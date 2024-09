संत पापा की बेल्जियम यात्रा 'सुनने और मुलाकात' का क्षण होगा

वाटिकन न्यूज़

ब्रुसेल्स, गुरुवार 26 सितंबर 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस लक्समबर्ग और बेल्जियम में चार दिवसीय प्रेरितिक यात्रा शुरू कर चुके हैं। यह यूरोप के मध्य में एक संक्षिप्त पड़ाव है, और यह संत पापा की हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया में की गई दो-सप्ताह की यात्रा से बिल्कुल अलग है।

संत पापा बेल्जियम क्यों आ रहे हैं, और स्थानीय कलीसिया इस यात्रा की तैयारी कैसे कर रहा है? वाटिकन न्यूज़ ने बेल्जियम धर्माध्याक्षीय सम्मेलन के फ्रेंच भाषा के प्रवक्ता फा. टॉमी स्कोल्टेस,एसजे से बात की।

प्रश्न: संत पापा की यात्रा से आपकी क्या अपेक्षाएँ और आशाएँ हैं?

मेरी अपेक्षाएँ हैं कि यह एक आनंद, पुष्टि और प्रोत्साहन का क्षण होगा। यह मुलाकात का क्षण होगा, इस अर्थ में कि बहुत से लोग संत पापा को संबोधित करेंगे, उनके अलावा अन्य लोग भी भाषण देंगे, और कलीसिया के नेता, राजा, लुभेन और ल्यूवेन के रेक्टर भी होंगे। बहुत से लोग संत पापा से बात करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे महसूस करें कि वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक पुरोहित हैं, जो संवाद करना चाहते है, सुनना चाहते है और फिर विभिन्न स्थितियों में इन लोगों को जवाब देने में सक्षम हैं।

प्रश्न: हाल ही में संत पापा द्वारा दौरा किए गए अन्य देशों की तुलना में बेल्जियम काफी धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे संदर्भ में संत पापा के दौरे की क्या भूमिका है?

यह सच है कि बेल्जियम एक धर्मनिरपेक्ष देश है; काथलिक धर्म केवल मौजूद धर्मों में से एक है। आप यह नहीं कह सकते कि बेल्जियम की काथलिक पहचान मजबूत है, हालाँकि इसका काथलिक इतिहास बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य से, यौन शोषण ने कलीसिया को बहुत कमजोर कर दिया है, और मैं इसे समझता हूँ, क्योंकि उस क्षेत्र में कई कलंक हैं, और हमें इसे समझना होगा। संत पापा पीड़ितों से मिलने के लिए समय निकालेंगे।

मुझे लगता है कि मैं जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, वह है पवित्र आत्मा का कार्य, एक प्रोत्साहन, सबसे पहले और महत्वपूर्ण संत पापा से, साथ ही सभी कलीसियाओं और बेल्जियम के सभी ख्रीस्तीयों से भी न केवल शब्दों में बल्कि कर्म में भी सुसमाचार जीने के लिए। हालाँकि कलीसिया कम मजबूत है, लेकिन यह शायद विनम्रता का एक सबक भी है। एक कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने खुद मोरक्को में कहा था, वे अल्पसंख्यक नहीं हैं बल्कि महत्वहीन हैं। आज बेल्जियम में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत पापा हमें धर्मनिरपेक्ष समाज में कलीसिया के अर्थ की याद दिलाएँ।

प्रश्न: हम यहाँ कॉलेज संत -मिखेल में हैं, जहाँ संत पापा शनिवार को आपसे और आपके येसु समाजी भाइयों से मिलेंगे। येसु समाजी समुदाय के लिए विश्वव्यापी कलीसिया के नेता के साथ इतनी व्यक्तिगत मुलाकात का क्या मतलब है?

मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही भावनात्मक क्षण होगा। समुदाय में हम महसूस करते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और थोड़ा रहस्यमय भी। संत पापा चिंता मुक्त होंगे, और हम उनसे सलाह माँगेंगे, जो वे हमें बताना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि यह दिल से दिल की बात होगी, न कि केवल एक आधिकारिक भाषण, जो वे येसु समाजियों से कहना चाहते हैं जो एक महानगरीय शहर, यूरोप की राजधानी, नाटो की राजधानी और एक ऐसे शहर के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय भी बड़ी संख्या है।

मुझे लगता है कि हम बुलाहटीय जीवन के आह्वान के बारे में भी बात करेंगे, और युवाओं को जो कठिनाई होती है तथा विशेष कर युवाओं को येसु समाजी सहित पूर्ण प्रतिबद्धता बनाने में कठिनाई होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे और कैसे वे हमें अपने दैनिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न केवल हमारी आधिकारिक या सार्वजनिक गतिविधिययों के लिए, बल्कि हमारे प्रार्थनामय जीवन के लिए भी। उनके पास निश्चय ही हमें देने के लिए बहुत अच्छी सलाहें हैं, और यह तथ्य कि यह हमें व्यक्तिगत रूप से बताया जा रहा है, हमारे दिलों को और भी अधिक छूएगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here