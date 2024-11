कार्डिनल ताग्ले : हृदय को जयन्ती के केंद्र में रखना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 6 नवंबर 2024 (रेई) : "यह कहा जा सकता है कि मैं अपना हृदय हूँ, क्योंकि मेरा हृदय ही मुझे अलग करता है, मेरी आध्यात्मिक पहचान को आकार देता है और मुझे अन्य लोगों के साथ जोड़ता है।" यह 24 अक्टूबर को प्रकाशित पोप फ्रांसिस के विश्वव्यापी पत्र, दिलेक्सित नोस के प्रभावशाली अंशों में से एक है - एक ऐसा दस्तावेज जिसे दो सामाजिक विश्वपत्रों, लौदातो सी' और फ्रातेल्ली तूत्ती की तरह व्यापक ध्यान नहीं मिला, लेकिन फिर भी, यह पूरे परमाध्यक्षीय काल के लिए एक व्याख्यात्मक कुंजी के समान है।

दिलेक्सित नोस, हाल ही में समाप्त हुई धर्मसभा और कुछ ही सप्ताह में शुरू होनेवाली 2025 जयंती जैसी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

फिलीपींनो कार्डिनल लुइस एंटोनियो ताग्ले, सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट ने वाटिकन न्यूज से इस नए विश्वपत्र के बारे में बात की और येसु के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति पर विचार किया, जो फिलीपींस में बहुत व्यापक है और जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में सीखा था।

प्रश्न: "दिलेक्सित नोस" के प्रकाशन ने कुछ आश्चर्य पैदा किया है। अपने सामाजिक सिद्धांत संबंधी विश्वपत्रों, "लौदातो सी" और "फ्रेत्तेली तूत्ती" के बाद, पोप फ्राँसिस ने यह आध्यात्मिक विश्वपत्र जारी किया है। आपने इस दस्तावेज कैसा पाया?

पोप फ्राँसिस आश्चर्यों के पोप हैं। हालाँकि धर्माध्यक्षों की धर्मसभा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण विश्वपत्र की घोषणा और उसके अंतिम प्रकाशन अप्रत्याशित रहे, लेकिन मुझे इस बात पर बिलकुल आश्चर्य नहीं हुआ कि संत पापा ने हमारे लिए येसु के प्रेम पर विश्वपत्र जारी किया, जिसका प्रतीक उनके पवित्र हृदय में है। मेरे लिए, यह सामाजिक विश्वपत्र "लौदातो सी" और "फ्रेत्तेली तूत्ती" के ख्रीस्तीय धर्म संबंधी आधार को और अधिक स्पष्ट करने का पोप का तरीका है।

जब हम येसु का प्रेम प्राप्त करते हैं, तो यह हमें दूसरे मनुष्यों में भाई-बहन देखने (फ्रत्तेली तूत्ती) और हमारे आमघर (लौदातो सी') के देखभाल करनेवाले, विनम्र और जिम्मेदार प्रबंधक बनने में सक्षम बनाता है। मुझे कहना चाहिए कि पोप फ्रांसिस के लेखन और प्रवचन लगातार येसु ख्रीस्त के व्यक्तित्व और मिशन में हमारे विश्वास पर आधारित हैं। मेरा सुझाव है कि हम इन दो सामाजिक विश्वपत्रों को एक बार फिर से पढ़ें ताकि उनमें पहले से मौजूद दिलेक्सित नोस के निशान या बीज मिल सकें।

प्रश्न : फिलीपींस में पवित्र हृदय की भक्ति बहुत लोकप्रिय है और मुख्य रूप से आम लोगों, ईश्वर के लोग आकर्षित करते हैं। आपके देश में इस भक्ति का आपका अनुभव कैसा रहा है?

फिलीपींस में येसु के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति व्यापक है। हम उन धर्मसंघों के प्रति आभारी हैं जो “पवित्र हृदय”, येसु संघ और प्रार्थना के प्रेरितों का नाम धारण करते हैं जो धर्मप्रांतों, पल्लियों, स्कूलों और परिवारों में भक्ति को बढ़ावा देते हैं। महीने के हर पहले शुक्रवार को जागरण और प्रार्थना के अलावा, अपने घर में ताज पहने पवित्र हृदय की छवि रखते हैं। हम येसु के हृदय से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी दया और प्रेम से हमारे परिवारों और राष्ट्र पर शासन करे। यह प्रार्थना ऐसे लोगों की ओर से आती है जिनके दिलों ने अन्याय, लालच, भ्रष्टाचार और उदासीनता के शासन में घायल होने का अनुभव किया है।

भक्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें लगातार येसु से विनती करनी चाहिए कि वह हमारे दिलों को उनके जैसा बना दे। आज भी, हम कभी-कभी मनीला (1937) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युखरिस्तीय कांग्रेस का आधिकारिक भजन गाते हैं। यह स्पैनिश में पवित्र हृदय का एक भजन है जहाँ राष्ट्र अपना हृदय येसु को अर्पित करता है: "नो मास अमोर क्यू एल तुयो, ओ कोराज़ोन डिविनो। एल पुएब्लो फिलिपिनो ते दा सु कोराज़ोन।" यह गीत दिल को सांत्वना देने और आँखों में आँसू लाने में कभी विफल नहीं होता।

प्रश्न: "दिलेक्सित नोस" में पोप कहते हैं कि आज मानव अपना हृदय खोता जा रहा है और हम ख्रीस्तीय आमंत्रित किये जाते हैं कि हम येसु के हृदय को फिर खोजें कि वह हमसे कैसे प्रेम करता है। इस जागरूकता को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि सब कुछ हमारे हृदय से निकलता है?

दिलेक्सित नोस में, पोप फ्राँसिस सतहीपन की घटना और कारणों का वर्णन करते हैं जो एक संस्कृति के रूप में फैल रहा है, जो हमें हृदय से जुड़ने से रोकता है, जहाँ से प्रेम, सत्य और करुणा निकलती है।

मेरा सुझाव है कि हम संत पापा द्वारा दिए गए सतहीपन के विवरण को अंतःकरण की जाँच के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में पढ़ें। इस बात की जागरूकता के साथ कि मैं धीरे-धीरे अपनी आंतरिकता और अपने सच्चे स्व से कैसे संपर्क खो रहा हूँ, जो हमारे हृदय को फिर से जागृत करने का पहला कदम है।

मुझे पोप फ्रांसिस द्वारा संतों की गणना या जिसे मैं संतों की “परेड” या “जुलूस” कहता हूँ, भी पसंद है जो हमें येसु के हृदय के प्रति अपने अथाह प्रेम की गवाही देते हैं और बताते हैं कि इसने उनके जीवन और मिशन को कैसे बदल दिया है। मेरा सुझाव है कि हम “परेड” को देखें और “परेड” में शामिल हों। हम हृदय के बारे में जागरूकता को अवधारणाओं या अमूर्तता से नहीं बल्कि उन हृदयों को सुनकर पुनर्जीवित कर सकते हैं जिन्होंने येसु के प्रेममय हृदय में सच्चा जीवन पाया है।

प्रश्न: हृदय व्यक्ति और रिश्तों को ध्यान में रखता है। हाल ही में संपन्न धर्मसभा में, जिसमें आपने भाग लिया था, रिश्तों के बदलाव के बारे में बहुत चर्चा हुई थी - अंतिम दस्तावेज़ में भी। क्या यह विश्वपत्र एक धर्मसभा कलीसिया की यात्रा का मार्गदर्शन करने के लिए एक कम्पास के रूप में काम कर सकता है, जैसा कि पोप फ्रांसिस प्रोत्साहित करते हैं?

दिलेक्सित नोस के पास कलीसिया को सिखाने के लिए बहुत कुछ है जो धर्मसभा और मिशनरी बनना चाहता है। बिशपों की धर्मसभा के हाल ही में संपन्न सत्र के दौरान, यह बार-बार कहा गया कि धर्मसभा अंततः रिश्तों के बारे में है: ईश्वर के साथ, सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों के साथ, पूरी मानवता और सृष्टि के साथ जो कलीसिया बनाते हैं।

मिशनरी धर्मसभा में कलीसिया का नवीनीकरण तभी संभव है जब हम त्रिएक ईश्वर के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता और विनम्रता के साथ संबंध बनाएं जो प्रेम हैं। मिशनरी धर्मसभा के लिए पुरोहित और विश्वासियों के बीच, स्थानीय कलीसियाओं के बीच, आदि के बीच दिल से दिल का रिश्ता होना आवश्यक है, जहाँ हर किसी का दिल दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह और आत्म-प्रचार के गर्व से शुद्ध हो और इसलिए वह सहानुभूति के साथ सुनने में सक्षम हो।

ईश्वरीय अनुग्रह से शुद्ध किए गए मानवीय रिश्तों के बिना, मिशनरी धर्मसभा केवल नौकरशाही और कानूनी प्रस्तावों तक सीमित हो सकती है, जिसमें ईश्वरीय प्रेम की ज्वाला, पवित्र आत्मा से जलनेवाला हृदय नहीं होता।

प्रश्न: जयंती वर्ष निकट आ रहा है - अनुग्रह, मेलमिलाप और मुक्ति का वर्ष - एक पवित्र वर्ष जिसे पोप ने आशा के विषय पर केन्द्रित किया है। येसु के हृदय पर लिखा गया विश्वपत्र इस आगामी जयंती वर्ष से किस प्रकार संबंधित है?

मैं देखता हूँ कि दिलेक्सित नोस और आगामी जयंती के बीच का संबंध आशा में तीर्थयात्रा पर केंद्रित है, येसु के पवित्र हृदय के प्रति समर्पण के मिशनरी आयाम में। सबसे पहले, येसु का हृदय एक मिशनरी हृदय है जो सभी लोगों, सभी मानवीय स्थितियों और सृष्टि के लिए एक मानव हृदय के माध्यम से दिव्य प्रेम को भरपूर मात्रा में लाता है।

येसु के हृदय का दयालु प्रेम एक टूटी हुई दुनिया को आशा प्रदान करता है, खासकर, उन लोगों को जो अपने जीवन में मुक्ति की कोई संभावना नहीं देखते हैं। पोप फ्रांसिस हमें अपने दिलों में येसु के प्रेम को प्राप्त करने और इसे बहने देने और येसु के प्रेम को अन्य लोगों एवं समाज तक बहने से न रोकने के लिए आमंत्रित करते हैं।

दिलेक्सित नोस इस जयंती के लिए एक मूल्यवान आध्यात्मिक और मिशनरी संसाधन है जो हम में से हर एक को एक तीर्थयात्री बनने के लिए तैयार करता है जो दूसरों के साथ येसु के प्रेम को साझा करता है, वह प्रेम जो सभी दिलों को भय, अभिमान, स्वार्थ, उदासीनता, प्रतिशोध और निराशा से मुक्त करता है। वह हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे पास आशा है।

