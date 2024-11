संत पापा ने बंधुत्व के लिए समर्पित कार्डिनल अयूसो के काम की प्रशंसा की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 27 नवम्बर 2024 : अपने शोक संदेश में संत पापा फ्राँसिस ने स्पानी कार्डिनल मिगुएल एंजेल अयूसो गिसोट को याद किया और बताया कि कैसे "हर प्रेरितिक कार्य में वे हमेशा लोगों और धर्मों के बीच भाईचारे के लिए काम करके मानवता के लिए ईश्वर के प्रेम की गवाही देने की इच्छा से प्रेरित रहते थे।"

वाटिकन के अंतरधार्मिक संवाद विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल अयूसो का 25 नवंबर को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्पानी कार्डिनल को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था और "बड़ी आस्था के साथ सहन की गई लंबी बीमारी के बाद" उनका निधन हो गया, संत पापा ने येसु के पवित्र हृदय के कॉम्बोनी मिशनरियों के विकर जनरल डेविड कोस्टा डोमिन्ग्स को भेजे गए टेलीग्राम में लिखा है, कि कार्डिनल अयूसो 1973 में इसी मंडली में शामिल हुए थे। उन्हें "संत दानियल कॉम्बोनी के आध्यात्मिक पुत्र" के रूप में याद करते हुए, संत पापा ने उन्हें 2019 में कार्डिनल जीन-लुई टॉरन के उत्तराधिकारी के रूप में वाटिकन के अंतरधार्मिक संवाद विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया और जिन्हें वे कई अंतरराष्ट्रीय प्रेरितिक यात्राओं में अपने साथ रखना चाहते थे।

"स्नेह और प्रशंसा के साथ" संत पापा ने "इस भाई के काम की प्रशंसा की जिसने अनुकरणीय समर्पण और भावना की संवेदनशीलता के साथ सुसमाचार और कलीसिया की सेवा की"। संत पापा ने उदारतापूर्वक दी गई सेवा के लिए अपनी गहरी "कृतज्ञता" व्यक्त की, "पहले मिस्र और सूडान में एक उत्साही मिशनरी के रूप में, फिर अरबी और इस्लामी अध्ययन के पोंटिफिकल संस्थान के अध्यक्ष के रूप में,और अंत में अंतरधार्मिक संवाद विभाग में रोमन कूरिया की सेवा में।" उन्होंने ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया कि पिता ईश्वर "धन्य कुंवारी मरिया की मध्यस्थता से, इस वफादार सेवक का स्वर्गीय येरूसालेम में स्वागत करें।"

कार्डिनल अयूसो के लिए अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों से कई संवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं, जो उनकी महान मानवता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने में उनके काम पर जोर देती हैं।

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि अंतिम संस्कार "बुधवार, 27 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में होगा।

आज दोपहर दो बजे कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे कार्डिनलों, धर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया। समारोह के समापन पर, संत पापा फ्राँसिस ने कार्डिनल मिगुएल एंजेल अयूसो गिसोट का अंतिम संस्कार धर्मविधि संपन्न किया।

