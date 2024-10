ख्रीस्तीय एकता तीर्थयात्रा पर पोप : एकता व आशा के विश्वस्त साक्षी बनें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 3 अक्टूबर 2024 (रेई) : बुधवार की सुबह, 16वीं धर्माध्यक्षीय धर्मसभा के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने से पहले, पोप फ्राँसिस ने सक्सोनी के इवेंजेलिकल लूथरन चर्च और ड्रेसडेन-मीसेन के काथलिक धर्मप्रांत के जर्मन तीर्थयात्रियों के एक दल से मुलाकात की।

ड्रेसडेन-मीसेन के काथलिक धर्माध्यक्ष हेनरिक टिमरेवर्स और सक्सोनी के लूथरन बिशप टोबियास बिल्ज़ के नेतृत्व में 80 सदस्यीय दल में "ड्रेसडेन बाल गायक दल" शामिल था, जिसने बाद में वाटिकन गायक दल के साथ मिलकर संत पेत्रुस महागिरजाघर में समारोही प्रार्थना में प्रदर्शन किया।



संत पापा पॉल षष्ठम सभागार के पिछले कमरे में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, पोप फ्राँसिस ने इस पहल के आयोजकों की सराहना की, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रा की आध्यात्मिक समृद्धि को फिर से खोजना और उसे बांटने में मदद करना है, जो ईश्वर की ओर एक यात्रा है, केवल ईश्वर पर भरोसा करना, जैसा कि उनके आदर्शवाक्य में परिलक्षित होता है, "केवल आप में हम भरोसा करते हैं!"

उन्होंने कहा, वास्तव में, विश्वास न केवल एक व्यक्तिगत वरदान है, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी है, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो विश्वास से दूर हैं या उससे अपरिचित हैं।

इसलिए पोप फ्राँसिस ने तीर्थयात्रियों को विश्वास के अर्थ, आशा और आनंद को सभी के साथ आत्मविश्वास और विनम्रता से साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि व्यक्तिगत और विश्वसनीय गवाही महत्वपूर्ण है।

संत पापा ने कहा, “आज बहुत से लोगों के जीवन में वह अर्थ, आशा और आनंद नहीं है जिसे दुनिया प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए, मैं आपको विश्वास के अर्थ, आशा और आनंद को सभी के साथ आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।”

उन्होंने दल के ख्रीस्तीय एकता मिशन और तीर्थयात्रा, एवं दैनिक जीवन में एकता के लिए येसु के आह्वान पर ध्यान देने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की, और उन स्वयंसेवकों को भी गर्मजोशी से धन्यवाद दिया जो दल के अधिकांश सदस्यों का गठन करते हैं और जिनकी मुफ्त सेवा उनकी गवाही को विश्वसनीय बनाने में योगदान देती है।

पोप ने संगीत के माध्यम से उनकी विशेष गवाही के लिए "ड्रेस्डनर कपेलकनाबेन" गायक मंडली के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि "सामान्य रूप से कला और विशेष रूप से संगीत, एक ऐसी भाषा है जिसे सभी लोग समझते हैं और यह लोगों को छूने, प्रेरित करने और उन्हें ऊपर उठाने में सक्षम है।"

संत पापा ने कहा, "अद्भुत एकता और सद्भाव के लिए धन्यवाद जो कई आवाज़ों को मिलाता है, जो हमें पवित्र आत्मा के कार्य की याद दिलाता है...आपकी गवाही के लिए धन्यवाद!"



अपने संबोधन के अंत में, पोप फ्राँसिस ने जर्मन तीर्थयात्रियों से एक साथ काम करना जारी रखने और आशा की गवाही देने का आह्वान किया, उन्होंने बाइबिल में वर्णित "पृथ्वी के नमक" और "संसार की ज्योति" की छवियों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे ईश्वर की कृपा से विश्वास के छोटे-छोटे कार्य बड़े बन सकते हैं।

इस संबंध में उन्होंने 3 अक्टूबर 1989 को ड्रेसडेन में प्रोटेस्टेंट और काथलिक ख्रीस्तियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को याद किया, जिसने बर्लिन की दीवार गिरने और जर्मन एकीकरण में योगदान दिया था। तीर्थयात्रियों को अपनी तीर्थयात्रा के अंतिम दिन गुरुवार को उस ऐतिहासिक घटना का स्मरण करना है। पोप फ्रांसिस ने अपने संबोधन का समापन दल को एक साथ हमारे पिता की प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करके किया, जो ख्रीस्तीय एकता और ईश्वर के साथ संवाद की ओर उनकी साझा यात्रा का प्रतीक है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here