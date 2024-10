पोप ने पवित्र आत्मा के नेतृत्व में विनम्र और सिनॉडल कलीसिया का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 3 अक्टूबर 2024 (रेई) : धर्माध्यक्षों की 16वीं महासभा के दूसरे सत्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में संत पापा फ्राँसिस ने 2021 में धर्मसभा की स्थापना के बाद से कलीसिया की यात्रा पर चिंतन किया।

अक्टूबर 2021 में जब चर्च ऑफ गॉड को “धर्माध्यक्षीय धर्मसभा में बुलाया गया”, तब से हम एक साथ उस लंबी यात्रा के एक हिस्से को तय कर चुके हैं जिसके लिए ईश्वर लगातार अपने लोगों को बुलाते हैं। वे उन्हें हर देश में यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं कि येसु मसीह ही हमारी शांति है। (एफे. 2:14) और अपने पवित्र आत्मा द्वारा उनके मिशन को पुष्ट करते हैं।



यह महासभा, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, जो "हठीले हृदय और मन को झुकाते हैं, जमे हुए को पिघलाते हैं, ठंडे को गर्म करते, और भटके हुए कदमों का मार्गदर्शन करते हैं", इसका उद्देश्य एक सच्ची सिनॉडल कलीसिया, मिशन में संलग्न कलीसिया बनने में मदद करना है, जो आज की भौगोलिक और अस्तित्वगत परिधि में खुद को स्थापित करने में सक्षम है, और हमारे भाई और प्रभु येसु मसीह में सभी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

चौथी सदी के एक आध्यात्मिक लेखक द्वारा लिखित प्रवचन बतलाता है कि जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जिसकी शुरुआत बपतिस्मा से होती है। वे सभी को समान सम्मान प्रदान करते हैं। हमारे लेखक द्वारा वर्णित अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि इन तीन वर्षों में क्या हुआ है, और क्या होनेवाला है।

सबसे पहले, वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पवित्र आत्मा एक सच्चे मार्गदर्शक है और हमारा पहला काम उसकी आवाज़ को पहचानने सीखना है, क्योंकि वे हर किसी के ज़रिए और हर चीज़ में बोलते हैं। क्या इस धर्मसभा प्रक्रिया ने हमें यह अनुभव कराया है?

पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वे हमें दुःख और शोक की घड़ी में सांत्वना देते हैं, खासकर, तब जब, हम हार मानने और निराशा में पड़ने के लिए मजबूर होते हैं, हम देखते हैं कि केवल समस्याएँ और अन्याय ही हावी होते जा रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि बुराई के सामने अच्छाई से जवाब देना कितना मुश्किल है, हम देखते हैं कि क्षमा करना कितना कठिन है और शांति की तलाश में हम कितना कम साहस दिखा पाते हैं।

पवित्र आत्मा हमारे आँसू पोंछते और हमें सांत्वना देते हैं क्योंकि वे ईश्वर की आशा का उपहार देते हैं। ईश्वर कभी थकते नहीं; उनका प्रेम अथक है। पवित्र आत्मा हमारे उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो अक्सर एक न्यायालय की तरह होता है, जहाँ हम आरोप लगाते और निर्णय सुनाते और ज़्यादातर निंदा करते हैं।

हमारे प्रवचन के लेखक हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा एक आग प्रज्वलित करती है, “प्रेम और उल्लास की ऐसी आग कि यदि संभव हो, तो हम बिना किसी भेदभाव के, अच्छे और बुरे सभी को अपने आलिंगन में ले लेते।” ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर हमेशा सभी को गले लगाते हैं।

वे सभी को जीवन में नई संभावनाएँ प्रदान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की तत्परता खुद हमें क्षमा किए जाने का अनुभव देता है।

संत पापा ने जागरण प्रार्थना को इसका अच्छा उदाहरण बतलाते हुए कहा, प्रायश्चित प्रार्थना के दौरान हमें इसका अनुभव हुआ। हमने क्षमा मांगी; स्वीकार किया कि हम पापी हैं। हमने अपना अभिमान त्याग दिया, और हमने यह कल्पना करने की अपनी धारणा त्याग दी कि हम दूसरों से बेहतर हैं। क्या हम वास्तव में अधिक विनम्र हो गए हैं?

नम्रता भी पवित्र आत्मा का एक उपहार है। नम्रता, जैसा कि शब्द की व्युत्पत्ति हमें बताती है, हमें धरती पर, जमीन पर, ह्यूमस पर वापस लाती है, और इस तरह हमें शुरुआत की याद दिलाती है, जब, अगर निर्माता की सांस न होती, तो हम बेजान मिट्टी ही रह जाते। नम्रता हमें अपने आस-पास की दुनिया को देखने और यह महसूस करने देती है कि हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं।

जैसा कि संत पौलुस कहते हैं: "अपने आप को बहुत बड़ा न समझें" (रोमियों 12:16)। हम प्रेम के बिना विनम्र नहीं हो सकते। ख्रीस्तीयों को उन महिलाओं की तरह होना चाहिए जिनका वर्णन दांते अलीघिएरी ने अपनी एक कविता में की है। वे ऐसी महिलाएँ हैं जो अपनी दोस्त व्यात्रीचे के पिता की मृत्यु पर शोक मनाती हैं: "तुम जो विनम्र रूप धारण करती हो, आँखें नीची करके, दुःख व्यक्त करती हो।"

यह उन लोगों की विनम्रता, सहानुभूति और करुणा है, जो खुद को सभी के भाई और बहन के रूप में देखते हैं। वे अपना दर्द सहते, और अपनी चोट एवं दुख में हमारे प्रभु के घावों और पीड़ाओं को देखते हैं।

संत पापा ने कहा, “मैं आपको इस बेहतरीन आध्यात्मिक पाठ पर ध्यान लगाने और यह महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि कलीसिया पवित्र आत्मा और उनके आश्चर्यों के बिना अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकती और खुद को नवीनीकृत नहीं होने दे सकती। खुद को सृष्टिकर्ता ईश्वर, उनके पुत्र येसु ख्रीस्त एवं पवित्र आत्मा के हाथों से आकार दिए बिना, जैसा कि ल्योन के संत इरेनियुस हमें बताते हैं।”

बिल्कुल आरंभ से, जब ईश्वर ने पृथ्वी से पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया; उस समय से जब ईश्वर ने अब्राहम को पृथ्वी के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया और मूसा को दासता से मुक्त लोगों का नेतृत्व करने के लिए रेगिस्तान में बुलाया; जब कुंवारी मरियम ने उस संदेश को "हाँ" कहा जिसने उन्हें ईश्वर के पुत्र की माता एवं प्रत्येक शिष्य की माता बना दिया; और जब प्रभु येसु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनर्जीवित होने के बाद पेंतेकोस्त के दिन अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला - तब से, हम पर दया की गई है इसके परिणाम स्वरूप, पिता की प्रेमपूर्ण योजना की निश्चित पूर्ति की ओर यात्रा कर रहे हैं।

हम उस यात्रा की खूबसूरती और उससे होनेवाली थकान दोनों को जानते हैं। हम इसे एक साथ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के रूप में जो आज भी ईश्वर के साथ संवाद और संपूर्ण मानव जाति की एकता के संकेत और साधन हैं (लुमेन जेंसियुम, 1)। हम इसे हर अच्छे इरादे वाले पुरुष और महिला के साथ मिलकर और उनके लिए कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में अदृश्य रूप से कृपा काम कर रही है (गौदियम एत स्पेस, 22)।

हम कलीसिया की "संबंधपरक" प्रकृति के प्रति आश्वस्त होकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें दिए गए रिश्ते और हमारी जिम्मेदार रचनात्मकता को सौंपे गए रिश्ते हमेशा ईश्वर की दया की निःशुल्कता के चिन्ह होंगे, और इस प्रकार विश्वसनीय और सह-जिम्मेदार होंगे।

हम इस यात्रा पर दृढ़ता से चल रहे हैं, यह जानते हुए कि हमें, हमारे सूर्य मसीह के प्रकाश को प्रतिबिम्बित करनेवाले पीले चंद्रमा के समान, विश्व के लिए उस प्रकाश के चिन्ह बनने के मिशन को, ईमानदारी और खुशी से पूरा करने के लिए बुलाया गया है, जो हमारा अपना नहीं है।

धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 16वीं महासभा, जो अब अपने दूसरे सत्र में है, ईश्वर के लोगों की इस “एक साथ यात्रा” को एक विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करती है।

संत पापा पॉल षष्ठम के अंतर्ज्ञान जिन्होंने 1965 में धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की स्थापना की, सबसे अधिक फलदायी साबित हुई है। संत पॉल षष्ठम अच्छी तरह जानते थे कि "इस धर्मसभा में, सभी मानव संस्थाओं की तरह, समय बीतने के साथ सुधार किया जा सकता है।" प्रेरितिक संविधान एपिस्कोपालिस कोमुनियो का उद्देश्य विभिन्न सिनॉडल सभाओं के अनुभव पर निर्माण करना था, तथा धर्मसभा को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना था, न कि केवल एक घटना के रूप में।

धर्मसभा प्रक्रिया एक सीखने की प्रक्रिया भी है, जिसके दौरान कलीसिया खुद को बेहतर तरीके से जानती है और अपने प्रभु द्वारा उसे सौंपे गए मिशन के लिए सबसे उपयुक्त प्रेरितिक गतिविधि के रूपों की पहचान करती है। इस सीखने की प्रक्रिया में प्रेरितिक और विशेष रूप से धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई के तरीके भी शामिल हैं।

इस 16वीं सभा के पूर्ण सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण संख्या में लोकधर्मी और समर्पित सदस्यों, उपयाजकों और पुरोहितों को बुलाने का चयन करते हुए, जो कि पहले की सभाओं के लिए आंशिक रूप से परिकल्पित थी, संत पापा ने द्वितीय वाटिकन ख्रीस्तीय एकता परिषद द्वारा निर्धारित धर्माध्यक्षीय प्रेरिताई के अभ्यास की समझ के साथ कार्य किया। धर्माध्यक्ष, जो प्रत्येक स्थानीय कलीसिया की एकता के सिद्धांत और दृश्यमान आधार हैं, अपनी प्रेरिताई ईश्वर की प्रजा के बीच और ईश्वर के लोगों के साथ, ईश्वर के लोगों के उस हिस्से से पहले, उनके बीच खड़े होकर और उनके बाद करते हैं, जिसे उनकी देखभाल में सौंपा गया है।



धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई की इस समावेशी समझ को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए, जबकि दो खतरों से बचना चाहिए। पहला, एक अमूर्तता जो अलग-अलग स्थानों और रिश्तों की ठोस फलदायकता और प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य को अनदेखा कर सकती है।



दूसरा, धर्माधिकारी वर्ग को लोकधर्मियों के विरुद्ध खड़ा करके एकता को तोड़ने का खतरा। यह निश्चित रूप से यह कहते हुए कि "अब हमारी बारी है!" एक का स्थान दूसरे से भरने का मामला नहीं है, बल्कि, हमें एक साथ मिलकर काम करना है, एक ऐसी रचना में जो हम सभी को ईश्वर की दया की सेवा में एकजुट करती है, विभिन्न प्रेरिताई और करिज्म के अनुसार जिन्हें बिशप को स्वीकार करने और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है।

यह "एक साथ यात्रा करना" एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कलीसिया, पवित्र आत्मा के काम के प्रति आज्ञाकारी है और समय के संकेतों को पढ़ने के प्रति संवेदनशील है। लगातार खुद को नवीनीकृत करती और अपनी पवित्रता को परिपूर्ण करती है। इस तरह, वह उस मिशन के लिए एक विश्वसनीय गवाह बनने का प्रयास करती है जिसके लिए उसे पृथ्वी के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह अंत में ईश्वर स्वयं हमें अपने द्वारा तैयार भोज में शामिल होने का मौका देंगे (इसा. 25: 6-10)।

इस प्रकार इस 16वीं सभा की संरचना एक आकस्मिक तथ्य से कहीं अधिक है। यह कलीसिया की जीवंत परंपरा और द्वितीय वाटिकन महासभा की शिक्षा के अनुरूप धर्माध्यक्षीय मिशन का प्रयोग करने का एक तरीका व्यक्त करती है। कभी भी कोई धर्माध्यक्ष या कोई अन्य ख्रीस्तीय खुद को “दूसरों के बिना” नहीं सोच सकता। जिस तरह कोई भी अकेले नहीं बच सकता, उसी तरह उद्धार की घोषणा के लिए सभी की आवश्यकता होती है, और यह आवश्यक है कि सभी की बात सुनी जाए।

धर्माध्यक्षों की धर्मसभा में ऐसे सदस्यों की उपस्थिति जो बिशप नहीं हैं, महासभा के "धर्माध्यक्षीय" आयाम को कम नहीं करती है। न ही इससे धर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षमंडल के लिए उचित अधिकार पर कोई सीमा बनती या उससे वंचित करती है। इसके बजाय, यह उस रूप की ओर इशारा करती है जिसे धर्माध्यक्ष के अधिकार का प्रयोग एक कलीसिया में हो जो अनिवार्य रूप से संबंधपरक है और इसलिए धर्मसभा स्वरूप के प्रति सचेत है। यह मसीह के साथ और मसीह में सभी के साथ संबंध है, सार को महसूस करता और हर समय कलीसिया के रूप को आकार देता है।

धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई के विभिन्न रूपों को समय के साथ पहचानने की आवश्यकता है, हमेशा विश्वास और जीवित परंपरा के भंडार का सम्मान करना है, और हमेशा इस बात का जवाब देना है कि आत्मा इस विशेष समय में और विभिन्न संदर्भों में कलीसियाओं से क्या मांग रही है जिसमें वे रहते हैं।

वास्तव में हम यहां सिनॉडल यात्रा के साक्षी के रूप में एकत्रित हुए हैं - रोम के धर्माध्यक्ष, विश्वभर के धर्माध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करनेवाले धर्माध्यक्ष, लोकधर्मी पुरुष और लोकधर्मी महिलाएँ, धर्मसमाजी, उपयाजक, पुरोहित, और प्रतिनिधि – सभी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए कलीसिया के खुलेपन के संकेत हैं।

पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रभु येसु मसीह के आदेश के प्रति सदैव वफादार बनाता है और उसके वचन के प्रति चौकस रखता है। आत्मा शिष्यों को सत्य की ओर ले जाता है। वह हमें भी, जो इस सभा में पवित्र आत्मा में एकत्रित हुए हैं, तीन वर्षों की पैदल यात्रा के बाद, "मिशन में एक धर्मसभा स्वरूप कलीसिया कैसे बनें" के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आशा और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ, और आपको - हमें - सौंपे गए कठिन कार्य के प्रति सचेत होकर - मैं अपनी प्रार्थनापूर्ण आशा व्यक्त करता हूँ कि सभी लोग हमारे निश्चित मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाले पवित्र आत्मा की कार्रवाई के लिए स्वेच्छा से खुद को खोलेंगे।



