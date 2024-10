संत पापाः कार्डिनलमंडल में 21 नये कार्डिलन

वाटिकन सिटी

संत पापा फ्रांसिस ने 06 अक्टूबर को रविवारीय देवदूत प्रार्थना उपरांत 21 नये कार्डिलनों की घोषणा की, जो वाटिकन में, माता मरियम के निष्कंलक गर्भाधारण के महापर्व के दिन 08 दिसम्बर 2024 को कार्डिनलमंडल का शामिल किये जायेंगे।

दुनिया भर के प्रतिनिधियों की यह कंसिस्टरी सन् 2025 की आशा जयंती के उद्घाटन से पहले और वाटिकन में धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के दूसरे सत्र के समापन उपरांत होगी। संत पापा फ्रांसिस ने विगत कार्डिनलमंडल का विस्तार 30 सितंबर 2023 को धर्माध्यक्षों की सभा पर धर्मसभा के पहली सत्र से पहले की थी। संत पापा ने कहा कि वर्तमान नव नियुक्त कार्डिनल विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उनकी वैश्विकता, “वैश्विक कलीसिया को व्यक्त करती है जो सदैव ईश्वरीय प्रेम और करूणा को इस पृथ्वी पर ईशप्रजा के लिए घोषित करती है।

रोम धर्माप्रांत के संग उनका समावेश संत पेत्रुस के सिंहासन और विश्व भर में फैली विशेष कलीसियाओं के बीच अविभाज्य बंधन को भी दर्शाता है। संत पापा ने नव नियुक्त कार्डिनलों के लिए प्रार्थना करने का आहृवान करते हुए कहा, “आइए हमउनके लिए प्रार्थना करें, कि वे येसु मसीह, दयालु और वफादार ईश्वर के महापुरोहित के प्रति अपने समर्पण में सुदृढ़ बने रहें, तथा ईश्वर की प्रजा की भलाई साथ ही रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में प्रेरितिक कार्यों में मेरी मदद करें।”

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, आगामी कार्डिनलमंडल के विस्तार के साथ, कॉलेज ऑफ कार्डिलनों की संख्या 256 तक बढ़ जाएगी, जिनमें से 141 कार्डिनल निर्वाचक होंगे।

नये कार्डिनलों की नाम सूचीः



01. अति मान्यवर एंजेलो एचर्बी, अपोस्तोलिक नुनसियो।

02. अति मान्यवर कार्लो गुस्तावो कैस्टिलो मत्ताटासोलियो लीमा के महाधर्माध्यक्ष (पेरू)

03. अति मान्यवर भिन्सेंट बोकालिक एजिलिक सी.एम संतियागो डेल एस्टेरो के महाधर्माध्य (अर्जेंटीना के प्राइमेट)।

04. अति मान्यवर लुईस जेरार्दो काबरेरा हेरेरा, ओ.एफ. एम. गुआयाकिल के महाधर्माध्यक्ष (इक्वाडोर)।

05. अति मान्यवर फेरन्डो नातालियो चोमाली गरीब, संतियागो डे चिली के महाधर्माध्यक्ष (चिली) ।

06. अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष तार्चिसियो ईसाओ किकुची, एस.वी.डी., टोकियो (जापान) के महाधर्माध्यक्ष।

07. अति मान्यवार महाधर्माध्यक्ष पबलो भिर्जिलियो सियोन्गको डेविड, कलूकन (फिलीपींस) के धर्माध्यक्ष।

08. अति मान्यवर लादिस्लाव मेमेट, एस.वी.डी., बेलग्रेड-स्मेडेरेवो के महाधर्माध्यक्ष (सर्बिया)।

09. अति मान्यवर जैमे स्पेंगलर, ओ.एफ.एम., पोर्टो अलेग्रे के महाधर्माध्यक्ष (ब्राजील)।

10. अति मान्यवर इनास बेस्सी दोग्बो, आबिदजान के महाधर्माध्यक्ष (आइवरी कोस्ट)

11. अति मान्यवर जेन-पौल भेस्को, ओ.पी, अल्जीरिया के महाधर्माध्यक्ष (अल्जीरिया)।

12. अति मान्यवर पास्कलीस ब्रुनो सुयूकोर. ओ.एफ.एम. बोगोर के धर्माध्यक्ष (इंडोनेशिया)।

13. अति मान्यवर दोमानीक जोसेफ मैथ्यू, ओ.एफ.एम. कन्व., तेहरान इस्पहान के महाधर्माध्यक्ष (ईरान)।

14. अति मान्यवर रोबेर्तो रेबोले, तूरीन के महाधर्माध्यक्ष (इटली)।

15. अति मान्यवर बल्दास्सेरी रेईना, सहायक धर्माध्यक्ष रोम, वर्तमान रोम धर्मप्रांत के विकर जेनेरल।

16. अति मान्यवर फ्रांसिस लेयो, टोरेंटो के महाधर्माध्य (कनाडा)।

17. अति मान्यवर रोलांडास मकरिकस, आर्कप्रीस्ट कोएजुटोर मेरी मेजर महागिरजाघर।

18. अति मान्यवर मायकोला बायचोक, सी.एस.आर., यूक्रेनियन के मेलबर्न संत पेत्रुस और संत पौलुस धर्माध्यक्ष।

19. मान्यवर तिमोथी पीटर जोसेफ, राडेक्लीप, ओपी,ईशशास्त्री।

20. मान्यवर फाबियो बैज्जो,सी.एस. समग्र मानव विकास परमधर्मपीठ समिति के सचिव।

21. मान्यवर जोर्ज जेकब कोबकोड, वाटिकन राज्य के सचिव, प्रेरितिक यात्रा के उत्तरदायी।

