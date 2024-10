संत पापाः युद्धग्रस्त देशों के शिकार बच्चों की याद

वाटिकन सिटी

अपने देवदूत प्रार्थना के पाठ उपरांत संत पापा ने सदैव की भांति विश्व में शांति की कामना करते हुए यूक्रेन, फिलीस्तीन, इस्रराएल और लेबनान की याद की।

संत पापा ने युद्ध की रोकथाम हेतु प्रार्थना करते हुए मानव जीवन की पवित्रता पर बल दिया जिसे सर्वप्रथम महत्व दिये जाने की जरुरत है। उन्होंने इस बात की ओर इंगित करते हुए कहा कि रोज दिन के युद्ध में जनजीवन को तहस-नहस होता पाते हैं जिसमें कितने की निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं। बच्चों की क्रूरतापूर्ण मौत हमारे लिए एक भयानक चित्र को प्रस्तुत करती है। संत पापा ने सभों से शांति हेतु प्रार्थना की आपील की।

संत पापा ने आने वाले सप्ताह जेनेवा सम्मेलनों की 75वीं वर्षगांठ की याद की जहाँ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आयोजन “अंतरात्मा को जगाएगा ताकि सशस्त्र संघर्षों के दौरान, व्यक्तियों के जीवन और सम्मान के साथ-साथ नागरिक संरचनाओं तथा पूजा स्थलों की अखंडता हेतु बनाये गये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान किया जा सके।” संत पापा ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि यह कितनी दुखद बात है कि युद्ध में अस्पताल और स्कूल नष्ट हो जाते हैं।

संत पापा फ्रांसिस ने मैक्सिको के चियापास, सैन क्रिस्टोबल डे लास कासस में पुरोहित मार्सेलो पेरेज़ पेरेज़ की मृत्यु पर शोक मना रहे श्रद्धालुओं की याद की, जिनकी हत्या पिछले रविवार को कर दी गई थी। उन्हें “सुसमाचार और ईश्वर के वफादार लोगों का एक उत्साही सेवक” बताते हुए, संत पापा ने प्रार्थना की कि उनका बलिदान, प्रेरिताई की निष्ठा में मारे गए अन्य पुरोहितों की तरह, “शांति और ख्रीस्तीय जीवन का बीज बन सकता है।”

संत पापा ने शक्तिशाली चक्रवात से प्रभावित फिलीपींस के लोगों की भी याद की और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रभु उन महान आस्था वाले लोगों को सहारा दे।

नोस्त्रा ऐताते की वर्षगांठ

अंत में, संत पापा ने यहूदियों के साथ धार्मिक संबंधों के लिए संत पॉल 6वें द्वारा निर्मित आयोग के की 50वीं वर्षगांठ और द्वितीय वाटिकन परिषद में नोस्त्रा ऐताते की आगामी 60वीं वर्षगांठ की याद की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से, इन महान पीड़ा और तनाव के समय में, वे उन सभों को अपना प्रोत्साहन देते हैं जो स्थानीय स्तर पर संवाद और शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

