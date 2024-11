देवदूत प्रार्थना में पोप : पाखंड से दूर रहें और कोमलता दिखायें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार, 11 नवंबर 2024 (रेई) : वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में रविवार 10 नवम्बर को संत पापा फ्राँसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को सम्बोधित कर कहा, प्रिय भाइयो एवं बहनो, शुभ रविवार।

आज की धर्मविधि का सुसमाचार पाठ (मार. 12:38-44) हमें येसु के बारे में बताता है, जो येरूसालेम के मंदिर में लोगों के सामने कुछ शास्त्रियों के पाखंडी रवैये की निंदा करते हैं। (पद. 38-40)

शास्त्रियों को इस्राएली समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी: वे शास्त्रों को पढ़ते, उनका प्रतिलेखन करते और उनकी व्याख्या करते थे। इसलिए, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था और लोग उनका आदर करते थे। हालाँकि, दिखावे के अलावा, उनका व्यवहार अक्सर उनकी शिक्षाओं के अनुरूप नहीं होता था। वे सुसंगत नहीं थे। वास्तव में, कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति के बल पर दूसरों को "ऊपर से" नीचा देखते थे।

संत पापा ने कहा कि किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचा देखना, बहुत अशोभनीय है। वे दिखावा करते थे और दिखावटी सम्मान एवं कानूनवाद के मुखौटे के पीछे छिपकर, खुद के लिए विशेषाधिकारों का हनन करते थे और यहाँ तक कि विधवाओं जैसे सबसे कमजोर लोगों के नुकसान के लिए सीधे चोरी करने की हद तक चले जाते थे। (स्तोत्र 40)

उन्हें जो भूमिका सौंपी गई थी, उसका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करने के बजाय, उन्होंने उसे अहंकार और छल-कपट का साधन बना लिया। और ऐसा हो गया कि उनके लिए प्रार्थना भी अब प्रभु से मिलने का समय नहीं रह गई, बल्कि सम्मान और दिखावटी धर्मनिष्ठा दिखाने का अवसर बन गई, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उपयोगी थी। याद रखें कि येसु ने चुंगी लेनेवाले और फरीसी की प्रार्थना के बारे में क्या कहा। (लूक. 18:9-14)

वे (सभी नहीं) भ्रष्ट लोगों के समान व्यवहार करने लगे। एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पोषित करने लगे जिसमें दूसरों से, विशेषकर, सबसे असहाय लोगों से पीठ पीछे फायदा उठाना, उनके प्रति अन्याय करना और स्वयं के लिए दंड से मुक्ति सुनिश्चित करना सामान्य बात थी।

संत पापा ने कहा, “येसु ने इन लोगों से दूर रहने, उनसे “सावधान” रहने, उनकी नकल न करने की चेतावनी दी। वास्तव में, उन्होंने अपने वचन और अपने उदाहरण से, जैसा कि हम जानते हैं, अधिकार के बारे में बहुत अलग बातें सिखाईं। उन्होंने इसके बारे में आत्म-बलिदान और विनम्र सेवा, लोगों के प्रति मातृ और पितृवत कोमलता, खासकर, उन लोगों के प्रति जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं (लूका 10:25-37) के संदर्भ में बात की। वे उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो इससे जुड़े हैं कि वे दूसरों को उनकी शक्ति की स्थिति से देखें, उन्हें अपमानित न करें, बल्कि उन्हें ऊपर उठाएँ, उन्हें आशा और सहायता दें।

संत पापा ने विश्वासियों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, “मैं अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्रों में कैसा व्यवहार करता हूँ? क्या मैं विनम्रता से काम करता हूँ, या मैं अपने पद का बखान करता हूँ? क्या मैं लोगों के साथ उदार और सम्मानजनक व्यवहार करता हूँ, या मैं उनके साथ असभ्य और तानाशाही तरीके से पेश आता हूँ? और अपने सबसे कमज़ोर भाइयों और बहनों के साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, क्या मैं उनके करीब हूँ, क्या मैं उन्हें सहारा देने के लिए झुकना जानता हूँ?”

तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, “कुँवारी मरियम हमें अपने अन्दर के पाखण्ड के प्रलोभन से लड़ने में मदद करें। येसु उन्हें बताते हैं कि वे पाखण्डी हैं, पाखण्ड एक बड़ा प्रलोभन है और हमें सरलता से तथा बिना दिखावे के अच्छा कार्य करने में मदद करें।”

इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने सबसे पहले नये धन्य को प्रस्तुत करते हुए कहा, फादर जोसेफ तोरेस पडिला, जो क्रूस संघ की धर्मबहनों के धर्मसंघ के सह-संस्थापक थे, उन्हें शनिवार को सेविले में धन्य घोषित किया गया। उन्होंने उन्नीसवीं सदी में स्पेन में जीवन व्यतीत किया, और जरूरतमंद लोगों के साथ महान उदारता का साक्ष्य देते हुए, खुद को एक सच्चे पुरोहित के रूप में सम्मानित किया। उनके उदाहरण से पुरोहित अपनी प्रेरिताई में प्रेरणा पा सकते हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर नये धन्यों को सम्मानित किया।

तीन साल पहले, लौदातो सी’ एक्शन मंच चालू किया गया था। संत पापा ने कहा, “मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो इस पहल के समर्थन में काम करते हैं। इस संबंध में, मुझे उम्मीद है कि कल बाकू में शुरू होनेवाला कोप29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हमारे आमघर की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी योगदान दे सकता है।”

आगे संत पापा ने कहा, “मैं इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के लोगों के करीब हूँ, जो ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित है; मैं पीड़ितों, उनके रिश्तेदारों और विस्थापितों के लिए प्रार्थना करता हूँ।

उन्होंने विगत दिनों वालेंसिया में आये बाढ़ से पीड़ितों की मदद का आह्वान करते हुए कहा, “मैं वलेंसिया और स्पेन के अन्य भागों के निवासियों की याद करता हूँ, जो बाढ़ के परिणामों का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने विश्वासियों से कहा, “मैं आपसे पूछना चाहता हूँ: क्या आपने वलेंसिया के लिए प्रार्थना की? क्या आपने उन लोगों की मदद करने के लिए कुछ दान देने के बारे में सोचा है?” यह सिर्फ एक प्रश्न है।

तत्पश्चात् उन्होंने कहा, “मोजाम्बिक से आई खबर चिंताजनक है। मैं सभी को संवाद, सहिष्णुता और न्यायपूर्ण समाधान के लिए अथक खोज में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ। आइए हम मोजाम्बिक के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, कि वर्तमान स्थिति के कारण उनका लोकतंत्र, न्याय और शांति के मार्ग में विश्वास न टूटे।”

इसके बाद हर बार की तरह युद्धग्रस्त देशों की याद करते हुए संत पापा ने कहा, “हम पीड़ित यूक्रेन के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, जहाँ अस्पताल और अन्य नागरिक इमारतें भी प्रभावित हुई हैं; और हम फिलिस्तीन, इज़राइल, लेबनान, म्यांमार और सूडान के लिए प्रार्थना करें। हम पूरी दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करें।”

रविवार को इतालवी कलीसिया ने धन्यवाद दिवस मनाया। संत पापा ने कहा, मैं कृषि क्षेत्र के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, तथा भूमि की खेती को इस तरह से प्रोत्साहित करता हूँ कि इसकी उर्वरता भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे।

अंत में संत पापा ने रोम तथा इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आये सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया एवं अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगलकामनाएँ अर्पित की।

