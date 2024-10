पोप फ्राँसिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का वाटिकन में 3री बार स्वागत किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 12 अक्टूबर 2024 (रेई) : यूक्रेन में युद्ध के कारण जब अनगिनत लोगों की जानें जा रही हैं, इस बीच पोप फ्राँसिस ने वाटिकन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से तीसरी बार मुलाकात की।

वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, पोप फ्राँसिस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यूक्रेनी बच्चों की पीड़ा के बारे में बात की, और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनमें से कई ने मुस्कुराने की क्षमता खो दी है।



35 मिनट लंबी यह मुलाकात शुक्रवार की सुबह वाटिकन के प्रेरितिक प्रासाद में सम्पन्न हुई। इटली के पुलिया क्षेत्र में जी7 के दौरान 14 जून को द्विपक्षीय बैठक और 13 मई, 2023 को वाटिकन में मुलाकात और यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण से पहले 8 फरवरी, 2020 के मुलाकात के बाद यह उनकी चौथी मुलाकात है।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक अन्य बयान के अनुसार, राज्य सचिवालय में वार्ता "युद्ध की स्थिति और यूक्रेन में मानवीय स्थिति" के साथ-साथ "इसका अंत करने के तरीकों पर भी केंद्रित थी, जिससे देश में न्यायपूर्ण और स्थिर शांति स्थापित हो सके।"

इसके अलावा, बयान में कहा गया कि "देश में धार्मिक जीवन से संबंधित कई मुद्दों की भी जांच की गई।"



इसके बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और वाटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकाते कीं।

मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, पोप फ्राँसिस ने कहा: "सभी देशों को शांति और सुरक्षा में रहने का अधिकार है। उनके क्षेत्रों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, और उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और शांति एवं संवाद के माध्यम से इसकी गारंटी दी जानी चाहिए। युद्ध और घृणा सभी के लिए केवल मृत्यु और विनाश लाती है। #शांति"



परम्परा के अनुसार, दोनों नेताओं ने उपहारों का आदान-प्रदान किया, और पोप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ आए प्रतिनिधिमंडल का अभिवादन किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पोप फ्राँसिस को एक तस्वीर भेंट की, जिसका शीर्षक था "बुचा नरसंहार। मारीचका की कहानी।"

पोप फ्राँसिस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक फूल की कांस्य प्रतिमा भेंट की, जिस पर लिखा था, "शांति एक नाजुक फूल है।"



पोप फ्राँसिस ने यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से युद्ध और पीड़ा को समाप्त करने के लिए अनगिनत अपीलें की हैं, और शांति की दिशा में काम करने के लिए किसी भी तरह से मदद करने के लिए परमधर्मपीठ की उपलब्धता की पेशकश की है।

संत पापा ने पीड़ित राष्ट्र को एम्बुलेंस, चिकित्सा आपूर्ति और सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि और विशेष दूत भी भेजे हैं।



Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here