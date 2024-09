संत पापा: सिंगापुर मानवता की उपलब्धियों का एक चमकता हुआ प्रकाश है

वाटिकन न्यूज

सिंगापुर, बुधवार 12 सितंबर 2024 : सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) में अधिकारियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और राजनयिक दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्राँसिस ने राष्ट्रपति थारमन शानमुकारतनम महोदय को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और उनकी हाल ही में वाटिकन यात्रा के लिए अपनी प्रशंसा को नवीनीकृत किया। साथ इस शहर-राज्य में सौहार्दपूर्ण स्वागत के लिए सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

संत पापा ने कहा कि पहली बार यहाँ आने वाले लोग समुद्र से उठती हुई अत्याधुनिक गगनचुम्बी इमारतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। वे मानवीय सरलता, सिंगापुरी समाज की गतिशीलता और उद्यमशीलता की भावना की कुशाग्रता के स्पष्ट प्रमाण हैं, जिन्हें यहाँ अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपजाऊ ज़मीन मिली है।

संत पापा ने कहा कि सिंगापुर की कहानी विकास और लचीलेपन की कहानी है। साधारण शुरुआत से, यह राष्ट्र विकास के एक उन्नत स्तर पर पहुंच गया है, जो केवल तर्कसंगत निर्णयों से ही संभव है, न कि संयोग से। वास्तव में, यह उन परियोजनाओं और पहलों को पूरा करने की अच्छी तरह से सोची-समझी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है और इस स्थान की विशिष्ट विशेषताओं के अनुरूप हैं। संत पापा ने सिंगापुर गणराज्य के पहले प्रधान मंत्री ली कुआन यू के जन्म की 101वीं वर्षगांठ को याद किया, जिन्होंने 1959 से 1990 तक इस पद को संभाला और देश के तेज़ विकास और परिवर्तन को एक मजबूत प्रोत्साहन दिया।

समत पापा फ्राँसिस ने आगे कहा कि सिंगापुर का समर्पण न केवल आर्थिक विकास के लिए है, बल्कि सामाजिक न्याय और आम भलाई के लिए भी है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रयासों को स्वीकार किया कि सभी नागरिक प्रगति से लाभान्वित हों, ऐसी नीतियों के माध्यम से जो सार्वजनिक आवास, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और एक कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रदान करती हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रयास तब तक जारी रहेंगे, "जब तक कि सभी सिंगापुरवासी उनसे पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो जाते।"

संत पापा ने "व्यावहारिकता या योग्यता को सभी चीजों से ऊपर रखने" के जोखिम के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो अनजाने में हाशिए पर पड़े लोगों को बाहर कर सकता है। इस संबंध में, उन्होंने, जैसा कि वे अक्सर करते हैं, गरीबों और बुजुर्गों को याद रखने और प्रवासी श्रमिकों की गरिमा की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "ये प्रवासी समाज में बहुत योगदान देते हैं और उन्हें उचित वेतन की गारंटी दी जानी चाहिए।"

आगे संत पापा ने कहा कि डिजिटल युग की परिष्कृत तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में तेज़ी से हो रहे विकास के कारण हमें वास्तविक और ठोस मानवीय संबंधों को विकसित करने की अनिवार्य आवश्यकता को नहीं भूलना चाहिए। इन तकनीकों का उपयोग समझ और एकजुटता को बढ़ावा देकर हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए किया जाना चाहिए, और कभी भी खुद को ख़तरनाक रूप से झूठी और अमूर्त वास्तविकता में अलग-थलग नहीं करना चाहिए।

सिंगापुर विभिन्न जातीय समूहों, संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण है जो एक साथ सद्भाव से रहते हैं। संत पापा ने कहा कि यह समावेशिता "सार्वजनिक अधिकारियों की निष्पक्षता से सुगम होती है जो सभी के साथ रचनात्मक संवाद में संलग्न होते हैं," यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति आम भलाई में योगदान दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग "संघर्ष और अराजकता से बचने" और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास संतुलित और टिकाऊ बना रहे।

संत पापा ने कहा कि सिंगापुर में अपनी उपस्थिति की शुरुआत से ही काथलिक कलीसिया ने देश की प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दिया है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में। यह काथलिक मिशनरियों और विश्वासियों के त्याग और समर्पण की भावना के कारण संभव हुआ। हमेशा ईसा मसीह के सुसमाचार से प्रेरित, काथलिक समुदाय उदार कार्यों में भी सबसे आगे रहता है, मानवीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है और कई स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और कारितास सहित कई मानवीय संगठनों का प्रबंधन करता है।

संत पापा ने कहा कि कलीसिया ने खुलेपन और पारस्परिक सम्मान की भावना से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अंतरधार्मिक संवाद और सहयोग को भी लगातार बढ़ावा दिया है, जो एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मौलिक है।

संत पापा ने कहा कि परमधर्मपीठ और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के तैंतालीस साल बाद वे यहाँ आये हैं। इस यात्रा का उद्देश्य काथलिकों को उनके विश्वास में पुष्ट करना है और इस प्रकार उन्हें अपने विश्वास के लिए एक स्पष्ट साक्ष्य देने में मदद करना है, साथ ही उन्हें आम भलाई के लिए एक स्वस्थ और एकजुट नागरिक समाज के निर्माण में अच्छे इरादों वाले सभी पुरुषों और महिलाओं के साथ खुशी और समर्पण के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

संत पापा फ्राँसिस ने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सिंगापुर को धन्यवाद दिया, उन्होंने शहर-राज्य को एक उदाहरण के रूप में मान्यता दी कि कैसे छोटे राष्ट्र भी पर्यावरणीय संकट के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने सिंगापुर से "पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधानों" की खोज जारी रखने का आह्वान किया और उन्हें याद दिलाया कि उनके प्रयास अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने प्रार्थना की कि ईश्वर सिंगापुर के नेताओं को अपने लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं का जवाब देने में मार्गदर्शन करें और उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की कि राष्ट्र के चल रहे प्रयास सभी की भलाई के लिए "समावेशीपन और भाईचारे की भावना" को दर्शाते रहेंगे।

"ईश्वर सिंगापुर को आशीर्वाद दें!"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here