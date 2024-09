पापुआ न्यू गिनी में पोप फ्राँसिस के दर्शन के लिए उत्साह

क्लौदिया तोरेस – पोर्ट मोरेस्बी

संत पापा फ्राँसिस 6 सितंबर की शाम पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। वे एशिया और ओशिनिया की अपनी दो सप्ताह की प्रेरितिक यात्रा के दूसरे चरण में यहाँ पहुँचे हैं। राजधानी में तैयारियाँ पूरी होने के साथ ही देश के चार क्षेत्रों - न्यू गिनी द्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले पहाड़ी हाइलैंड्स से लेकर आइलैंड्स, मोमासे और दक्षिणी क्षेत्रों तक - से काथलिक दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 400,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले इस शहर में उमड़ रहे हैं। जहाँ सर जॉन गुइज़ स्टेडियम में - संत पापा रविवार, 8 सितम्बर को ख्रीस्तयाग का अनुष्ठान करेंगे, और सोमवार, 9 सितम्बर को युवाओं को संबोधित करेंगे - खेल मैदान, जो आमतौर पर रग्बी और फुटबॉल मैचों के लिए आरक्षित होता है, रंग-बिरंगे कपड़ों और पारंपरिक गीतों के धुन सुनाई पड़ रहे हैं, जो ओशिनिया के इस द्वीप देश की विशाल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की गवाही दे रहा है।

इस तैयारी का नेतृत्व सिस्टर डेज़ी लैसानिया, एमएससी कर रही हैं। वे पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप समूह के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में सामाजिक संचार की सचिव हैं, और पोप की यात्रा के लिए मीडिया प्रबंधक हैं। पोप के आगमन से पहले व्यस्त गतिविधियों के बीच, उन्होंने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने "एक धर्मबहन के रूप में मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। और कल मेरी आंखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि वे एक ऐसे पोप हैं जो व्हीलचेयर पर है; वे लगभग 88 साल के हैं, लेकिन उसका दिल पापुआ न्यू गिनी के लिए खुला है।" उसकी आवाज भर आती है, और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं, "यह सोचकर कि एक पोप को रोम छोड़कर बाहरी इलाकों में आना पड़ता है, जहां आप मीडिया से मेरे देश के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें सुनते हैं... मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कहते हैं, 'मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरे लोग हैं। मैं उनके साथ होना चाहता हूँ।'"



पोर्ट मोरेस्बी में एकत्र हुए कई काथलिकों ने भी यही भावना व्यक्त की है। लंबे समय से प्रतीक्षित पोप यात्रा की तैयारी के उत्साह और खुशी में डूबे हुए कोई भी व्यक्ति लगभग उन कठिनाइयों को भूल सकता है जो राजधानी शहर और पापुआ न्यू गिनी के अन्य हिस्सों में कई लोग रोजाना झेलते हैं। इससे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1995 में देश की यात्रा करनेवाले अंतिम पोप थे।

सड़कों पर अस्थायी मेजों पर जर्जर छतरियों के नीचे कपड़े बेचते लोगों की कतारें, एक जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक विद्यालय, जो नीला और सफेद ड्रेस पहने बच्चों के बाहर खेलने के कारण पहचाना जा सकता है, यह सब उस खराब बुनियादी ढांचे के स्पष्ट संकेत हैं जो कई पापुआवासियों के जीवन को प्रभावित करता है।

लेकिन रोम के बिशप जैसे महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत करने के अवसर पर उनकी खुशी किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। जॉन जूनियर डिनज़ जैसे कुछ लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना में भाग लेने के लिए बस से, विमान से या कई दिनों की पैदल यात्राएँ भी कीं। वे, उनकी माँ अन्ना डिन्ज़ और चाचा क्रिस्टोफर केनेथ उन लोगों के बड़े समूह के हिस्से हैं जिन्होंने माउंट हेगन महाधर्मप्रांत से पोर्ट मोरेस्बी तक की यात्रा की है।

श्री डिन्ज़ ने पुष्टि की, "जब मैंने पहली बार अपने पल्ली पुरोहित से सुना कि पोप फ्राँसिस हमारे देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी का दौरा कर रहे हैं, तो यह एक सपना जैसा था।" "यह एक बड़ा सौभाग्य है क्योंकि मैं एक काथलिक हूँ। मुझे जाकर अपने धर्मगुरू से मिलना है। मुझे पोप से मिलना है, और यह मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा।"

उन्होंने बताया कि 1984 में जब पोलिश पोप पापुआ न्यू गिनी आए थे, तब उनके माता-पिता ने संत जॉन पॉल द्वितीय को देखा था, उन्होंने ही इस यात्रा पर जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। श्री डिन्ज़ याद करते हुए कहते हैं, "वे दोनों पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने हेगन गए थे, और फिर जब मैं यहाँ आनेवाला था, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, 'तुम्हें जाना ही होगा। तीर्थयात्रा करो, और तुम्हें जाना ही होगा। जाओ और पोप फ्राँसिस से मिलो।' और पोप जॉन पॉल के बारे में उनकी कहानी ने मुझे वास्तव में पोप फ्राँसिस से मिलने के लिए पोर्ट मोरेस्बी आने के लिए प्रेरित किया।"

श्री डिन्ज़ एक उदाहरण मात्र हैं कि एक पोप की उपस्थिति का लोगों पर कितना स्थायी प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, सुर्खियों से बाहर रखा जाता है, लेकिन जहाँ आस्था प्रज्वलित होती है, और नई पीढ़ियों तक अपनी रोशनी बिखेरती है।

अपने देश में पोप की अंतिम यात्रा के लगभग 30 वर्ष बाद, पापुआ न्यू गिनी के श्रद्धालु पोप फ्राँसिस का खुले हाथों और हर्षित हृदय से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि सिस्टर डेजी कहती हैं, "वे मेरे नेता हैं, वे मेरे चरवाहे हैं, वे पोप हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here