नवम्बर का प्रार्थना मनोरथ – बच्चे खोनेवाले माता-पिताओं के लिए

अपने प्रार्थना मनोरथ में, पोप हमें उन "सभी माता-पिता के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करते हैं जो अपने बेटे या बेटी की मौत पर शोकित हैं, ताकि उन्हें अपने समुदाय में समर्थन मिले, और सांत्वना की आत्मा से हृदय की शांति प्राप्त हो।"

पोप फ्रांसिस ने टिप्पणी की है कि बच्चों की मृत्यु पर अनुभव किया जानेवाला दर्द "इतना बड़ा होता है कि इसे बयाँ करने के लिए कोई शब्द नहीं है।" उस दर्द का सामना करते समय, "प्रोत्साहन देनेवाले शब्द" "सहायक नहीं होते", भले ही वे "अच्छे इरादों के साथ बोले गए हों।" यही कारण है कि पोप हमें उन माता-पिताओं के साथ "तरीके से" पेश आने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है, "उनकी बात सुनें, प्यार से उनके करीब रहें, और येसु ख्रीस्त ने जिस तरह पीड़ितों को सांत्वना दी थी, उनका अनुकरण करते हुए वैसा ही करें।"

नवम्बर माह में जब कलीसिया परम्परागत रूप से मृत विश्वासियों की याद करती है संत पापा ने विश्वासियों को उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करने का निमंत्रण दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है।

पोप की प्रार्थना की प्रेरिताई के अंतरराष्ट्रीय निदेशक जेस्विट फादर क्रिस्तोबल फोंस ने कहा : "बच्चे को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। इस हकीकत से सामने, बहुत कुछ कहने की कोशिश करने के बजाय, हमें इसे प्यार से, स्वतंत्रता के साथ और सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि ईश्वर कभी भी पीड़ित लोगों को सांत्वना देना और उनके करीब रहना बंद नहीं करते। इस स्थिति में निकटता और सौम्यता के साथ चलना आवश्यक है, सही भाषा खोजने के लिए सावधान रहना चाहिए जो हमें उनके दर्द को नकारने की कोशिश किए बिना उनके करीब रहने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि जो हमें प्रेरित करता है और प्रेरित करता है वह हमेशा जीवन के ईश्वर का अनुभव होता है।" फादर फोन्स हमें पोप के साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि पवित्र आत्मा वह शांति और सांत्वना दे सके जो केवल वह इस त्रासदी से घायल हुए दिलों को दे सकता है।

“हम उन माता-पिताओं से क्या कह सकते हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है? हम उन्हें कैसे सांत्वना दे सकते हैं? कोई शब्द नहीं है।

आप देखिए, जब एक पति या पत्नी दूसरे को खो देता है, तो वे विधुर या विधवा हो जाते हैं। एक बच्चा जो अपने माता-पिता को खो देता है, वह अनाथ हो जाता है। इसके लिए एक शब्द है। लेकिन जब एक माता-पिता अपने बच्चे को खो देता है, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है। दर्द इतना बड़ा होता है कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है।

और अपने बच्चे से ज़्यादा जीना स्वाभाविक नहीं है। इस नुकसान से होनेवाला दर्द बहुत तेज होता है।

प्रोत्साहन के शब्द कभी-कभी नीरस या भावुक होते हैं, वे मददगार नहीं होते। बेशक, अच्छे इरादे से बोले गए ये शब्द घाव को और गहरा कर सकते हैं।

जिन माता-पिताओं ने अपने बच्चे को खो दिया है, उन्हें सांत्वना देने के लिए हमें उनकी बात सुनने की जरूरत है, प्रेम से उनके करीब रहने की जरूरत है, उनके दर्द का जिम्मेदारी से ख्याल रखने की जरूरत है, तथा येसु ख्रीस्त ने जिस तरह पीड़ितों को सांत्वना दी, उनका अनुकरण करने की जरूरत है।

और वे माता-पिता जो अपने विश्वास में सुदृढ़ हैं, वे निश्चित रूप से अन्य परिवारों से सांत्वना पा सकते हैं, जिन्होंने इस तरह की भयानक त्रासदी को झेला है आशा में पुनर्जन्म लिया है।

आइए, हम प्रार्थना करें कि सभी माता-पिता जो अपने बेटे या बेटी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें अपने समुदाय में समर्थन मिले, तथा सांत्वना की आत्मा से हृदय की शांति प्राप्त हो।”

