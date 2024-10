पोप पीयुस 12वें की विरासत उनकी मृत्यु के 66 साल बाद भी जीवित

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2024 (रेई) : सन् 1939 में, संत पेत्रुस के 260वें उत्तराधिकारी का चुनाव हुआ। उन्हें न केवल कलीसिया का नेतृत्व करने की चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता का भी सामना करना पड़ा, और उनकी प्रतिक्रिया को दशकों तक याद रखा जाएगा। वे और कोई नहीं बल्कि पोप पीयुस 12वें हैं।

यूजेनियो पचेली (पोप पीयुस 12वें) का जन्म 2 मार्च, 1876 को रोम में हुआ था। 23 साल की उम्र में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और उन्होंने वाटिकन में अपना काम शुरू किया जो आगे चलकर उनका लंबा करियर बन गया। पचेली ने वाटिकन राज्य सचिवालय में क्लर्क के रूप में काम किया, फिर जर्मनी में प्रेरितिक राजदूत के रूप में काम किया, जहाँ उन्होंने बवेरिया और प्रुशा के बीच समझौतों की मध्यस्थता की।

1929 में पोप पीयुस 11वें ने उन्हें कार्डिनल बनाया। 10 साल बाद, एक दिवसीय कॉन्क्लेव (पोप चुनाव सभा) में, पेचेली को पोप चुना गया और उन्होंने अपना नाम पीयुस 12वें चुना।

पोप पीयुस 12वें के 19 साल के परमाध्यक्षीय पद की शुरुआत के छह महीने बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उन्होंने हिंसा का जवाब देने के लिए अपनी कूटनीतिक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया और अपना पहला विश्वपत्र, "सुम्मी पोंटिफ़िकातुस" प्रकाशित किया, जिसमें युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया गया। यह विश्व युद्ध के दौरान शांति के उनके मिशन की शुरुआत थी।

जर्मन इतिहासकार डॉ. माइकल हेसेमन ने कहा कि पोप पीयुस 12वें ने "यहूदियों को बचाने और हत्याओं को रोकने के लिए अपने समय के किसी भी राजनेता या धार्मिक नेता से ज़्यादा काम किया।" 2009 से, डॉ. हेसेमन ने वाटिकन अभिलेखागार का अध्ययन किया है और इस विचार का खंडन किया है कि पोप चुप रहे और इसमें शामिल नहीं हुए। इसके बजाय, पोप पीयुस 12वें ने तीन सार्वजनिक भाषणों में यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में बात की थी। 1939 में, उन्होंने नाज़ियों से बचने हेतु जर्मन यहूदियों के लिए 20,000 वीज़ा के लिए याचिका दायर की, लेकिन उन्हें 10,000 से भी कम वीज़ा मिले।

छह साल के युद्ध के दौरान, पोप ने यहूदी लोगों की रक्षा के लिए गुप्त रूप से काम किया। वे समझते थे कि नाज़ियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने से हिंसा और उत्पीड़न बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, "जिम्मेदार अधिकारियों को संबोधित हमारे हर शब्द और हमारी हर सार्वजनिक घोषणा को गंभीरता से तौला जाना चाहिए और सताए गए लोगों के हित में विचार किया जाना चाहिए ताकि उनकी स्थिति अनजाने में और भी कठिन और असहनीय न हो जाए।"

रेडियो का उपयोग करनेवाले दूसरे पोप, पोप पीयुस 12वें ने हिंसा के खिलाफ बोलने और शांति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषाओं में लगभग 200 रेडियो भाषण दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 41 विश्वपत्रों सहित कई दस्तावेज़ लिखे।

29 नवंबर, 1945 को वाटिकन में एक विशेष श्रोता के रूप में, जर्मन नजरबंद शिविरों के 80 प्रतिनिधियों ने नाजी शासन के दौरान पोप पीयुस 12वें के शब्दों और कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद किया।

2020 में पोप फ्राँसिस ने संत पापा पीयुस 12वें से संबंधित दस्तावेजों एवं द्वितीय विश्व युद्द के दौरान यहूदियों के साथ उनके संबंध के संग्रहालय को खोला।

परिणामस्वरूप, इस "मूक" पोप के काम का खुलासा हुआ। 16 मिलियन पृष्ठ विश्व इतिहास के कठिन दौर का वर्णन करते हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि 4,200 से अधिक यहूदी कॉन्वेंट और मठों में एवं 160 यहूदी वाटिकन सिटी में छिपे हुए थे। पोप पीयुस 12वें और कलीसिया के अन्य सदस्यों के कारण, रोम में 80% यहूदी नाजी कब्जे से बच गए जो किसी भी अन्य जगह से अधिक थी।

