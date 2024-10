पोप फ्राँसिस ने अब्राहमिक परिवार परिसर के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 (रेई) : पोप फ्राँसिस ने सोमवार को वाटिकन में अब्राहमिक परिवार परिसर के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। यह एक एकल परिसर है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, एक आराधनालय, एक गिरजाघर और एक मस्जिद शामिल हैं।

2023 की शुरुआत में उद्घाटन की जानेवाली यह अनूठी संरचना, विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व पर ऐतिहासिक दस्तावेज़ 2019 में निर्धारित अंतरधार्मिक सह-अस्तित्व और सद्भाव को बढ़ावा देता है एवं इसे और सुगम बनाता है।

मुलाकात के दौरान, पोप फ्राँसिस ने प्रतिनिधिमंडल को, जिसका नेतृत्व अब्राहमिक परिवार परिसर के अध्यक्ष मोहम्मद खलीफा अल मुबारक ने किया था, दस्तावेज की आकांक्षाओं को साकार करने में उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

मुलाकात में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए वाटिकन विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

अब्राहमिक परिवार परिसर, जो फरवरी 2019 में पोप फ्राँसिस की अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा के बाद अस्तित्व में आया, अरब प्रायद्वीप में दौरा करनेवाले पहले पोप रहे जिन्होंने मानव बंधुत्व पर दस्तावेज में उल्लिखित सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया।

अबू धाबी के सादियात सांस्कृतिक जिला स्थित अब्राहमिक फैमिली हाउस शिक्षा, संवाद और आस्था का केंद्र है।

इसमें तीन उपासना स्थल शामिल हैं - महामहिम अहमद अल-तैयब मस्जिद, संत फ्राँसिस काथलिक गिरजाघर, जो असीसी के संत फ्राँसिस को समर्पित है, तथा मोसेस बेन मैमन सभागृह।

2023 में खुलने के बाद से, गिरजाघर ने मिस्सा बलिदान और प्रार्थनाओं के लिए 130,000 श्रद्धालुओं का स्वागत किया है, और 100 से अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिसमें ख्रीस्तीय धार्मिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करना और शादियों एवं बपतिस्मा जैसे उत्सव के अवसर शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने अब्राहमिक परिवार परिसर के भीतर स्थित संत फ्राँसिस गिरजाघर का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण किया, तथा विश्वभर में अंतर-धार्मिक संवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए पोप और काथलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता की सराहना की।

मानव बंधुत्व पर इस दस्तावेज़ में पोप फ्राँसिस और अबू धाबी में अल-अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब ने सह-हस्ताक्षर किए थे।

दस्तावेज जिसने मानव बंधुत्व पर पोप फ्राँसिस के प्रेरितिक विश्वपत्र फ्रतेल्ली तूत्ती के लिए आधार तैयार किया, पोप और अल अजहर के ग्रैंड इमाम ने सभी लोगों के बीच शांति और सम्मान का आह्वान किया है और सभी धर्मों को संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here