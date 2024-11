पोप : कलीसिया के इतिहास को महज कालानुक्रमिक तथ्य तक सीमित नहीं किया जा सकता

वाटिकन न्यूज

बृहस्पतिवार 21 नवम्बर को प्रकाशित पत्र में संत पापा फ्राँसिस ने कलीसिया के इतिहास के अध्ययन में गहन नवीनीकरण का आह्वान किया, तथा सेमिनारी छात्रों, याजक वर्ग और विश्वासियों से इतिहास को अपनाने का आग्रह किया, जो हमारे के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पत्र में पोप ने सामुदायिक विरासत के रूप में इतिहास के महत्व पर चिंतन किया और इस बात पर जोर दिया कि कलीसिया का अध्ययन तारीखों और घटनाओं को याद करने से कहीं आगे जाता है।

उन्होंने कहा कि यह "अंतःकरण की लौ को जीवित रखना है", उन्होंने बताया कि ऐसा करके, श्रद्धालु वर्तमान को एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ पा सकते हैं, जो सदियों से कलीसिया के जीवित अनुभव पर आधारित है। पोप फ्रांसिस ने "विखंडनवाद" के बारे में बात की, जिसे उन्होंने आज की संस्कृति में एक बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया।

उन्होंने लिखा कि विखंडनवाद अपने पीछे जो एक चीज छोड़ सकता है, वह है "असीमित उपभोग और खोखले व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति।" पोप ने चेतावनी दी कि ये प्रवृत्तियाँ अक्सर "अंधेपन के रूप में प्रकट होती हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए प्रेरित करती है जो अस्तित्व में है ही नहीं, वह झूठी समस्याएँ खड़ी करती और अपर्याप्त समाधानों की ओर ले जाती है।"

पोप फ्राँसिस ने कलीसिया को आदर्श बनाने के खिलाफ चेतावनी दी जो उसके मानवीय और त्रुटिपूर्ण सफर से अलग करता है।

पोप ने जोर देकर कहा कि कलीसिया के लिए सच्चा प्यार उसकी प्रामाणिकता में निहित है, न कि किसी काल्पनिक पूर्णता में।

उन्होंने कलीसिया को उसके वास्तविक स्वरूप में प्यार करने के महत्व पर, उसकी असफलताओं से सीखने की ताकत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “एक कलीसिया जो अपने सबसे बुरे क्षण में भी अपनी पहचान के प्रति सचेत रहती है, वह उस अपूर्ण और घायल दुनिया को समझने में सक्षम हो सकती है जिसमें वह रहती है।" "दुनिया में चंगाई और नवीनीकरण लाने के अपने प्रयासों में, वह उन्हीं साधनों का उपयोग करेगी जिनके द्वारा वह खुद को ठीक करने और नवीनीकृत करने का प्रयास करती है, भले ही वह कभी-कभी सफल न हो।"

कलीसिया और समाज में इतिहास को सुरक्षित करने के महत्व के बारे में बोलते हुए, पोप फ्रांसिस ने "रद्द करनेवाली संस्कृति" और पक्षपातपूर्ण ऐतिहासिक आख्यानों के खिलाफ चेतावनी दी, जो वर्तमान विचारधाराओं को सही ठहराने के लिए अतीत को विकृत करते हैं।

इसके बजाय, उन्होंने आगे कहा, हमें इतिहास के साथ एक संतुलित जुड़ाव की आवश्यकता है, जिसमें मानवता के सबसे काले अध्यायों और असाधारण अनुग्रह के क्षणों को पहचाना जाए।

उन्होंने जोर देकर कहा, स्मृति "प्रगति में बाधा नहीं है, बल्कि न्याय और भाईचारे की नींव है।"

अपने पत्र के अंत में, पोप फ्रांसिस ने कलीसिया के इतिहास के अध्ययन में नवीनीकरण के लिए कई क्षेत्रों पर बात की।

उन्होंने उन दृष्टिकोणों की आलोचना की जो कलीसिया के इतिहास को मात्र कालानुक्रमिक तथ्यों तक सीमित कर देते हैं, और उन्होंने इतिहास के एक उत्साही, लगे रहनेवाले अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने सेमिनारी से प्राथमिक स्रोतों पर अधिक जोर देने का आह्वान करते हुए, प्रारंभिक ख्रीस्तीय लेखन के साथ गहराई से जुड़ने का आग्रह किया।

पोप ने कहा, "जिस चीज की आवश्यकता है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक जुनून, उन लोगों के लिए उचित जुड़ाव जो सुसमाचार प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को आवाज देने के महत्व पर जोर देते हुए, तटस्थ या बाँझ स्थिति नहीं चुनी है।”

अंत में, पोप ने कलीसिया के इतिहास में शहादत के महत्व पर चिंतन किया, तथा विश्वासियों को याद दिलाया कि कलीसिया ने अक्सर उत्पीड़न और पीड़ा के क्षणों में अपनी सबसे बड़ी सुंदरता पाई है, जब ख्रीस्त के प्रति उसका साक्ष्य सबसे उजले रूप में चमकती है।

पोप ने स्पष्ट किया कि "कलीसिया स्वयं भी मानता है कि उसे अपने शत्रुओं और उत्पीड़कों के विरोध से लाभ हुआ है और अभी भी लाभ हो रहा है।"

अपने पत्र के अंत में पोप ने इतिहास के अध्ययन के महत्व पर जोर दिया और विश्वासियों को याद दिलाया कि "अध्ययन गपशप नहीं है।"

उन्होंने अंत में कहा कि सच्चे अध्ययन के लिए गहरे सवाल पूछने और सांस्कृतिक उपभोक्तावाद के विकर्षणों का विरोध करने का साहस चाहिए।

