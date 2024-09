संत पापा: 'सच्ची सुंदरता दूसरों की देखभाल करना है'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 सितंबर, 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार 30 सितंबर को वाटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा प्रवर्तित परियोजना “सुंदरता के संरक्षक” के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, “मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई... मैं आप सभी को यहाँ आने और हमारे शहरों के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।”

संत पापा ने कहा, “सुंदरता के संरक्षक” होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही यह कलीसिया समुदाय और पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। इसलिए मैं आपके साथ आपकी परियोजना के नाम पर विचार करना चाहूँगा, जो केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका, एक शैली, दो महान उद्देश्यों की ओर उन्मुख जीवन का विकल्प दर्शाता है: संरक्षकता और सुंदरता।

संत पापा ने कहा कि संरक्षण का मतलब है सुरक्षा करना, निगरानी करना, बचाव करना। यह एक बहुआयामी कार्य है, जिसके लिए ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस बात की जागरूकता से शुरू होता है कि हमें कौन या क्या सौंपा गया है। जो लोग सुरक्षा करते हैं, वे अपनी आँखें खुली रखते हैं, समय बिताने, शामिल होने, ज़िम्मेदारियाँ लेने से नहीं डरते। इसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हर कोई, अपनी क्षमताओं और कौशलों के साथ, बुद्धि और दिल से, चीजों, दूसरों, आम घर की रक्षा के लिए, सृष्टि की समग्र देखभाल के परिप्रेक्ष्य में कुछ कर सकता है।

संत पापा ने कहा कि संत पौलुस हमें बताते हैं कि "सृष्टि कराहती और पीड़ित है" (रोमियों 8:22); उनकी पुकार पृथ्वी के कई गरीब लोगों की पुकार से जुड़ती है, जो सभी की भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गंभीर और प्रभावी निर्णयों की तत्काल मांग करते हैं, एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो न केवल पर्यावरणीय हो सकता है, बल्कि व्यापक, समग्र अर्थ में पारिस्थितिक होना चाहिए।

आज बहुत से लोग हाशिये पर हैं, त्याग दिए गए हैं, एक तेजी से कुशल और निर्दयी समाज में भूले हुए हैं: गरीब, प्रवासी, बुजुर्ग और विकलांग जो अकेले हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। फिर भी, हर कोई प्रभु की नज़र में कीमती है (इसा 43:1-4)। अतः संत पापा ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने काम में, हमेशा अपने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में उन लोगों की सुरक्षा करें जो वहां रहते हैं और जो वहां अक्सर आते हैं। केवल इसी तरह से आप सृष्टि को उसकी सुंदरता में वापस ला पाएंगे।

जहाँ तक सुंदरता की बात है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, संत पापा का मानना ​​है कि "आज इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इसे एक जुनून बनाने की हद तक", अक्सर "विकृत तरीके से, इसे क्षणभंगुर और बड़े पैमाने पर सौंदर्य मॉडल के साथ भ्रमित करते हुए" देखा जाता है। लोगों का दृष्टिकोण समग्र विकास के बजाय सुखवादी, वाणिज्यिक और विज्ञापन से अधिक जुड़ा हुआ है।" संत पापा फ्राँसिस के लिए, ऐसा दृष्टिकोण "हानिकारक है, क्योंकि यह हर किसी में सर्वश्रेष्ठ को पनपने में मदद नहीं करता है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के पतन की ओर ले जाता है।"

इसके बजाय, यह सुंदरता को हर प्राणी के अद्वितीय रूप में विकसित करना सीखने के बारे में है, जिसे ईश्वर ने दुनिया की उत्पत्ति के बाद से अनुग्रह और अच्छाई, सौंदर्य और नैतिक पूर्णता की एक अविभाज्य एकता के रूप में सोचा, प्यार किया और मनाया है। यह आपका मिशन है और मैं आपको निर्माता की महान योजना में सहयोगी के रूप में प्रोत्साहित करता हूँ कि आप कुरूपता को सुंदरता में, गिरावट को अवसर में, अव्यवस्था को सद्भाव में बदलने से न थकें।

अंत में, "सुंदरता के संरक्षक" परियोजना में शामिल लोगों के लिए, संत पापा ने अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।

