पोप : वकीलों को न्याय, उदारता एवं सत्य से प्रेम करना चाहिए

वाटिकन सिटी, शनिवार, 23 नवंबर 2024 (रेई) : "प्रेम-उदारता-एक असाधारण शक्ति है जो लोगों को न्याय और शांति के क्षेत्र में साहसपूर्वक और उदारता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर, शाश्वत प्रेम और परम सत्य से उत्पन्न होती है।"

पोप फ्राँसिस ने रोता रोमाना के न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कोर्स में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पोप बेनेडिक्ट 16वें के 2009 के विश्वपत्र, कारिसात इन वेरिताते के शब्दों से अपने संबोधन की शुरुआत की।

पोप ने कहा कि कलीसिया की सर्वोच्च अदालत, रोता रोमाना, साथ ही कलीसिया के प्रत्येक निचले न्यायाधिकरण के मिशन को "सत्य में न्याय और उदारता की प्रेरिताई" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कैनन वकीलों को न्याय, उदारता और सत्य से प्रेम करने के लिए कहा जाता है, जो इतने घनिष्ठता से जुड़े हैं कि यदि इनमें से किसी एक में कमी हो जाए तो तीनों प्रामाणिकता खो देते हैं।

उन्होंने कहा, "न तो उदारता के बिना न्याय संभव है और न ही न्याय के बिना उदारता संभव है।" "न्याय के बिना उदारता सच्ची उदारता नहीं है।"

न्याय में पूरे समुदाय की भलाई की तलाश शामिल है और इसे दया से संतुलित किया जाना चाहिए, "क्योंकि न्याय को केवल प्रेम के प्रकाश में ही समझा जा सकता है।" पोप ने आग्रह किया, "कभी न भूलें कि जो लोग आपके पास आपके कलीसियाई कार्यालय के अभ्यास की तलाश में आते हैं, उन्हें हमेशा हमारी माँ, पवित्र कलीसिया का चेहरा देखना चाहिए, जो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है।"

उन्होंने कहा कि प्रेम, वकीलों को अपनी "कानूनी संवेदनशीलता" विकसित करना सिखाता है ताकि वे पहचान सकें कि "कलीसिया के भीतर व्यक्ति का सच्चा अधिकार क्या है।" पोप फ्राँसिस ने सभी को न्याय के डर पर काबू पाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि यह न्याय की गलत अवधारणा में निहित होने के कारण प्रेम को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह केवल दंडात्मक अभ्यास है।

उन्होंने कहा कि न्याय "एक विशिष्ट परोपकारी गुण है जो दूसरों की भलाई चाहता है", जो इसे प्रेम और दया से निकटता से जोड़ता है।

उन्होंने कहा, "प्रेम न्याय को खत्म नहीं करता है, न ही यह अधिकारों को सापेक्ष बनाता है।" "प्यार के नाम पर, हम न्याय के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।"

उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कहा कि वैवाहिक मामलों में मौजूदा मानदंडों को गति की तलाश में समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि "दया न्याय को खत्म नहीं करती है।" पोप ने कहा कि प्रेम और न्याय, जब सत्य में अपना आधार पाते हैं, तो सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ काम करते हैं।

अंत में, पोप फ्राँसिस ने कैनन वकीलों को आशा को अपनाने के लिए आमंत्रित किया, जब कलीसिया आगामी जयन्ती वर्ष 2025 की ओर देख रही है, जो 24 दिसंबर से शुरू हो रही है।

उन्होंने जुबली बुल ऑफ इंडिक्शन का हवाला देते हुए कहा, "आइए हम खुद को आशा से प्रेरित होने दें और इसे उन लोगों तक पहुँचायें जो इसे चाहते हैं।" "हमारा जीवन यह घोषणा करे: 'प्रभु पर आशा रखें, मजबूत बनें, अपने हृदय को साहस दें, और प्रभु पर आशा रखें'।"

