कोप 29, संत पापा: गरीब देशों का कर्ज माफ करें

बाकू, बुधवार 13 नवम्बर 2024 : अज़रबैजान के बाकू में कोप29 में परमधर्मपीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए, कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने इस बात पर बल दिया कि "हमारे पास उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा अब और देरी की अनुमति नहीं देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि का संरक्षण हमारे समय के सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है और हमें यह पहचानना होगा कि यह शांति के संरक्षण के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।" यह "न्याय" का सवाल है, "उदारता" का नहीं: अमीर देश, अतीत के कई गंभीर निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, "उन देशों के ऋणों को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें कभी नहीं चुका पाएंगे", यह याद करते हुए कि उत्तर के बीच और दुनिया के दक्षिण में कोप29 में 50 हजार से अधिक प्रतिभागियों के लिए "पर्यावरण पर प्रभाव के साथ व्यापार असंतुलन" और "प्राकृतिक संसाधनों के अनुपातहीन उपयोग" से जुड़ा एक वास्तविक "पारिस्थितिक ऋण" है।

संयुक्त राष्ट्र के 29वें जलवायु सम्मेलन (कोप29) में संत पापा फ्राँसिस की ओर से बोलते हुए, कार्डिनल परोलिन ने इस बात पर जोर दिया कि कोप 29 “बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ बढ़ते मोहभंग और दीवारें खड़ी करने की खतरनाक प्रवृत्ति” के संदर्भ में है। उन्होंने व्यक्तिगत और सत्ता समूहों दोनों के स्वार्थ को अविश्वास और विभाजन के माहौल को बढ़ावा देने वाला बताया।

कार्डिनल पारोलिन ने चेतावनी दी कि वैश्वीकरण जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है, वह हमें भाई-बहन जैसा महसूस कराने में कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा, "आर्थिक विकास ने असमानता को कम नहीं किया है।" "इसके विपरीत, इसने सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा की कीमत पर लाभ और विशेष हितों को प्राथमिकता दी है, और पर्यावरणीय समस्याओं के उत्तरोत्तर बिगड़ने में योगदान दिया है"। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रवृत्ति को उलटना होगा, और ऐसा करने के लिए - ताकि जीवन और मानव व्यक्ति की गरिमा के प्रति सम्मान की संस्कृति बनाई जा सके - "यह समझना आवश्यक है कि जीवन शैली के हानिकारक परिणाम सभी को प्रभावित करते हैं।"

कार्डिनल पारोलिन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे समाधान खोजने के प्रयास किए जाने चाहिए जो पहले से ही भारी आर्थिक ऋण के बोझ तले दबे कई देशों के विकास और अनुकूलन क्षमता को और कमज़ोर न करें। "जलवायु वित्त पर चर्चा करते समय, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक ऋण और विदेशी ऋण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो भविष्य को गिरवी रखते हैं।"

इस संदर्भ में, कार्डिनल परोलिन ने संत पापा फ्राँसिस की अपील को दोहराया, जिसमें उन्होंने अधिक समृद्ध देशों से “उन देशों के ऋण माफ करने को कहा जो उन्हें कभी चुका नहीं पाएंगे”। उन्होंने संत पापा के शब्दों को याद किया जब उन्होंने कहा था कि “यह उदारता के सवाल से कहीं अधिक न्याय का मामला है।”

इसके बाद कार्डिनल पारोलिन ने एक नई, मानव-केंद्रित वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अपील की जो विशेष रूप से कमज़ोर देशों के लिए समान, सतत विकास का समर्थन करती है और कोप29 से समावेशी विकास की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

इस प्रयास में, कार्डिनल पारोलिन ने परमधर्मपीठ के समर्पण को दोहराया, "विशेष रूप से समग्र पारिस्थितिकी, शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी स्तर पर मानवीय और सामाजिक समस्या के रूप में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "उदासीनता अन्याय का एक साथी है" और हम अनदेखा करके दूसरी ओर नहीं देख सकते।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, कार्डिनल परोलिन ने उपस्थित सभी लोगों से खुद से पूछने की अपील की: मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ?

उन्होंने अपने संबोधन को विराम देते हुए कहा, "आज उदासीनता के लिए कोई समय नहीं है", "हम इससे दूरी बनाकर, लापरवाही से या उदासीनता से अपने हाथ नहीं धो सकते" और "यह हमारी सदी की असली चुनौती है।"

