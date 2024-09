सिंगापुर में पहला दिन: 'एक आर्किड, एक अपील, हमारे भाइयों और बहनो

वाटिकन न्यूज

सिंगापुर, , बुधवार 12 सितंबर 2024 : "डेंड्रोबियम संत पापा फ्राँसिस" संत पापा के सम्मान में नामित आर्किड की एक सुंदर नई किस्म है। सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली निजी बैठकों के दौरान आज सुबह उन्हें यह भेंट की गई। इस शहर में जहां सैकड़ों किस्म के आर्किड पेड़ों से लटके हुए हैं और हर कमरे को सजाते हैं, इस प्यारे सफेद हाइब्रिड आर्किड को इसलिए चुना गया क्योंकि यह बीच में गुलाबी रंग की आभा के साथ हाथीदांत की सफेद पंखुड़ियों की "शांत और शुद्ध सुंदरता बिखेरता है"।

इस तरह का खूबसूरत भेंट प्राप्त करने के बाद, संत पापा शहर के विशाल विश्वविद्यालय परिसर में गए, जहां उन्होंने अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनयिकों को संबोधित किया। यहां उन्होंने सिंगापुर की आर्थिक शक्ति की प्रशंसा की और इसे मानवीय क्षमता का गवाह बताया, लेकिन उन्होंने अपील की कि वे सबसे कमजोर लोगों, खासकर विदेशी श्रमिकों की उपेक्षा न करें। उन्होंने अपने मंच का उपयोग अमीर देशों से दुनिया भर में आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने के लिए कहने के लिए भी किया।

दोपहर में, संत पापा फ्रांसिस शहर के स्टेडियम में उनका इंतजार कर रहे लगभग 50,000 लोगों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह में शामिल हुए। उनमें से अधिकांश काथलिक थे, लेकिन अन्य धर्मों और संप्रदायों के कई सद्भावनापूर्ण पुरुष और महिलाएं भी इस पल को साझा करने और अपने शहर में उनकी उपस्थिति क् लिए आभार व्यक्त करने हेतु मौजूद थे। सिंगापुर के महाधर्माध्यक्ष, सिंगापुर के एंग्लिकन धर्माध्यक्ष डॉ. टाइटस चुंग के नेतृत्व में एक विश्वव्यापी प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।

संत पापा फ्राँसिस के साथ समारोह में हांगकांग के कार्डिनल चाउ और यांगून के कार्डिनल बो के साथ-साथ मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ताइवान, मकाऊ और हांगकांग के धर्माध्यक्ष भी शामिल हुए।



संत पापा ने विश्वासियों को याद दिलाया कि “प्रेम की विशेषता सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान है, चाहे उनकी जाति, विश्वास या जो कुछ भी उन्हें हमसे अलग बनाता है”

उन्होंने कहा, “ये शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, मानवीय कार्यों के सामने हम जो विस्मय महसूस करते हैं, उससे परे, वे हमें याद दिलाते हैं कि इससे भी बड़ा आश्चर्य है जिसे और भी अधिक प्रशंसा और सम्मान के साथ गले लगाया जाना चाहिए: अर्थात्, वे भाई-बहन जिनसे हम बिना किसी भेदभाव के, हर दिन अपने रास्ते पर मिलते हैं, जैसा कि हम सिंगापुर के समाज और कलीसिया में देखते हैं, जो जातीय रूप से विविध हैं और फिर भी संयुक्त और एकजुट हैं!”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here