तिमोर लेस्ते में पोप का ख्रीस्तयाग : बच्चे हमें 'छोटेपन' का महत्व बताते हैं

वाटिकन न्यूज

तिमोर लेस्ते, मंगलवार, 10 सितंबर 2024 (रेई) : उन्होंने उपदेश में नबी इसायस के ग्रंथ से लिए गये उस वाक्यांश पर अपना चिंतन शुरू किया जहाँ वे येसु के जन्म की भविष्य करते हैं। “हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र हमें दिया गया है।” (इसा. 9:6)

संत पापा ने कहा, “इन्हीं शब्दों के साथ, पहले पाठ में, नबी इसायस येरूसालेम के निवासियों को संबोधित करते हैं। यह उस शहर के लिए एक समृद्ध समय था, लेकिन दुःख की बात है कि इसमें नैतिक पतन भी बहुत है।”

हम वहाँ बहुत सारी सम्पत्ति देखते हैं, लेकिन यह समृद्धि शक्तिशाली लोगों को अंधा बना देती है, उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे आत्मनिर्भर हैं, उन्हें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनका दंभ उन्हें स्वार्थी और अन्यायी बना देता है। इस कारण से, इतनी समृद्धि के बावजूद, गरीबों को छोड़ दिया जाता है और वे भूखे मरते हैं, बेवफाई व्याप्त है, और धार्मिक अभ्यास केवल औपचारिकता तक सीमित हो गया है। पहली नजर में दुनिया का यह भ्रामक मुखौटा एकदम सही लगता है, लेकिन वास्तविकता बहुत अधिक अंधकारमय, दयनीय, ​​कठोर और क्रूर है। एक ऐसी वास्तविकता जहाँ मन-परिवर्तन, दया और चंगाई की बहुत आवश्यकता है।

यही कारण है कि नबी अपने साथी नागरिकों के लिए एक नए क्षितिज की घोषणा करते हैं, जिसे ईश्वर उनके सामने खोल देंगे: आशा और आनंद का भविष्य, जहाँ उत्पीड़न और युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा (इसा. 9:1-4)। वे उन पर एक महान प्रकाश चमकायेंगे (पद 2), जो उन्हें पाप के अंधकार से मुक्ति दिलाएगा। वे ऐसा सेनाओं, हथियारों और धन की शक्ति से नहीं, बल्कि अपने बेटे को दान करते हुए करेंगे। (पद. 6-7)

संत पापा ने कहा, आइए, हम इस छवि पर चिंतन करें : ईश्वर अपने बेटे को देकर, अपनी मुक्ति की रोशनी चमकाते हैं। दुनिया के हर हिस्से में, एक बच्चे का जन्म खुशी और उत्सव का एक उल्लास भरा क्षण होता है, जो हर किसी में अच्छाई की चाह, अच्छाई का नवीनीकरण, पवित्रता और सादगी की वापसी उत्पन्न करता है। एक नवजात शिशु की उपस्थिति में, सबसे ठंडे दिल भी गर्म हो जाते हैं और कोमलता से भर जाते हैं; निराश लोगों को फिर से उम्मीद मिलती है, निराश लोग सपने देखने और बेहतर जीवन की संभावना में विश्वास करने लगते हैं। एक शिशु की कमजोरी अपने साथ इतना मजबूत संदेश लेकर आती है कि यह सबसे कठोर आत्माओं को भी छू लेती है, उनमें सद्भाव और शांति की इच्छा को फिर से जगाती है। एक बच्चे का जन्म वास्तव में चमत्कार लाता है!

और यह मात्र एक चिंगारी है, जो हमें और भी अधिक प्रकाश की ओर इंगित करती है, क्योंकि सभी के जीवन के मूल में ईश्वर का शाश्वत प्रेम, उनकी कृपा, प्रावधान और उनके रचनात्मक शब्द की शक्ति है। इसके अलावा, मसीह में, ईश्वर स्वयं मनुष्य बन गए, एक बच्चा मानव, ताकि हमारे करीब आ सकें और हमें बचा सकें। इस रहस्य का सामना करते हुए, हम न केवल आश्चर्यचकित और प्रेरित होते हैं, बल्कि खुद को पिता के प्रेम के लिए खोलने और खुद को उनके द्वारा ढालने के लिए भी बुलाए जाते हैं, ताकि वे हमारे घावों को ठीक कर सकें, हमारे मतभेदों को सुलझा सकें और हमारे जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकें ताकि हमारे व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के हर पहलू के लिए एक नई नींव तैयार हो सके।

संत पापा ने कहा, “यह कितना अद्भुत है कि तिमोर-लेस्ते में इतने सारे बच्चे हैं। वास्तव में, आप एक युवा देश हैं और हम आपके देश के हर कोने को जीवन से भरा हुआ देख सकते हैं। यह कितना बड़ा उपहार है कि इतने सारे बच्चे और युवा मौजूद हैं, जो आपके लोगों की ताजगी, ऊर्जा, खुशी और उत्साह को लगातार नवीनीकृत कर रहे हैं। इसके अलावा, यह एक संकेत है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जगह बनाना, उनका स्वागत करना, उनकी देखभाल करना और खुद को - हम सभी को - ईश्वर और एक-दूसरे के सामने "छोटा" बनाना, ठीक वही दृष्टिकोण हैं जो हमें प्रभु के कार्य के लिए खोलते हैं। खुद को छोटा बनाकर, हम सर्वशक्तिमान को अपने प्यार के अनुसार हमारे अंदर महान कार्य करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि कुँवारी मरियम ने हमें अपने भजन में (लूक.1: 46-49) में सिखाया है। हम इस समारोह में भी ऐसा ही कर सकते हैं।

आज, वास्तव में, हम माता मरियम को रानी के रूप में सम्मान देते हैं, अर्थात् एक राजा, येसु की माता के रूप में, जिन्होंने छोटे बालक के रूप में जन्म लेना तथा स्वयं को हमारा भाई बनाना चुना, तथा एक गरीब और मासूम युवा माँ की “हाँ” में अपने शक्तिशाली कार्य को सौंप दिया (लूका 1:38)।

मरियम इस बात को समझीं, यहाँ तक ​​कि उन्होंने जीवनभर दीन बने रहने का चुनाव किया, या यूँ कहें कि अपने आप को और भी छोटा बनाया, तथा सेवा देने, प्रार्थना करने, अपने आप को अलग करने के द्वारा येसु के लिए जगह बनाया, इसके बावजूद कि उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, और वे पूरी तरह समझ भी नहीं पायी थीं कि उसके आस-पास क्या हो रहा था।

अतः संत पापा ने कहा, “प्रिय भाइयो और बहनो, आइए हम ईश्वर के सामने और एक दूसरे के सामने स्वयं को छोटा बनाने, अपना जीवन समर्पित करने, अपना समय देने, अपने कार्यक्रम में संशोधन करने, किसी भाई या बहन को बेहतर और खुशहाल बनने में मदद करने के लिए त्याग करने से न डरें। हमें अपनी योजनाओं को छोटा करने से नहीं डरना चाहिए, उन्हें कम करने के लिए नहीं बल्कि खुद को और दूसरों की स्वीकृति के माध्यम से सभी अप्रत्याशितताओं के साथ उन्हें और भी सुंदर बनाने के लिए। क्योंकि सच्चा राजत्व उन लोगों में देखा जाता है जो प्रेम से अपना जीवन देते हैं; मरियम और येसु की तरह, जिन्होंने क्रूस पर सब कुछ दे दिया, खुद को छोटा, असहय और कमजोर बनाया (फिलि 2: 5-8), ताकि पिता के राज्य में हम में से प्रत्येक के लिए जगह बनाई जा सके।” (योहन 14:1-3)

यह सब इस भूमि के दो खूबसूरत पारंपरिक खजानों द्वारा अच्छी तरह से दर्शाया गया है: काइबाउक और बेलाक। दोनों कीमती धातु से बने हैं, जो दर्शाता है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं! काइबाउक जल भैंस के सींग और सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है, और इसे माथे पर पहनने में इस्तेमाल किया जाता है, या घरों की छतों पर रखा जाता है।

यह शक्ति, ऊर्जा और गर्मजोशी की बात करता है, और ईश्वर की जीवन देनेवाली शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा, सिर और घर की छतों पर, अपनी ऊंची स्थिति के माध्यम से, यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु के वचन के प्रकाश और उनकी कृपा की शक्ति से, हम भी अपने विकल्पों और कार्यों के द्वारा, उद्धार की उत्कृष्ट योजना में सहयोग कर सकते हैं।

काइबाउक के पूरक के रूप में बेलक पहना जाता है, जिसे छाती पर पहना जाता है। यह चाँद की कोमल चमक की याद दिलाता है, जो रात में सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, हर चीज को एक हल्के प्रतिदीप्ति में ढंकता है। यह शांति, उर्वरता और मिठास की बात करता और एक माँ की कोमलता का प्रतीक है, जो अपने ममतामय इशारों से जिस किसी चीज़ को छूती है उसे उसी प्रकाश से चमका देती है जो उसे ईश्वर से प्राप्त होता है।

काइबाउक और बेलक पिता और माता की शक्ति और कोमलता को दर्शाते हैं। वास्तव में, इसी तरह ईश्वर अपने राजत्व को प्रकट करते, जिसमें दया और करूणा है।

अपने उपदेश के अंत में संत पापा ने कहा, “आइए हम इस यूखारिस्ट में एक साथ मिलकर, पुरुषों और महिलाओं के रूप में, कलीसिया और समाज के रूप में प्रार्थना करें कि हम दुनिया में ईश्वर के प्रेम की मजबूत और कोमल ज्योति को प्रतिबिंबित कर सकें, उस ईश्वर की, जो "धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्रों को उठाता है, वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ।" (स्तोत्र 113:7-8)।

