पीएनजी में तीसरा दिन: 'एक विशाल दिल वाला व्यक्ति'

क्लाउदिया टोरेस - पोर्ट मोरेस्बी

पापुआ न्यू गिनी में संत पापा फ्राँसिस के दूसरे पूरे दिन, 20,000 से अधिक स्थानीय काथलिक सर जॉन गुइज़ स्टेडियम में उमड़ पड़े, कुछ तो सुबह 2 बजे ही संत पापा के साथ रविवार के मिस्सा समारोह में जगह सुरक्षित करने के लिए पहुँच गए।

इस विशेष कार्यक्रम के लिए समय पर पोर्ट मोरेस्बी पहुँचने के लिए कई लोग देश के दूरदराज के इलाकों से कई दिनों तक पैदल चले थे। संत पापा के आगमन पर उनकी प्रत्याशा खुशी में बदल गई, एक खुशी जिसे उन्होंने गायन और पारंपरिक नृत्य के साथ व्यक्त किया।

अपने प्रवचन में, संत पापा ने संत मारकुस के सुसमाचार के अंश पर विचार किया जिसमें येसु ने एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को ठीक किया। उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि भले ही वे ईश्वर से दूर महसूस करते हों, लेकिन वे “उनके हृदय के केंद्र में हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर और अपने भाइयों और बहनों के लिए खुद को खोलें। सुसमाचार के लिए खुद को खोलें, इसे अपने जीवन का दिशासूचक बनाएं।” संत पापा ने दोहराया कि बुराई और जादू-टोना जीवन को सकारात्मक तरीके से नहीं बदलते, बल्कि लोगों को “झूठ और भय” में बंद कर देते हैं।

दोपहर को, संत पापा देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में तटीय शहर वनिमो के लिए दो घंटे की उड़ान के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य परिवहन विमान में सवार हुए, जहाँ उन्होंने स्थानीय काथलिकों के साथ कुछ घंटे बिताए। उन्होंने क्षेत्र में किए जा रहे मिशनरी कार्य के लिए अपना आभार व्यक्त किया और उन्होंने पूरे समुदाय से खुद मिशनरी बनकर कलीसिया के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया, चाहे वह घर पर हो, स्कूल में हो या कार्यस्थल पर हो। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे से प्रेम करने से वे व्यक्तिगत, पारिवारिक और जनजातीय प्रतिद्वंद्विता और विभाजन को दूर कर सकेंगे, लोगों के दिलों से अंधविश्वास और जादू-टोना के भय को निकाल सकेंगे और हिंसा, बेवफाई, शोषण और शराब और नशीली पदार्थों के दुरुपयोग जैसे विनाशकारी व्यवहारों को समाप्त कर सकेंगे।

विश्वासियों को संबोधित करने के बाद, संत पापा फ्राँसिस ने अर्जेंटीना के मिशनरियों और इंस्टीट्यूट ऑफ इन्कार्नेट वर्ड (आईवीई) धर्मबहनों के एक समूह से मिलने के लिए पास के गांव बारो का संक्षिप्त दौरा किया।

उन्हें मिशनरियों में से एक, फादर मार्टिन प्राडो ने आमंत्रित किया था, जो उनके पुराने मित्र हैं और दस वर्षों से पापुआ न्यू गिनी में काम कर रहे हैं। मिशनरी इस बात से बहुत खुश थे कि संत पापा उनसे मिलने के लिए इतनी लंबी यात्रा करके आये और उन्होंने उन्हें "एक विशाल दिल वाला व्यक्ति" कहा।

इस सुखद पुनर्मिलन के तुरंत बाद, संत पापा पोर्ट मोरेस्बी के लिए विमान में सवार हो गए, जहाँ वे सोमवार को युवा लोगों से मुलाकात के साथ पापुआ न्यू गिनी की अपनी प्रेरितिक यात्रा समाप्त करने से पहले विश्राम करेंगे।

इसके बाद वे तिमोर-लेस्ते के लिए रवाना होंगे जो उनकी 45वीं विदेश प्रेरितिक यात्रा का तीसरा चरण होगा।

