संत पापा इंडोनेशियाई अधिकारियों से : ‘अंतरधार्मिक संवाद आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है'

वाटिकन न्यूज

जकार्ता, बुधवार 4 सितंबर 2024 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार को इंडोनेशिया की धरती पर जकार्ता के इस्ताना नेगारा राष्ट्रपति भवन में संत पापा का स्वागत राष्ट्रपति जोको विडोडो, वाटिकन और इंडोनेशिया के झंडे लहराते इंडोनेशियाई बच्चों की भीड़ और राष्ट्रपति गार्ड के कई सदस्यों देश के अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनयिकों ने किया।

बुक ऑफ ऑनर पर हस्ताक्षर करते हुए, संत पापा ने इतालवी में लिखा: "इस भूमि की सुंदरता में डूबे हुए, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच मुलाकात और संवाद का स्थान, मैं इंडोनेशियाई लोगों के विश्वास, बंधुत्व और करुणा में वृद्धि की कामना करता हूँ। ईश्वर इंडोनेशिया को आशीर्वाद दें!"

संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार को जकार्ता के इस्ताना नेगारा राष्ट्रपति भवन में देश के अधिकारियों, नागर समाज के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित किया।

संत पापा ने कहा, “श्रीमान राष्ट्रपति, आपके देश में आने के लिए मुझे दिए गए आमंत्रण और आपके स्वागत के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं निर्वाचित राष्ट्रपति को इंडोनेशिया में सेवा के सफल कार्यकाल के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो समुद्र से घिरा हजारों-हजारों द्वीपों का एक विशाल द्वीपसमूह है जो एशिया को ओशिनिया से जोड़ता है।

हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार महासागर सभी इंडोनेशियाई द्वीपों को एकजुट करने वाला प्राकृतिक तत्व है, उसी प्रकार इंडोनेशिया में मौजूद सभी समूहों की विशिष्ट सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई और धार्मिक विशेषताओं के प्रति पारस्परिक सम्मान वह अपरिहार्य और एकीकृत ताना-बाना है जो इंडोनेशियाई लोगों को एकजुट और गौरवान्वित बनाता है।

उन्होंने कहा, "आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिन्नका तुंगगल इका (विविधता में एकजुटता, शाब्दिक रूप से अनेक लेकिन एक) एक राष्ट्र में एकजुटता विभिन्न लोगों की इस बहुआयामी वास्तविकता को अच्छी तरह से दर्शाता है।"

संत पापा ने कहा कि विविधता में सामंजस्य के लिए सभी को भाईचारे की भावना को अपनाना होगा और सभी की भलाई की तलाश करनी होगी। साझा इतिहास में भाग लेने की जागरूकता, जिसमें एकजुटता आवश्यक है और सभी द्वारा योगदान दिया जाता है, सही समाधानों की पहचान करने, विरोधाभासों से बचने और विरोध को प्रभावी सहयोग में बदलने में मदद करता है।

"संस्कृतियों की बहुलता और विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों तथा एकता को मजबूत करने वाले आदर्शों के बीच इस बुद्धिमान और नाजुक संतुलन को असंतुलन के खिलाफ लगातार बनाए रखा जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि शिल्प कौशल का ऐसा काम सभी इंडोनेशियाई लोगों को शामिल करता है लेकिन विशेष रूप से राजनीतिक जीवन में उन लोगों को, जिन्हें समाज के भीतर तथा अन्य लोगों और राष्ट्रों के साथ सद्भाव, समानता, मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान, सतत विकास, एकजुटता और शांति की खोज के लिए प्रयास करने हेतु आमंत्रित करता है।

शांतिपूर्ण और फलदायी सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जो शांति सुनिश्चित करता है और देश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी असंतुलन और पीड़ा को दूर करने के प्रयासों को एकजुट करता है। उन्होंने कहा कि अंतरधार्मिक संवाद पूर्वाग्रहों को खत्म करने और आपसी सम्मान और विश्वास का माहौल बनाने में मदद कर सकता है।

उन्होंने कहा, "काथलिक कलीसिया आम भलाई की सेवा में है और सार्वजनिक संस्थानों और नागरिक समाज में अन्य अभिनेताओं के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है, एक अधिक संतुलित सामाजिक ताने-बाने के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहता है और सामाजिक सहायता का अधिक कुशल और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना चाहता है।"

इस तरह, पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जा सकता है और आपसी सम्मान और विश्वास का माहौल विकसित हो सकता है। यह आम चुनौतियों का सामना करने के लिए अपरिहार्य है, जिसमें चरमपंथ और असहिष्णुता का मुकाबला करना भी शामिल है, जो धर्म के विरूपण के माध्यम से धोखे और हिंसा का उपयोग करके अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं।

इसके बाद संत पापा ने बताया कि इंडोनेशिया के 1945 के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ़ कुछ पंक्तियों में “सर्वशक्तिमान ईश्वर” और सामाजिक न्याय का उल्लेख कई बार किया गया है।

उन्होंने कहा, “इस प्रकार बहुलता में एकता, सामाजिक न्याय और ईश्वरीय आशीर्वाद सामाजिक व्यवस्था को प्रेरित करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए मूलभूत सिद्धांत हैं।” “उनकी तुलना एक सहायक संरचना से की जा सकती है, वह ठोस आधार जिस पर घर बनाया जाता है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि ये सिद्धांत इंडोनेशिया की मेरी यात्रा के आदर्श वाक्य: विश्वास, बंधुत्व, करुणा के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं?

संत पापा ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में हम हिंसक संघर्षों का उदय देखते हैं, जो अक्सर आपसी सम्मान की कमी, अपने हितों, अपनी स्थिति या अपनी आंशिक ऐतिहासिक कथा को हर कीमत पर हावी होने देने की असहिष्णु इच्छा का परिणाम होते हैं, भले ही इससे पूरे समुदायों के लिए अंतहीन पीड़ा हो और युद्ध और बहुत अधिक रक्तपात हो। कभी-कभी देशों के भीतर हिंसक तनाव पैदा हो जाता है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सब कुछ एक समान बनाना चाहते हैं, यहां तक ​​कि उन मामलों में भी अपनी दृष्टि थोपना चाहते हैं जिन्हें व्यक्तियों की स्वायत्तता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि इसके अलावा, नीति की प्रभावशाली घोषणाओं के बावजूद, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए सच्ची और दूरदर्शी प्रतिबद्धता का अभाव है। नतीजतन, मानवता का एक बड़ा हिस्सा हाशिये पर रह जाता है, बिना किसी गरिमापूर्ण अस्तित्व के साधन के और गंभीर एवं बढ़ते सामाजिक असंतुलन के खिलाफ कोई बचाव नहीं जो तीव्र संघर्षों को जन्म देता है।

अन्य संदर्भों में, लोगों का मानना ​​है कि वे ईश्वर का आशीर्वाद लेने की आवश्यकता को अनदेखा कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वे इसे मनुष्यों और नागरिक समाज के लिए अनावश्यक मानते हैं। इसके बजाय वे अपने स्वयं के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इससे उन्हें अक्सर निराशा और विफलता का सामना करना पड़ता है। फिर भी, ऐसे समय आते हैं जब ईश्वर में विश्वास को लगातार सबसे आगे रखा जाता है, लेकिन दुख की बात है कि शांति, मेलजोल, संवाद, सम्मान, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने के बजाय विभाजन को बढ़ावा देने और नफरत बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है।

उन्होंने 1989 में जकार्ता की यात्रा के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों को याद किया, जिसमें उन्होंने इंडोनेशियाई अधिकारियों को "सभी नागरिकों के मानवीय और राजनीतिक जीवन" का सम्मान करने और "सहिष्णुता और दूसरों के प्रति सम्मान के आधार पर राष्ट्रीय एकता के विकास" को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया था।

संत पाप फ्राँसिस ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकेगा और अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उन्हें लागू कर सकेगा, क्योंकि शांति न्याय का काम है। सद्भाव तब प्राप्त होता है जब हम न केवल अपने हितों और दृष्टिकोण के लिए, बल्कि सभी की भलाई के लिए, पुल बनाने, समझौतों और तालमेल को बढ़ावा देने, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के सभी रूपों को हराने के लिए ताकतों को जोड़ने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

ईश्वर इंडोनेशिया को आशा से भरे भविष्य के लिए शांति प्रदान करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें!"

