संत पापा: दुनिया नष्ट हो रही है, अभी भी समय है युद्ध बंद करें

वाटिकन न्यूज

पेरिस, बुधवार 25 सितंबर 2024 : "युद्ध बंद करो! युद्ध बंद करो!"। यह पेरिस में 22 से 24 सितंबर तक संत इजीदियो समुदाय द्वारा आयोजित शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने वाले कई लोगों की पुकार थी। संत पापा फ्राँसिस ने अपने संदेश में "राजनीतिक नेताओं" को संबोधित करते हुए कहा, "हम अब दुनिया को नष्ट कर रहे हैं! आइए, समय रहते इसे रोक दें!" यह संदेश बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को संबोधित है, जिसमें कलीसियाओं के प्रतिनिधि, ख्रीस्तीय समुदाय, अन्य धर्मों के धार्मिक नेता और इस आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी शामिल थे, जिसकी शुरुआत 38 साल पहले असीसी में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा की गई थी।

संत पापा फ्राँसिस ने उम्मीद जताई है कि पेरिस में असीसी की भावना में होने वाली बैठक से विश्वासियों को "हमारे समय में लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने" में मदद मिलेगी। "अतीत में अक्सर धर्मों का इस्तेमाल संघर्षों और युद्धों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। इसका खतरा आज भी बना हुआ है।" संत पापा फ्राँसिस ने जोर दिया, जैसा कि उन्होंने ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब के साथ मिलकर विश्व शांति और साथ रहने के लिए मानव भाईचारे पर दस्तावेज़ में व्यक्त किया था कि "धर्मों को कभी भी युद्ध, घृणास्पद व्यवहार, शत्रुता और उग्रवाद को नहीं भड़काना चाहिए, न ही उन्हें हिंसा या खून-खराबे को भड़काना चाहिए" और अगर कुछ भी हो, तो "ये दुखद वास्तविकताएँ धार्मिक शिक्षाओं से विचलन का परिणाम हैं। वे धर्मों के राजनीतिक हेरफेर और धार्मिक समूहों द्वारा की गई व्याख्याओं से उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने इतिहास के दौरान पुरुषों और महिलाओं के दिलों में धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया है।" उन्होंने जोर दिया कि धर्मों को "राष्ट्रवाद, जातीयतावाद और लोकलुभावनवाद के रूपों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। युद्ध बढ़ते ही जा रहे हैं। उन लोगों को धिक्कार है जो युद्धों का पक्ष लेने के लिए ईश्वर को घसीटने की कोशिश करते हैं!"

धर्मों को "शांति की भावना को बढ़ावा देना चाहिए", जैसा कि हाल के दिनों में फ्रांसीसी राजधानी में देखा गया, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के पुरुषों और महिलाओं ने "सार्वभौमिक भाईचारे की शक्ति और सुंदरता का अनुभव किया।"

संत पापा फ्राँसिस ने अपने संदेश में उन्हें "शांति के शिल्पकार" बनने का आग्रह किया, भले ही "यदि अन्य लोग युद्ध करना जारी रखते हैं, तो हम एक साथ शांति के लिए काम कर सकते हैं।"

संत पापा ने "संत इजीदियो समुदाय को उस जुनून और रचनात्मकता के लिए धन्यवाद दिया जिसके साथ वह असीसी की भावना को जीवित रखता है", और कहा कि 1986 से, "जब शांति के लिए पहली बैठक आयोजित की गई थी", विभिन्न "घटनाओं ने हमारी दुनिया को प्रभावित किया है" - बर्लिन की दीवार के ढहने से लेकर तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत तक, कट्टरपंथ और संघर्षों के विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन, उभरती और अभिसरण प्रौद्योगिकियों और महामारियों के आगमन तक - जबकि आज "हम "युगांतरकारी परिवर्तनों" के बीच में हैं, वर्तमान में, इस बात का स्पष्ट विचार नहीं है कि वे हमें कहाँ ले जाएँगे।" एक संदर्भ जिसके बारे में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत फ्रांसिस के शहर असीसी में कहा था कि "एक प्रामाणिक धार्मिक दृष्टिकोण और शांति की महान भलाई के बीच अंतर्निहित संबंध" को उजागर किया जाना चाहिए, "शांति की एक नई भाषा, शांति के नए संकेतों के लिए" का आह्वान किया जाना चाहिए, ताकि "इतिहास से विरासत में मिली या आधुनिक विचारधाराओं द्वारा उत्पन्न विभाजन की घातक जंजीरों को तोड़ा जा सके।" असीसी की भावना आज की दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है, जो "अभी भी कई युद्धों और हिंसा के कृत्यों से त्रस्त है।" संत पापा फ्राँसिस ने कहा, “असीसी की यह "भावना" लोगों के बीच संवाद और दोस्ती की लहरों में और भी मजबूत होनी चाहिए।”

24 सितंबर की शाम पेरिस में "महागिरजाघर, जो दुखद आग के बाद, प्रार्थना के लिए अपने दरवाजे फिर से खोला है", संत पापा फ्राँसिस ने वहाँ एकत्रित हुए सभी लोगों से कहा, "हमें शांति के लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है", क्योंकि "हमारे विश्व में कई संघर्षों के समाप्त होने के बजाय, खतरनाक रूप से फैलने का जोखिम" अधिक ठोस हो गया है। संत पापा विश्वासियों को ‘फ्रातेल्ली तुत्ती’ में व्यक्त किए गए निमंत्रण को दोहराया कि "समाज में भाईचारे के निर्माण और न्याय की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दें।" हमें मिलते रहना चाहिए, भाईचारे के बंधन बुनने चाहिए और सभी लोगों के बीच 'शांति की कल्पना' में शामिल होने के लिए हर धर्म में मौजूद दिव्य प्रेरणा से खुद को निर्देशित करने की अनुमति देनी चाहिए।" संत पापा ने आगे कहा, "संघर्षों और युद्धों से विखंडित होने के जोखिम वाली दुनिया में, विश्वासियों द्वारा किए गए प्रयास शांति के दर्शन को बनाए रखने और हर जगह लोगों के बीच भाईचारे और शांति को बढ़ावा देना अमूल्य है।"

"शांति हेतु महान जिम्मेदारी" के लिए "बुद्धि, साहस, उदारता और दृढ़ संकल्प" की आवश्यकता होती है, संत पापा फ्राँसिस ने अंत में याद दिलाया कि दुनिया के लिए ईश्वर का सपना "सभी लोगों के बीच भाईचारा" है, यही कारण है कि मानवता को इस दिशा में प्रेरित करने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी विश्वासियों को सौंपी गई है।

