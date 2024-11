संत पापा फ्राँसिस 15 दिसंबर को कोर्सिका का दौरा करेंगे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 23 नवंबर, 2024 : वाटिकन प्रेस कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि संत पापा फ्राँसिस 15 दिसंबर को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप की यात्रा करेंगे, जो उनकी 47वीं विदेश प्रेरितिक यात्रा होगी और फ्रांसीसी भूमध्यसागरीय द्वीप पर संत पापा की यह पहली यात्रा होगी। स्थानीय नागरिक और कलीसिया के अधिकारियों ने स्थानीय धर्मप्रांत द्वारा द्वीप की राजधानी अयाच्चो में आयोजित भूमध्य सागर में लोकप्रिय धार्मिकता पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को समाप्त करने के लिए संत पापा को आमंत्रित किया है।

कोर्सिका भूमध्य सागर में साइप्रस के बाद चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और इसे इतिहास के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है।

इटली के पश्चिमी तट और फ्रांस के दक्षिणी तट से दूर एक पहाड़ी द्वीप, कोर्सिका सदियों से विभिन्न भूमध्यसागरीय संस्कृतियों और शक्तियों के चौराहे पर रहा है, जिसमें परमाध्यक्ष, इतालवी गणराज्य पीसा और जेनोआ और अंत में, फ्रांस शामिल हैं, जिसने कोर्सीकन स्वतंत्रतावादियों के उग्र प्रतिरोध के बाद 1769 में द्वीप पर कब्जा कर लिया था।

यह द्वीप, जो लंबे समय से कम आबादी वाला है और जिसकी मुख्य विशेषता ग्रामीण और देहाती अर्थव्यवस्था है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है जिसने पर्यटन को आकर्षित किया है।

अयाच्चो धर्मप्रांत कोर्सिका के पूरे क्षेत्र को कवर करता है और वर्तमान में फ्रांस में मार्सिले के महाधर्मप्रांत के लिए सहायक है। धर्मप्रांत का नेतृत्व कार्डिनल फ्रांकोइस-ज़ेवियर बुस्टिलो, ओ.एफ.एम.कर रहे हैं और 2022 की गणना अनुसार कोर्सिका में 277,000 काथलिक थे, जो 340,000 की आबादी का 81.5% प्रतिनिधित्व करते हैं।

काथलिक धर्म ने कोर्सीकन समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में योगदान दिया है। इसका प्रमाण इसके कई अंतर्देशीय गाँवों में फैले कई गिरजाघऱ और इसकी लोकप्रिय भक्ति, साथ ही साथ भाईचारे की इसकी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है।

कोर्सीकन लोगों को धन्य कुंवारी मरियम के प्रति गहरी श्रद्धा रखने के लिए जाना जाता है, और कोर्सीकन राष्ट्रगान, "दीउ वी साल्वी रेजिना" (ईश्वर आपकी रक्षा करें, हे रानी) उन्हें समर्पित है।

शहरीकरण और हाल के दशकों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद, धार्मिक त्यौहार, जुलूस और तीर्थयात्राएँ आज भी कोर्सीकन सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ये धार्मिक परंपराएँ 14-15 दिसंबर तक चलने वाले अयाच्चो में दो दिवसीय संगोष्ठी का केंद्रबिंदु होंगी।

यह स्थल फ्रांस, इटली और स्पेन के स्थानीय काथलिक समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, ताकि वे कोर्सीकन लोकप्रिय धार्मिकता की आस्था की समृद्धि को सिसिली और सार्देनिया सहित भूमध्य सागर के अन्य क्षेत्रों में समान परंपराओं के साथ साझा कर सकें और बढ़ते धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सुसमाचार प्रचार की इसकी क्षमता पर चर्चा कर सकें।

प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य है "येसु भलाई करते हुए गुजरे" (प्रेरितचरित 10:38) जो याद दिलाता है कि संत पापा कोर्सिका में प्रेरितिक दौरा चरवाहे की तरह करते हैं और अपने लोगों के बीच से गुजरते हैं।

प्रेरितिक यात्रा के लोगो में सबसे ऊपर बाईं ओर, समुद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली हरी-नीली पृष्ठभूमि पर खड़ी नीली रेखाओं में कोर्सिका का एक शैलीगत मानचित्र है।

सबसे ऊंची रेखा एक क्रूस के आकार में समाप्त होती है, जो मसीह में विश्वास का प्रतीक है और एक पीली रेखा से बंधी हुई है जो ऊपर से नीचे आती है, जो पवित्र आत्मा का संकेत देती है। निचले हिस्से में, उसी नीले रंग में, कोर्सिका की रानी मरिया का एक छायाचित्र है। उसे कमर से ऊपर तक उसके चेहरे और हाथों को ऊपर की ओर करके दर्शाया गया है और पृष्ठभूमि को देखते हुए, ऐसा लगता है जैसे वह समुद्र में डूबी हुई है।

यात्रा का शीर्षक, जो दाईं ओर पीले रंग में लिखा है, कोर्सीकन भाषा में "पापा फ्रांसेस्कु इन कोर्सिका" (कोर्सिका में संत पापा फ्राँसिस) लिखा है, जबकि आदर्श वाक्य भी पीले रंग में लिखा है, जो फ्रेंच भाषा में है।

कोर्सिका की प्रेरितिक यात्रा संत पापा फ्राँसिस की फ्रांसीसी क्षेत्र में तीसरी यात्रा होगी, इससे पहले वे 2014 में स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद और यूरोप की परिषद तथा 2023 में भूमध्यसागरीय मुलाकातों के लिए मार्सिले की यात्रा कर चुके हैं।

