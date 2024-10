सिनॉड के युवाओं से पोप : ‘आगे बढ़ते रहें’

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2024 (रेई) : वाटिकन में एक साथ चलनेवाली कलीसिया पर धर्मसभा के अंतिम दिनों में, पोप फ्राँसिस ने बुधवार को 16वीं महासभा में भाग लेनेवाले युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा।

वीडियो में, पोप ने युवाओं की तुलना पानी से की। उन्होंने कहा, "जब पानी बहता है, तो यह स्वच्छ होता है, लेकिन जब पानी रुक जाता है, तो इसका अंत बुरा होता है।"

पोप फ्राँसिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह रुका हुआ पानी "छोटे जीवों" से दूषित हो जाता है, उसी तरह "जो युवा थका हुआ होता है, वह सबसे पहले भ्रष्ट होता है।" इससे बचने के लिए, उन्होंने आगे बढ़ते रहने और साहस एवं खुशी के साथ चलते रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

धर्मसभा में 368 लोग मतदान कर सकते हैं और वे विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं - कार्डिनल और ईशशास्त्री से लेकर प्रोफेसरों एवं कॉलेज के छात्रों तक।

उनमें से 272 धर्माध्यक्ष हैं और 96 धर्माध्यक्ष नहीं हैं। कुछ लोकधर्मी काथलिक हैं, जिनमें से दो सबसे कम उम्र के प्रतिभागी हैं जिनकी उम्र 20 के दशक की है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here