सन्त पापा फ्रांसिस: मृत्युदंड अस्वीकार्य

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 11 अक्तूबर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): सन्त पापा फ्राँसिस ने कहा है कि मृत्युदंड अस्वीकार्य है जिसका सम्पूर्ण विश्व में उन्मूलन अनिवार्य है। अपने पोस्टअकाऊन्ट एट पोन्टीफैक्स पर सन्त पापा फ्राँसिस ने प्राणदण्ड के ख़िलाफ़ एक नई अपील जारी करते हुए लिखा : "व्यक्ति की हिंसा और गरिमा से सावधान रहें।"

सन्त पापा ने लिखाः "#मृत्युदंड हमेशा अस्वीकार्य है क्योंकि यह व्यक्ति पर हिंसा ढाता और उसकी गरिमा पर हमला करता है।" "मैं दुनिया भर के सभी देशों में इसे समाप्त करने की अपील करता हूं। हम यह नहीं भूल सकते कि अंतिम क्षण तक कोई व्यक्ति बदल सकता है और उसका मनपरिवर्तन हो सकता है।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, 2023 में दर्ज की गई फांसी की संख्या लगभग एक दशक में सबसे अधिक है। इस वृद्धि के बावजूद, मौत की सजा देने वाले राज्यों की संख्या ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो अब 16 है। जिन देशों में सबसे ज्यादा मौत की सजा दर्ज की गई हैं, वे हैं, ईरान, सऊदी अरब, ईराक और पाकिस्तान।

