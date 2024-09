धर्मसंघियों से पोप : ख्रीस्त का अनुसरण करने के लिए निर्णायक कदम उठायें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने बृहस्पतिवार को येसु एवं मरियम के पवित्र हृदय को समर्पित धर्मसंघ के 90 सदस्यों एवं दिव्य मुक्तिदाता की 70 धर्मबहनों से मुलाकात कर कहा कि वे ईश्वर की इच्छा को सुनें और मसीह का अनुसरण करने में निर्णायक कदम उठाएँ।

पोप फ्राँसिस से उनकी मुलाकात ऐसे समय में हुई जब वे अपने धर्मसंधों की महासभा में भाग लेनेवाले हैं।

संत पापा ने 19 सितम्बर को वाटिकन में उनसे मुलाकात करते हुए कहा, “मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक महासभा मानव तर्क या संस्थागत आवश्यकता का जवाब नहीं देता, बल्कि ख्रीस्त के शिष्यों की आवश्यकता का जवाब देता है। जिससे हमेशा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या सुझाव दे रहे हैं ताकि आप अपने धर्मसंघ की पहचान और मिशन को ईमानदारी से जी सकें।

उन्होंने कहा, “शिष्यों की तरह, आप भी येसु की आवाज को सुनने, चिंतन को गहरा करने तथा ईश्वर के प्रेम को जीने और उसकी घोषणा करने में सक्षम होने के लिए बुलाए गए हैं, विशेष रूप से सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की सेवा के माध्यम से, तथा यूखारिस्तीय और प्रायश्चित प्रार्थना के माध्यम से।

संत पापा ने याद दिलाया कि केवल निष्ठा और विनम्रता के साथ ख्रीस्त का अनुसरण करके, वे आपकी संरचना, साथ ही साथ धर्मसंघ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रसार, एक नए वसंत का आनंद लेने में सक्षम होंगे जो मानव इतिहास के वर्तमान समय में उनके कारिज्म को चमकाएगा। “येसु और मरियम के पवित्र हृदय आपको अपने भाइयों और बहनों के सामने गवाही के नए रूपों को खोजने और ईश्वर के कार्य के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे कलीसिया में महसूस किया जाता है।”

इसलिए संत पापा ने महासभा के सभी प्रतिभागियों को सलाह देते हुए कहा, “मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप ईश्वर की इच्छा को ध्यान से सुनें और मसीह का अनुसरण करने के लिए निर्णायक कदम उठाएँ, जिसमें केवल सिद्धांत सीखना नहीं है, बल्कि अपनी जीवनशैली को अपनाना भी है।”

अंत में, संत पापा ने उन्हें अपनी निकटता और प्रार्थना का आश्वासन दिया ताकि वे सुसमाचार के मूल्यों से प्रेरित और समर्थित विवेक के माध्यम से खुद को नवीनीकृत कर सकें और येसु के साथ एकजुट रहकर संस्थापक के कारिज्म के प्रति वफादार रहने की इच्छा उनके दिलों में तेज हो सके।”

