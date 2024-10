रोम धर्मप्रांत से पोप : ‘शहर के घावों को भरें, एकजुटता को मजबूत करें’

वाटिकन न्यूज

रोम धर्मप्रांत के नागरिक और कलीसियाई अधिकारियों की उपस्थिति में, पोप फ्राँसिस ने शुक्रवार शाम को समुदाय को रोमन समाज के ताने-बाने में आई दरारों को भरने के लिए एकजुट होने का निमंत्रण दिया।

सभा की शुरुआत पवित्र आत्मा के आह्वान से हुई, जिसके बाद रोम धर्मप्रांत के लिए पोप के विकर नामित- कार्डिनल बल्दासारे रीना ने परिचय दिया। पूरे महागिरजाघर में "हमें एक बनाई" का नारा गूंज रहा था, जो शहर के बाहरी इलाकों में शुरू हुई एक लंबी यात्रा की पराकाष्ठा और एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक था - जिसका उद्देश्य "कलीसिया को जड़ता से परे ले जाना और शहर के समाज के भीतर कई विभाजनों को ठीक करना है।"

कार्यक्रम में प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ शामिल थीं, जिनमें रोम के मेयर रोबेरतो ग्वालतीयेरी, प्रीफेक्ट और पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ संत इजिदियो समुदाय से अंद्रेया रिकार्डी और समाजशास्त्री जुसेप्पे दी रीता शामिल थे, जिन्होंने 50 साल पहले "रोम की बुराइयों" पर एक सम्मेलन में भाग लिया था।

प्रथम पंक्ति में बैठे ख्रीस्तीय एकता प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने कलीसिया में न्याय और भाईचारे के लिए साझा आकांक्षाओं का संकेत दिया। अतिथियों में अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के मोनसिन्योर खजाग बार्सामियन, रोम में एंग्लिकन सेंटर के निदेशक इयान एर्नेस्ट, साथ ही ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के नेता, जिनमें मेट्रोपॉलिटन पॉलीकार्पोस, इटली में रोमानियाई ऑर्थोडॉक्स धर्मप्रांत के फादर मिलितारू और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के सिमोन कतसिनास शामिल थे।

पोप फ्राँसिस ने गरीबी के मुद्दे को अपने संदेश के केंद्र में रखा, विश्वासियों को याद दिलाते हुए कि "गरीब लोग ख्रीस्त के शरीर हैं," और येसु "कोई जादुई समाधान" नहीं देते। पोप ने कहा कि जो आवश्यक है, वह है सुसमाचार का संदेश पहुंचाना। उन्होंने जोर देकर कहा, "गरीबों को संख्या, समस्याओं या इससे भी बदतर, त्यागने योग्य चीज में नहीं बदला जा सकता।" सबसे कमजोर लोगों की सेवा करनेवालों के अक्सर छिपे हुए काम के लिए आभारी, पोप फ्राँसिस ने सभा को याद दिलाया:

हमें गरीबी के मुद्दे को कलीसिया की एक जरूरी बात के रूप में महसूस करना चाहिए, जो हर किसी के लिए हमेशा एक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी बन जाती है। [...] आइए हम गरीबों के साथ रहें और उनके लिए ईश्वर की कोमलता का प्रतीक बनें!

पोप ने रोम के अनेक विरोधाभासों के सामने विश्वासियों से निष्क्रिय न रहने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वासियों को संस्थाओं और संघों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने, उदारता में साहस बनाये रखने और “पूर्वाग्रह के बिना, संवाद के धैर्य” के साथ “उदासीनता के वायरस” पर विजय पाने के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने कहा कि यह अच्छा होगा यदि सभा में कुछ ठोस प्रतिबद्धताएँ सामने आएँ, जो असमानताओं को दूर करने में हमारी मदद करने के लिए एकजुट प्रयासों पर केंद्रित हों। लेकिन अपनी साधारण प्रेरितिक देखभाल और धर्मशिक्षा में, कलीसिया की सामाजिक शिक्षाओं को अधिक महत्व दें। कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत में विवेक का निर्माण करना आवश्यक है ताकि सुसमाचार को आज की विभिन्न स्थितियों में अनुवादित किया जा सके और हमें न्याय, शांति और भाईचारे का गवाह बनाया जा सके।

आगामी जयंती के अवसर पर, पोप ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे हार न मानें। उन्होंने डॉन लुइजी दी लिएग्रो जैसे लोगों को याद किया, जिन्होंने रोम में सक्रिय स्वयंसेवक कार्य के पहले बीज बोए थे, साथ ही कई लोकधर्मियों ने उनके पदचिन्हों का अनुसरण किया।

पोप फ्राँसिस ने कहा, "हमें बस इस पर विश्वास करना है", कवि पेगुई को उद्धृत करते हुए, जिन्होंने आशा को एक छोटी लड़की के रूप में वर्णित किया: "यह छोटी लड़की, कुछ भी नहीं। वह अकेली, दूसरों को ले जा रही है, जो दुनिया को पार करेंगे।"

संत पापा ने कहा, “मैं आप सभी से आशा के ठोस कार्य करने की पुरजोर अपील करता हूँ।”

