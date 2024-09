पाक्स रोमाना के काथलिक विद्यार्थियों से सन्त पापा फ्राँसिस

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 20 सितम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): सन्त पापा फ्राँसिस ने शुक्रवार को पाक्स रोमाना नामक काथलिक विद्यार्थियों सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय अभियान के सदस्यों से मुलाकात कर सामाजिक न्याय एवं अखण्ड मानव विकास की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया।

सन्त पापा ने कहा कि न्याय एवं मानव का अखण्ड विकास काथलिक विश्वास एवं उसके दृष्टिकोण से प्रेरित है जो मानव परिवार के लिये ईश्वर की प्रेमपूर्ण योजना के अनुरूप है। काथलिक विद्यार्थियों से उन्होंने कहा, मैं विशेष रूप से युवाओं से “दान और सेवा की क्रांति के नायक” बनने का आग्रह करता हूँ। आपकी उपस्थिति और गतिविधि - चाहे वह शैक्षणिक परिवेश में हो, कार्यस्थलों पर हो या शहर की सड़कों पर हो - एक अधिक दयालु, सामंजस्यपूर्ण और भाईचारे वाली दुनिया के निर्माण हेतु काम करके इस लक्ष्य की पूर्ति करती है।

सन्त पापा ने कहा कि इस परिप्रेक्षेय में, "मैं फ्रांस, थाईलैंड और केनिया में आपके विभिन्न केंद्रों में किए जा रहे शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के बारे में सोचता हूँ, जो सुसमाचार की गवाही और कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के प्रति वचनबद्धता पर आधारित है। वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करके, आपका आंदोलन युवाओं को न केवल हमारे समय के दबाव वाले सामाजिक मुद्दों की अपनी समझ को गहरा करने में सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें अपने समुदायों के भीतर प्रभावशाली परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए भी सशक्त बनाता है, इस प्रकार आपका अभियान सुसमाचार के खमीर के रूप में कार्य करता है।"

सन्त पापा ने कहा कि इन दिनों, "जब हम सिनॉडैलिटी पर वर्तमान धर्माध्यक्षीय धर्मसभा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, सम्पूर्ण कलीसिया की सिनॉडल यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जिसमें आप "एक साथ चलें", सुनें, भाग लें और उदारमना और विवेकपूर्ण संवाद में शामिल होकर पवित्र आत्मा की मौन आवाज के प्रति सचेत रहें।"

सार्वभौमिक काथलिक कलीसिया द्वारा 2025 में मनाये जा रहे जयन्ती वर्ष के सन्दर्भ में सन्त पापा फ्रांसिस ने काथलिक विद्यार्थियों से कहा, "मैं आपको पवित्र वर्ष 2025 के आगामी महोत्सव का स्वागत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ, जो सम्पूर्ण कलीसिया के साथ मिलकर व्यक्तिगत नवीनीकरण और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए एक विशेष अवसर है।" उन्होंने कहा, "पवित्र द्वार का भावपूर्ण प्रतीक जिसके माध्यम से श्रद्धालु यहाँ रोम में और समस्त स्थानीय कलीसियाओं के गिरजाघरों के द्वारों से गुजरते हैं, हमें याद दिलाता है कि हम सभी तीर्थयात्री हैं, जिन्हें प्रभु येसु के साथ गहन एकता और उनके अनुग्रह की शक्ति के प्रति उदार रहने के लिये के लिए बुलाया गया है ताकि हमारे जीवन और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे बदला जा सके।"

सन्त पापा ने कहा, "मेरी आशा है कि रोम में आपकी उपस्थिति, और आज की हमारी मुलाकात, “शांति, सद्भाव, न्याय, मानवाधिकार और दया के विकास हेतु काम करने और इस प्रकार विश्व में ईश राज्य के विस्तार की दिशा में ” आपके प्रयासों के लिए नई प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here