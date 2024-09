पोप ने कार्डिनलों से आर्थिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 सितंबर 2024 (रेई) : 16 सितम्बर 2024 को कार्डिनल मंडल को संबोधित एक पत्र में, पोप फ्राँसिस ने कहा कि रोमन क्यूरिया के सुधार की शुरुआत के बाद से दस साल बीत चुके हैं और उन्होंने उन्हें इस संबंध में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी की याद दिलाई।

उन्होंने लिखा, " कार्डिनल भाइयों, विश्वव्यापी कलीसिया के संचालन में रोमी पोप की सहायता करने की आपकी भूमिका में, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल लोगों का साथ देने का कार्य, आप पर आ गया है।"

सुधारों के शुरू होने के बाद से हुई प्रगति पर विचार करते हुए, प्रेदिकाते इवांजेलियुम के प्रवर्तन के कारण, प्रेरितिक संविधान जिसने रोमन क्यूरिया को पुनर्गठित किया और वाटिकन संस्थाओं में सुधार प्रयासों की नींव रखी, पोप ने एक्लेसिया सेमपेर रिफोर्मंदा - "कलीसिया को हमेशा सुधारा जाना चाहिए" - के सिद्धांत को परिवर्तनों के पीछे मार्गदर्शक भावना के रूप में दोहराया।



यह देखते हुए कि रोमन क्यूरिया के पुनर्गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह पेत्रुस के उत्तराधिकारी को सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया की सेवा में अपने सर्वोच्च प्रेरितिक मिशन को पूरा करने में सहायता करे, पोप ने उन पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों और बलिदानों को स्वीकार किया जिन्होंने नवीनीकरण की इस प्रक्रिया को अपनाया है और कहा, "यह नवीनीकरण जीवन शक्ति और अनुग्रह का प्रमाण है।"

संत पापा ने आर्थिक सुधार पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने कहा कि इस विषय पर 2013 के कॉन्क्लेव से पहले आम सभाओं के दौरान व्यापक रूप से चर्चा की गई थी।

उन्होंने लिखा, "पिछले वर्षों ने दिखाया है कि सुधार के लिए जो अनुरोध कार्डिनल मंडल के कई सदस्यों ने अतीत में किए थे, वे दूरदर्शी थे।" उन्होंने आगे कहा कि इन सुधारों ने जागरूकता बढ़ाने में मदद की है कि "मिशन की सेवा में आर्थिक संसाधन सीमित हैं और उन्हें कठोरता और गंभीरता के साथ प्रबंधित किया जाना चाहिए।"

इस प्रकार, पोप फ्राँसिस ने परमधर्मपीठ के बजट घाटे को खत्म करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया, और वाटिकन संस्थानों से यथार्थवादी लक्ष्य के रूप में "शून्य घाटा" प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई नैतिक नीतियों पर प्रकाश डाला, साथ ही प्रत्येक संस्थान को अपने मिशन के समर्थन में बाहरी संसाधनों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया।



उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को “कलीसिया की सेवा में पारदर्शी और जिम्मेदार प्रबंधन” का उदाहरण बनना चाहिए।

पोप ने अपने पत्र में वाटिकन संस्थाओं के बीच एकजुटता के महत्व के बारे में भी बात की।

उन्होंने कहा, "परमधर्मपीठ की संस्थाओं को अच्छे परिवारों की एकजुटता से बहुत कुछ सीखना है कि "जो लोग अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, वे ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि उदारता का यह रूप सुसमाचार में निहित है, और कलीसिया के बाहर दूसरों से उदारता का आह्वान करने के लिए एक आवश्यक आधार है।



वाटिकन के भीतर अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान करते हुए, पोप ने परमाध्यक्षीय रोमी कार्यालय से अपने कार्यों में "अनिवार्यता" की भावना को अपनाने, "अनावश्यक कार्यों से बचने और सावधानीपूर्वक अपनी प्राथमिकताओं का चयन करने, आपसी सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देने" का आग्रह किया।

उन्होंने लिखा, "हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि आज हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ रणनीतिक निर्णय लेने हैं, क्योंकि हमें मिशन का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बुलाया गया है।"

अपने पत्र के अंत में, पोप फ्रांसिस ने कार्डिनलों को “साहस, सेवा की भावना और उदारता” के साथ चल रहे सुधारों का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें इस बात पर जोर देते हुए कि प्रत्येक संस्था का कार्य एक बड़े समूह का हिस्सा है, जो कलीसिया की सेवा करने के सामान्य मिशन में एकजुट है, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके इस प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

पोप ने कार्डिनलों को याद दिलाते हुए कहा, "परमधर्मपीठ की प्रत्येक संस्था, अन्य सभी संस्थाओं के साथ मिलकर एक एकल निकाय का निर्माण करती है, इसलिए, कलीसिया की भलाई के एकमात्र लक्ष्य के प्रति प्रामाणिक सहयोग और सहकारिता हमारी सेवा की एक आवश्यक जरूरत है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here