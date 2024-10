युद्ध पर पोप : बच्चे और परिवार पहले शिकार हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 31 अक्टूबर 2024 (रेई) : "युद्ध हमेशा, हमेशा, हमेशा हार है।" इन शब्दों के साथ, पोप फ्राँसिस ने अपने आमदर्शन के अंत में एक बार फिर दुनिया भर में युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना की।

संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पोप ने हिंसा से त्रस्त देशों को याद किया: "शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इस्राएल, म्यांमार, उत्तरी किवु और युद्ध में कई अन्य देश।" उन्होंने दोहराया कि युद्ध से कोई नहीं जीतता और "शांति पवित्र आत्मा का एक उपहार है।"

पोप फ्राँसिस ने कहा, "कल मैंने देखा कि 150 निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई," "बच्चों और परिवारों का युद्ध से क्या लेना-देना है?" लेकिन "वे पहले शिकार हैं।"

संयुक्त राष्ट्र ने 24 से 29 अक्टूबर के बीच 7 "सामूहिक मौतें" दर्ज कीं। इस्राएली सैनिकों ने गज़ा पट्टी के दक्षिण में मनारा क्षेत्र में कई घरों पर हमला किया। 33 लोग मारे गए, जिनमें 14 बच्चे थे, जिनमें से छह एक ही परिवार के थे। हवाई हमलों की एक श्रृंखला में, विस्थापित लोगों के आवास वाली एक आवासीय इमारत में लगभग 93 फ़िलिस्तीनी मारे गए।

कुछ बचे हुए अस्पतालों में से एक जो अभी भी चालू था इस्राएली सेना ने छापा मारा और गज़ा सिविल डिफेंस का कहना है कि 150 से ज़्यादा लोग अंदर फंस गए हैं। उत्तर में एक और अस्पताल ने बताया कि उनके पास मेडिकल सप्लाई और खाना खत्म हो गया है क्योंकि इस्राएली सैनिकों ने एंबुलेंस और दूसरी सहायता को इलाके में जाने से रोक दिया है।

29 अक्टूबर को, फिलिस्तीनी सिविल सुरक्षा बल ने बताया कि "पिछले 19 दिनों में ही 770 लोग मारे गए हैं।"

