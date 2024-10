संत पापाः आपका विश्वस आपका मार्गदर्शक बनें

वाटिकन सिटी

शनिवार को वाटिकन में एआईडीएएफ इतालवी पारिवारिक व्यवसाय संघ के सदस्यों को संत पापा ने भेंट की और उन्हें उनके कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने कहा, “विश्वास का उपहार स्थानीय वास्तविकताओं में आपकी उपस्थिति को और अधिक निर्देशित करे और मानवता के भाग्य में आपकी भागीदारी को मजबूत करे।” 1997 में अल्बर्टो फाल्क द्वारा समान मूल्यों से प्रेरित उद्यमियों के एक समूह के साथ स्थापित, एआईडीएएफ संगठन खुद को पारिवारिक व्यवसायों के लिए इटली में संदर्भ बिंदु के रूप में प्रस्तावित करता है। यह लगभग 270 कंपनियों को एक साथ लाता है। एआईडीएएफ एफबीएन फैमिली बिजनेस नेटवर्क का इतालवी अध्याय है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के 58 देशों में 10,300 से अधिक सदस्यों के साथ 3,210 पारिवारिक व्यवसायों को एक साथ लाती है।

संत पापा ने संघ के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि “कलीसिया ईश्वर का परिवार है और परिवार-उन्मुख हर चीज़ को सहानुभूति के साथ देखता है।”

उन्होंने कहा कि संघ की विशेषता ध्यान आकर्षित करता जो परिवार और काम के बीच “नाज़ुक संतुलन” है, जो उद्यमशीलता के साहस और जिम्मेदारी में व्यक्त होता है, और इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि अलग-थलग व्यक्तियों के बजाय परिवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संत पापा फ्रांसिस ने देखभाल के महत्व की पुष्टि की, विशेष रूप से परिवार, भावी पीढ़ियों और हमारे आम घर के लिए। उन्होंने कहा, “जिस तरह कलीसिया की प्रेरिताई आम तौर पर एक क्षेत्र में निहित होती है, उसी तरह आपकी गतिविधि भी है, “ उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे पारिवारिक एकता और अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता की गंभीरता के माध्यम से इसे हमेशा समृद्ध करें।

उन्होंने कहा,“विश्वास का उपहार स्थानीय वास्तविकताओं में आपकी उपस्थिति को और अधिक निर्देशित करे तथा मानवता के भाग्य में आपकी भागीदारी को मजबूत करे।“ संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और चूंकि भाईचारे के बंधन घायल हो रहे हैं तथा पर्यावरण पीड़ित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप आप जो कुछ भी करें, "एक सार्वभौमिक हृदय” से अपने कार्यों को करें। उन्होंने कहा, "जब आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं, तो “परिवार' होने के मूल्य को फैलाएं।” संत पापा ने उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, “आपको लगे कि आप कलीसिया के भीतर एक बड़े परिवार तथा एक बड़े उद्यम का हिस्सा हैं: जहाँ आप ईश्वर के राज्य तथा उसके न्याय की सेवा करते हैं।”

संत पापा ने उन्हें अपने दिल और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और “घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर पीढ़ियों के बीच सुनने की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। “अपने बच्चों के व्यवसाय में विश्वास करें- चाहे वे कुछ भी हों - और उन लोगों के लिए अपने को खोले जो आपके साथ यात्रा का एक हिस्सा हैं।” उन्होंने कहा, “आइए हम प्रतिभाओं के दृष्टांत को याद रखें: जो कुछ भी हमें सौंपा गया है हम उसे “दफन” न करें। हम डरे नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।”

