संत पापा युवा संगीतकारों से: अपने साथियों के लिए आशा के गीत गाओ, जिन्होंने आशा खो दी है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 23 सितंबर 2024 (रेई) : "हमें युवा लोगों की प्रतिभा, उनकी रचनात्मकता की आवश्यकता है, जो धन और सफलता की मूर्तियों से प्रेरित न हो, बल्कि सुंदरता, भाईचारे और प्रभु येसु के प्रति जुनून से प्रेरित हो, जो हमारे जीवन को बचाते हैं और अर्थ देते हैं।" संत पापा फ्राँसिस ने क्रिसमस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को अपने तैयार किए गए भाषण को दिया क्योंकि सोमवार को उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, ताकि वे बेल्जियम और लक्जमबर्ग की अपनी आगामी 46वीं प्रेरितिक यात्रा से पहले फ्लू जैसे लक्षणों से उबर सकें।

संत पापा ने अपने भाषण में आशा और कृतज्ञता का संदेश व्यक्त किया, यह प्रतियोगिता पोंटिफिकल फाउंडेशन ग्राविसिमम एजुकेशनिस – शिक्षा की संस्कृति द्वारा प्रचारित की गई है, जो दुनिया भर से अप्रकाशित क्रिसमस-प्रेरित गीतों को एकत्र करती है, फिर सर्वश्रेष्ठ गीतों को वाटिकन में प्रतिष्ठित क्रिसमस कॉन्सर्ट में प्रदर्शन करने का मौका देती है।

संत पापा फ्राँसिस द्वारा "विशेष" के रूप में परिभाषित एक प्रतियोगिता, जिसका उद्देश्य "मानव विकास के लिए अवसर" बनना है।

संत पापा ने कहा, मैं आप सभी युवा गायकों और संगीतकारों के साथ क्रिसमस के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध लोगों को याद करना चाहता हूँ, कि येसु के जन्म के साथ एक स्वर्गीय गीत गाया गया था: "सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वे प्रसन्न हैं।"(लूकस 2:14)

संत पापा याद करते हैं कि कैसे "येसु मसीह के जन्म" ने सदियों से हर भाषा और संस्कृति के अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया है, जिन्होंने दुनिया में भाईचारे के रास्ते खोजे हैं। यह "दुनिया में सच्ची शांति लाता है, और आज हमें इसकी कितनी आवश्यकता है!" संत पापा फ्राँसिस ने "प्रतिभा", साथ ही "मौलिकता", "कहानियों" और "आवाज़" को उपलब्ध उपकरणों के रूप में रेखांकित किया। संत पापा ने कहा, प्रतिभागियों को "इस महान जागरुकता में" फिट होना है। "और यह हमेशा ईश्वर का वही प्यार है, जिसे येसु मसीह में मनुष्य बन गये और आपके दिलों से बात करते हैं।"

अपनी युवावस्था में, अपने कलात्मक व्यवसाय को व्यक्त करने की इच्छा में, मानवीय और धार्मिक यात्रा में, आप सभी, अलग-अलग तरीकों से, प्रेम के रहस्य के आकर्षण को महसूस करते हैं जो अवतरित होता है, और आप इसे गायन और संगीत के साथ प्रकट करते हैं।

इसके बाद संत पापा ने प्रतिभागियों की आवाज़ों को "आशा" के गीत के रूप में इंगित किया, "आपके उन साथियों के लाभ के लिए जिन्होंने कई कारणों से अपनी आशा खो दी है: गरीबी, बीमारी, युद्ध, जबरन पलायन, परिवार में समस्याएँ, स्कूल में, दोस्तों के साथ।" संत पापा फ्राँसिस की अंतिम आशा यह है कि "इनमें से कुछ युवा लोग" उपस्थित लोगों द्वारा गाए गए साक्ष्य से "प्रभावित" हो सकते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here