के साहस से उभरे, जिसने खुद को दूसरों की जरूरतों से प्रेरित होने दिया।"

इस प्रकार, उन्होंने पूरे कलासनसियन परिवार को आज की चुनौतियों का सामना करने में समान साहस और अनुकूलनशीलता अपनाने के लिए आमंत्रित किया, विशेष रूप से गरीबी के नए रूपों का जवाब देने में, समाज की उभरती जरूरतों पर खास ध्यान देते हुए, पूछा, “हमारे समय की नई गरीबी क्या हैं?”

पोप ने कहा, “नए रास्तों पर चलने से न डरें,” दल को चुनौती देते हुए कि वे मौजूदा मॉडलों को संशोधित करें, जबकि ईश्वर की दया में उसी भरोसे को बनाए रखा जिसने उनके परिवार की उत्पत्ति को परिभाषित किया।

पोप फ्रांसिस ने धार्मिक विद्यालयों के दृष्टिकोण की भविष्यसूचक प्रकृति पर भी विचार किया, जो आध्यात्मिक, बौद्धिक और व्यावहारिक शिक्षा को एकीकृत करता है। उन्होंने इसे "तीन बुद्धिमत्ताओं" - मन, हृदय और हाथों के बीच एकता को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया।

उन्होंने आधुनिक समाज में मानवीय रिश्तों के विखंडन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "युवा लोगों को इस संश्लेषण को प्राप्त करने में मदद करना आज बहुत जरूरी है।"

एक परिवार के साथ भोजन करते समय मोबाइल फोन में मग्न होने के बारे में एक किस्से पर विचार करते हुए, पोप ने दुख व्यक्त किया, "यह भयानक है - मानवता की कमी।"

उन्होंने आभासी बातचीत की तुलना में वास्तविक, आमने-सामने के रिश्तों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा, “एक-दूसरे की आँखों में देखें; सिर्फ फोन पर बात न करें।”

पोप ने समग्र शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए कलासनसियन परिवार की सराहना की, जिसे उन्होंने ईश्वर द्वारा उन्हें सौंपी गई एक महत्वपूर्ण “करिश्माई प्रतिभा” के रूप में वर्णित किया।

व्यक्तियों और समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना जारी रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, "यह समग्र शैक्षिक शैली सभी की भलाई के लिए एक खजाना है।"

पोप फ्रांसिस ने कलासनसियन परिवार के सदस्यों - समर्पित पुरुषों और महिलाओं, लोकधर्मियों और याजकों के बीच एकता और सहयोग की प्रशंसा करते हुए अपने संबोधन का समापन किया।

उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे पवित्र आत्मा से प्रेरित उनके सामूहिक प्रयास, दूसरों की सेवा में एक साथ चलने की कलीसिया के मिशन को मूर्त रूप देते हैं।

पोप ने उनके मिशन को मसीह के उदाहरण और कलीसिया की सामुदायिक स्वभाव से जोड़ते हुए कहा, "यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी ने... 'परिवार बनने' की आवश्यकता महसूस की है।"

