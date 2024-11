संत पापा: मध्य पूर्व के ख्रीस्तियों को युद्ध से पीड़ित देशों में गवाह बनना चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी शनिवार 9 नवम्बर 2024 (रेई) : मध्य पूर्व के कई ख्रीस्तीय भाइयों और बहनों के विचार के साथ, "एक साथ प्रार्थना करना", ताकि वे "युद्ध से पीड़ित देशों में मसीह की गवाही दें"। इसलिए "एक साथ चलना" और "एक साथ काम करना" अपने पूर्ववर्ती संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और मार दिन्खा चतुर्थ के समान उद्देश्य को देखते हुए, जब उन्होंने '94 में सामान्य ख्रीस्तीय घोषणा पर हस्ताक्षर किए: "पूर्ण एकता"। अर्थात्, "उस पवित्र दिन तक पहुँचने की आशा जिसमें हम एक ही वेदी पर एक साथ समारोह मना सकेंगे और उद्धारकर्ता के एक ही शरीर और रक्त को प्राप्त कर सकेंगे।"

संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के तीस वर्षों के लिए वाटिकन में पूर्व के असीरियन कलीसिया के काथलिक संरक्षक, प्राधिधर्माध्यक्ष मार आवा तृतीय का स्वागत किया, जिसने "पूर्ण एकता की दिशा में एक मौलिक कदम" को मंजूरी दी, लेकिन सबसे बढ़कर काथलिक समुदाय और पूर्वी समुदाय के बीच सहस्राब्दी विवादों का समाधान किया। यह असीरियन प्राधिधर्माध्यक्ष द्वारा रोम की पहली यात्रा की 40 वीं वर्षगांठ भी है।

शनिवार को दर्शकों के समक्ष अपने भाषण में संत पापा फ्राँसिस ने पूर्ण ख्रीस्तीय एकता की दिशा में सभी प्रयासों को प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने कहा, "मुझे याद है कि महान धर्मशास्त्री जॉन ज़िज़ियोलस, जो ईश्वर के व्यक्ति थे, कहा करते थे: 'मैं एकता की तारीख जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ।' यह कब है? 'अंतिम निर्णय के बाद का दिन।' उससे पहले, पूर्ण एकता नहीं होगी, लेकिन इस बीच, हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए।"

उन्होंने “एकता की सामान्य इच्छा” की प्रशंसा की जो काथलिक और असीरियन ख्रीस्तियों को सुसमाचार में मसीह के आह्वान का जवाब देने के लिए प्रेरित करती है: “कि वे सभी एक हो जाएं।” (योहन 17:21)

संत पापा ने कहा कि ख्रीस्तीय एकता की दिशा में प्रयास इस विश्वास पर आधारित हैं कि "प्रेरितों द्वारा दिया गया एक ही विश्वास अलग-अलग जीवन परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रूपों और तरीकों से व्यक्त और प्राप्त किया गया है," जैसा कि, वाटिकन II डिक्री ऑन इक्यूमेनिज्म में कहा गया है।

उन्होंने अडाई और मारी के अनाफोरा पर 2001 के समझौते को याद किया, जिसने विशिष्ट परिस्थितियों में एक निश्चित संचार के लिए अनुमति दी; संस्कार जीवन पर 2017 की संयुक्त घोषणा; और, 2022 के दस्तावेज़ सीरियाई और लैटिन परंपराओं में कलीसिया की छवियां, जिसने कलीसिया के संविधान की साझा समझ के लिए आधार तैयार किया।

संत पापा फ्राँसिस ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग के धर्मशास्त्रियों को मुद्दों पर काम करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया ताकि सैद्धांतिक और प्रेरितिक प्रगति की जा सके।

उन्होंने कहा, "एकता की ओर हमारी यात्रा के लिए धर्मशास्त्रीय संवाद अपरिहार्य है, क्योंकि हम जिस एकता की तलाश कर रहे हैं, वह आस्था में एकता होनी चाहिए।" "हालांकि, सत्य के संवाद को कभी भी दान के संवाद और जीवन के संवाद से अलग नहीं किया जाना चाहिए - एक पूरी तरह से मानवीय और व्यापक संवाद।"

उन्होंने कहा कि संत अपनी-अपनी कलीसिया में गवाही देते हैं कि आस्था में एकता पहले से ही संभव है, क्योंकि ख्रीस्तीय पूर्ण एकता की ओर यात्रा करते हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने घोषणा की कि उन्हें रोमन शहीदों में नीनवे के संत आइजक को शामिल करने के लिए मार आवा तृतीय और खलदेई कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष की सहमति मिल गई है, जो काथलिक कलीसिया की संतों की आधिकारिक सूची है।

संत आइज़क द सीरियन के नाम से भी जाने जाने वाले, 7वीं शताब्दी के असीरियन धर्माध्यक्ष सीरियाई परंपरा के सबसे सम्मानित आचार्यों में से एक हैं और उन्हें “सभी ख्रीस्तीय परंपराओं द्वारा एक महान धर्मशास्त्री और संत” के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अंत में, संत पापा ने मार आवा तृतीय और पूर्व के सभी असीरियन ख्रीस्तियों को काथलिकों के साथ पूर्ण एकता की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

"हमारी कलीसियाओं के बीच मित्रता उस पवित्र दिन तक फलती-फूलती रहे जब हम एक ही वेदी पर एक साथ समारोह मना सकें और उद्धारकर्ता के शरीर और रक्त में भोज प्राप्त कर सकें, "ताकि दुनिया विश्वास कर सके।"

