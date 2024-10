संत पापाः मरिया मेजर के महागिरजाघर में रोजरी विन्ती

वाटिकन सिटी

संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 06 अक्टूबर की शाम को संत मेरी मेजर के महागिरजाघर में रोजरी प्रार्थना करते हुए शांति के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने माता मरियम की विचवई करते हुए प्रार्थना अर्पित की, “घृणा को बढ़ावा देने वालों के हृदयों को परिवर्तित कर, मौत पैदा करने वाले हथियारों के शोर को शांत कर दे, मानवता के दिल में पनप रही हिंसा को बुझा दें और राष्ट्रों पर शासन करने वालों के कार्यों में शांति के लिए परियोजनाओं को प्रेरित कर।”

मरियम की प्रतिमा, मरिया सालुस पोपुली रोमानी के चरणों के नीचे संत पापा फ्रांसिस ने माता मरियम से उन लोगों के निवेदन किया जो युद्ध के कारण दुःखों और आशाओं के बीच संघर्षरत हैं। “हम अपनी निगाहों को तेरी ओर फेरते हैं, अपनी आंखों को तुझ पर गढ़ाते और अपना हृदय तुझे समर्पित करते हैं” दुःखों की रानी मरियम के सहचर्य की याद करते हुए संत पापा ने ये प्रार्थना की।

संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मावनता को वर्तमान स्थिति में तेरी प्रेममयी निगाहों की जरुरत है जो हमें तेरे पुत्र येसु ख्रीस्त में विश्वास करने को निमंत्रण देता है। “हम अन्याय और युद्ध अपने दुःख की घड़ी में तेरी सहायता हेतु दौड़े आते हैं। उन लोगों के चेहरों से आँसू पोंछ जो अपने प्रियजनों के खोने का शोक मनाते हैं, हमें उस अचेतना से जगा जिसने हमारे मार्ग को अंधकारमय बना दिया है, और हमारे हृदयों से हिंसा के हथियारों को निकाल दे।” संत पापा ने विश्व के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा विश्व खतरे में है, क्योंकि हमने “शांति के आनंद और भाईचारे की भावना” खो दी है।

उन्होंने प्रार्थना की कि मानवता जीवन को बढ़ता और युद्ध का परित्याग करना सीखें, उनकी देख-रेखकर जो दुःखित, गरीब, सुरक्षाहीन, बीमार और असहाय हैं, हमारे सामान्य निवास की रक्षा कर। अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने रोजरी की रानी मरियम से “स्वार्थ की गांठें खोलने, बुराई के काले बादलों को दूर करने” तथा मानवता को अपनी कोमलता से भरने का आग्रह किया।

हे मरियम, हमारी माँ, हम फिर से तेरे सामने आते हैं। तू जानती है कि इस समय हमारे दिलों पर कितना दुःख और संघर्ष है। हम अपनी निगाहें तेरी ओर उठाते हैं, तेरी आँखों में डूब जाते हैं और अपने को तेरे हृदय के हवाले करते हैं।

हे माँ, तूने भी कठिन परीक्षाओं और मानवीय भय का सामना किया है, लेकिन तू साहसी और निडर थी। तूने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, प्रेम से उनका उत्तर दिया और बिना किसी शर्त के खुद को समर्पित कर दिया। उदार निडर नारी स्वरूप, तूने एलिज़ाबेथ की मदद हेतु शीघ्रता से निकल पड़ी, काना के विवाह भोज के दौरान जोड़े की ज़रूरतों पर ध्यान दिया, हृदय में दृढ़ता के साथ, तूने कलवारी के दुःख की रात को आशा के साथ रोशन किया। अंत में, मातृत्वमय कोमलता के साथ, अंतिम व्यारी में भयभीत शिष्यों को साहस दिया और उनके संग, पवित्र आत्मा के उपहार का स्वागत किया।

हम तूझ से विनय करते हैं, हमारी पुकार पर ध्यान दे। हमें तेरी प्रेममयी निगाहों की जरुरत है, जो हमें तेरे पुत्र येसु ख्रीस्त में विश्वास करने का आहृवान करता है। तू जो हमारी दुःखों का आलिंगन करने को तैयार रहती है, अन्याय और हिंसा के इस दुःखद परिस्थिति में हमारी सहायता करने आने हेतु जल्दी आ, उन दुःख से ग्रस्ति चेहरों के आँसू पोंछ डाला जो अपने प्रियजनों को खोने के कारण विलाप करते हैं, हमारी अचेतना से हमें जगा जो हमें अंधेरी राहों में ले चलती है, और हमारे हृदयों के हिंसक हथियारों को दूर कर, जिससे नबी इसायस की भविष्यवाणी शीघ्र पूरी हो। “वे अपनी तलवारों को पीट-पीट कर फाल और अपने भाले को हँसिया बनायेंगे, राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलायेंगे और युद्ध विद्य़ा की शिक्षा समाप्त हो जायेगी।” अपनी ममतामयी निगाहें मानव परिवार पर फेर, जिसने अपनी शांति की खुशी और भातृत्व के भाव को खो दिया है। खतरे में पड़ी हमारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर, जिससे हम युद्ध का परित्याग कर जीवन को बढ़वा दे सकें, उनकी देख-रेख कर जो दुःख में पड़े हैं, गरीब, निसहाय, बीमार और पीड़ित है, हमारे सामान्य घर की रक्षा कर।

हे शांति की रानी, हम तुझसे ईश्वरीय दया हेतु निवेदन करते हैं। उन लोगों के हृदय परिवर्तित कर जो घृणा से भरे हैं, हथियारों के शोर शांत कर जो मौत उत्पन्न करते हैं, मानवता के हृदय से हिंसा को समाप्त कर और राष्ट्रों पर शासन करने वालों के कार्यों में शांति परियोजनाओं को प्रेरित कर।

हे पवित्र माला की रानी, ​​स्वार्थ की गांठें खोलें और बुराई के काले बादलों को तितर-बितर कर। हमें अपनी कोमलता से भर दे, अपनी स्नेही हाथ से हमें ऊपर उठा, और हमें अपनी मातृत्व स्नेह प्रदान कर, जो हमें एक नई मानवता के आगमन की आशा देता है जहाँ “… मरूभूमि फल-उद्यान बन जायेगी और फल उद्यान बन में बदल जायेगी। न्याय मरूभूति में निवास करेगा और धार्मिकता शांति उत्पन्न करेगी और न्याय चिरस्थायी सुरक्षा।”

हे माँ, सालुस पोपुली रोमानी, हमारे लिए प्रार्थना कर।

