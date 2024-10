संत पापा येसु के पवित्र हृदय पर एक विश्व पत्र प्रकाशित करेंगे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 (रेई) : "दिलेक्सित नोस" (उन्होंने हमसे प्रेम किया) पोप फ्राँसिस का चौथा प्रेरितिक विश्वपत्र होगा, और यह ऐसे समय में प्रकाशित हो रहा है जब वैश्विक चुनौतियाँ अत्यन्त गंभीर हैं।

आज विश्व युद्ध, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन, अनियंत्रित उपभोक्तावाद तथा मानव स्वभाव को कमजोर करनेवाली प्रौद्योगिकियों से त्रस्त है।

इस दस्तावेज के साथ, संत पापा मानवता से दृष्टिकोण में बदलाव का आह्वान करेंगे तथा सबसे आवश्यक चीज हृदय को पुनः खोजने का आग्रह करेंगे।

विश्वपत्र का पूरा शीर्षक, "दिलेक्सित नोस - येसु ख्रीस्त के हृदय के मानवीय और दिव्य प्रेम पर विश्वपत्र पत्र" की पुष्टि आज वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा की गई, तथा इसका विमोचन 24 अक्टूबर को निर्धारित किया गया।

पोप ने इससे पहले 5 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में अपने आमदर्शन समारोह के दौरान, जो कि पारंपरिक रूप से पवित्र हृदय को समर्पित महीना है, दस्तावेज को प्रकाशित करने की अपनी मंशा साझा की थी।

उस समय, पोप फ्राँसिस ने आशा व्यक्त की थी कि यह दस्तावेज प्रभु के प्रेम के उन पहलुओं पर चिंतन को आमंत्रित करेगा जो कलीसियाई नवीनीकरण के मार्ग को रोशन कर सकते हैं और "ऐसे विश्व के साथ सार्थक रूप से प्रतिध्वनित हो सकते हैं जिसने अपना हृदय खो दिया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस विश्वपत्र में पिछली धर्म शिक्षाओं और धर्मशास्त्र की समृद्ध परंपरा के प्रतिबिंबों को शामिल किया जाएगा, जो कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से गहन भक्ति से पुनः परिचित कराएगा।

विश्वपत्र का विमोचन, 1673 में संत मार्गरेट मेरी अलाकोक के समक्ष येसु के पवित्र हृदय के प्रथम दर्शन की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के साथ होगा।

उस वर्ष 27 दिसंबर को, येसु 26 वर्षीय युवा फ्राँसीसी धर्मबहन के सामने प्रकट हुए थे, और उसे अपना प्रेम फैलाने का मिशन सौंपा, खास तौर पर, पापियों के प्रति। बरगंडी में पेरे-ले-मोनियल के विजिटेशन धर्मबहनों के कॉन्वेंट में हुए ये दर्शन 17 साल तक जारी रहे।

ख्रीस्त ने अपने हृदय को ज्वालाओं धधकते और कांटों के मुकुट से घिरा हुआ दिखाया - जो मानव पाप द्वारा दिए गए घावों का प्रतीक है। उन्होंने अनुरोध किया कि येसु के पवित्रतम शरीर के पर्व के बाद आनेवाला शुक्रवार पवित्र हृदय को समर्पित किया जाए। हालाँकि शुरू में कई लोगों ने गलत समझा, जिसमें उनकी साथी धर्मबहनें भी शामिल थीं, संत मार्गरेट मेरी दुनिया को मसीह के प्रेम को प्रकट करने के अपने मिशन में दृढ़ रहीं।



1956 में, पोप पीयुस 12वें ने हौरीएतिस अक्वास जारी किया, जो एक ऐसा विश्वपत्र था जिसका उद्देश्य उस समय भक्ति को पुनर्जीवित करना था जब यह गिरावट की स्थिति में थी। पोप पीयुस ने कलीसिया की जरूरतों के लिए भक्ति के महत्व और आधुनिक दुनिया के लिए "मुक्ति के बैनर" के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया।

पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने हौरिएतिस अक्वास की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिखे एक पत्र में इस भावना को पुष्ट करते हुए कहा, "हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का यह रहस्य न केवल येसु के हृदय के प्रति भक्ति का विषय है; बल्कि यह समस्त सच्ची ख्रीस्तीय आध्यात्मिकता के केंद्र में भी है।"

पोप फ्राँसिस ने लगातार पवित्र हृदय के प्रति गहरी भक्ति प्रदर्शित की है, अक्सर इसे पुरोहिताई के मिशन से जोड़ा है। 2016 में, उन्होंने पवित्र हृदय की पवित्रता पर पुरोहितों की जयंती का समापन किया, और पुरोहितों से अपने हृदय को खोए हुए और दूर के लोगों की ओर अच्छे चरवाहे की तरह उन्मुख करने का आग्रह किया।

उसी जयंती के दौरान, करुणा पर अपने पहले चिंतन में, फ्राँसिस ने कहा कि धर्माध्यक्ष और पुरोहित हौरिएतिस अक्वास पर फिर से जाएँ, यह देखते हुए कि "ख्रीस्त का हृदय करुणा का केंद्र है। यह दयालु है: यह अपने हाथों को गंदा करती है, छूती है, संलग्न होती है, और दूसरों के साथ खुद को शामिल करती है।"

दिलेक्सित नोस पोप फ्राँसिस का चौथा विश्वपत्र होगा, इससे पहले उन्होंने लुमेन फिदेई (29 जून, 2013) पोप बेनेडिक्ट 16वें के साथ मिलकर लिखा था; लौदातो सी’ (24 मई, 2015), पर्यावरण संकट और सृष्टि की देखभाल की आवश्यकता पर; और फ्रतेली तुत्ती (3 अक्टूबर, 2020), जो ईश्वर के नाम पर लड़े गए युद्धों सहित महामारी और संघर्षों से त्रस्त दुनिया में वैश्विक बंधुत्व और सामाजिक मित्रता का आह्वान करता है।

दिलेक्सित नोस को 24 अक्टूबर को वाटिकन प्रेस कार्यालय में ईशशास्त्री और किएती-वास्तो के महाधर्माध्यक्ष मोनसिन्योर ब्रूनो फोरते एवं सुसमाचार के शिष्यों की जनरल सुपीरियर सिस्टर अंतोनेला फ्रकारो द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।



