संत पापा फ्राँसिस लक्ष्मबर्ग और बेलजियम की यात्रा के लिए तैयार

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 24 सितंबर 2024 (रेई) : पोप फ्राँसिस जल्द ही एक नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलेंगे, जो उनके परमाध्यक्षीय काल की 46वीं प्रेरितिक यात्रा होगी। वे 26-29 सितंबर को लक्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा करनेवाले हैं।

प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा शांति, प्रवासन, जलवायु आपातकाल और युवाओं के भविष्य सहित कई अन्य विषयों पर भाषण देंगे, साथ ही कलीसिया के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें धर्मनिरपेक्षता से चिह्नित समाजों में ख्रीस्तीय धर्म की भूमिका और ख्रीस्तीय शिक्षा का योगदान शामिल है। 1425 में स्थापित काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेन अपनी 600वीं वर्षगांठ मना रही है, और यह वर्षगांठ पोप की यात्रा के कारणों में से एक है।

प्रेरितिक यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, माटेओ ब्रूनी ने पोप के स्वास्थ्य के बारे में यकीन दिलाया, जो सोमवार को "हल्के फ्लू जैसी स्थिति" के कारण अपने निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। श्री ब्रूनी ने कहा कि कोई अपडेट नहीं है और "फिलहाल सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा कि योजना बनाई गई थी।"

आगामी यात्रा पोप जॉन पॉल द्वितीय की 1985 में दोनों देशों की यात्रा के पदचिन्हों पर हो रही है, जब उन्होंने काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन के छात्रों और लुभेन के काथलिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक समुदाय से मुलाकात की थी।

ये दोनों कार्यक्रम भी पोप फ्राँसिस के कार्यक्रम के हिस्से हैं। उनकी यात्रा में किंग बौडौइन स्टेडियम में पवित्र मिस्सा के दौरान सम्मानित अन्ना दी जीसस को संत घोषित करना भी शामिल है, जिन्होंने चौदह साल तक ब्रसेल्स में मठ का नेतृत्व किया था।

पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1995 में बेल्जियम में संत डेमियन दी वेस्टर को संत घोषित किया था, जिन्हें मोलोकाई के डेमियन के नाम से जाना जाता है, वे एक महान बेल्जियन मिशनरी थे, जिनकी मृत्यु हवाई के कुष्ठ रोगियों के बीच हुई थी, जिनकी सेवा उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर की थी।

उनसे पहले, कई अन्य संतों और मिशनरियों ने सदियों से इन देशों में ख्रीस्तीय धर्म के बीज बोए, जहाँ आज बेल्जियम में लगभग 8,400 और लक्जमबर्ग में करीब 300 से भी कम काथलिक हैं।

श्री ब्रूनी ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता एक मुद्दा है, लेकिन यूरोप में ख्रीस्तीय धर्म की गवाही देने की चुनौती शायद उससे भी बड़ी है, जहाँ ख्रीस्तीय धर्म के बारे में पहले की तुलना में कम जानकारी है, सवालों से भरा है, कई सवाल अनकहे हैं, और गिरावट की स्थिति है।" "इन समुदायों के भीतर इन मामलों पर प्रतिक्रिया देने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं, जिन्हें पोप द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।"

पड़ोसी देशों के काथलिक समुदायों के अलावा, पोप अपना संदेश दो देशों में ले जाएंगे, जो "विभिन्न यूरोपीय संस्थाओं, विशेष रूप से वित्तीय प्रकृति की संस्थाओं के मुख्यालय" (लक्ज़मबर्ग) और "यूरोपीय संघ प्रशासन के एक बड़े हिस्से की सीट" (बेल्जियम) की मेजबानी करते हैं।

ये स्थान "विश्व के ऐसे भाग हैं, जिनकी ओर अन्य लोग देखते हैं" जहाँ पोप फ्राँसिस जाएंगे और उनके शब्द "यूरोप के हृदय को संबोधित करेंगे" तथा "निकट भविष्य में विश्व में यूरोप की क्या भूमिका होनी चाहिए" इस पर प्रकाश डालेंगे, ताकि राष्ट्रों के बीच स्वागत और एकजुटता हो सके, तथा इस बात पर ध्यान दिया जा सके कि कुछ राष्ट्र कब्जे और विनाश के "शिकार" रहे हैं तथा आज भी वे निरंतर संघर्षों से पीड़ित हैं।

शांति सात भाषणों के मुख्य विषयों में से एक होगी, जिन्हें पोप इतालवी भाषा में प्रस्तुत करेंगे।

श्री ब्रूनी ने कहा कि वे जिन विषयों पर बात करेंगे, वे उन देशों के इतिहास को याद दिलाते हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान झेली गई पीड़ा के बाद शांति के लिए परिस्थितियाँ बनाने की दृढ़ता से इच्छा की और काम किया, ऐसे समय में जब महाद्वीप को एक बार फिर संघर्ष में घसीटे जाने का जोखिम है। पोप पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी बात करेंगे, जिस पर महाद्वीप बहस कर रहा है।

इन विषयों के साथ काथलिक शिक्षा और तकनीकी विकास के युग में इसकी भूमिका भी जुड़ी हुई है। काथलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवेन और यूनिवर्सिटी कैथोलिके दी लूवेन (क्रमशः 27 और 28 सितंबर) में होनेवाली दो मुलाकातें पोप को "ख्रीस्तीय धर्म को अभी भी यूरोपीय संस्कृति से क्या कहना है" पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगी।

कैथोलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवेन के प्रोफेसरों के साथ बैठक के दौरान शरणार्थियों को मानवीय सहायता पर एक वीडियो दिखाया जाएगा। यह विषय बहुत ही समसामयिक है और हाल के वर्षों में बेल्जियम के समाज में आए परिवर्तन को देखते हुए समाज के लिए एक चुनौती है, साथ ही विश्वविद्यालय संस्थानों में शरणार्थियों की उपस्थिति भी है।

ब्रीफिंग के दौरान पुरोहितों द्वारा यौन शोषण का मुद्दा भी उठा, जब पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, खासकर, बेल्जियम के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा दी गई खबर के बारे में, जिसमें पोप की 15 पीड़ितों के साथ संभावित मुलाकात के बारे में बताया गया जिसमें छह पुरुष और नौ महिलाएँ होंगे।

धर्माध्यक्षों ने कहा कि यह मुलाकात "पूरी तरह से विवेक के साथ" एक स्थान और तारीख पर आयोजित की जाएगी, जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा।

मात्तेओ ब्रूनी ने इस सभा के बारे में पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा, "यदि पीड़ितों के साथ सहमति से कोई खास मुलाकात होती है, तो हम बाद में इसकी जानकारी देंगे।"



भतीजे सहित बाल शोषण के दोषी बिशप वांगेलुवे के बारे में, श्री ब्रूनी ने बताया कि पोप "बेल्जियम में दर्द, घटना और पीड़ा से अवगत हैं, और हम निश्चित रूप से इसके संदर्भ की उम्मीद कर सकते हैं।"

अंत में, चार दिवसीय यात्रा के अन्य विवरणों पर चर्चा की गई, जिसमें यूरोपीय संघ के अधिकारियों और संबंधित संस्थानों के साथ बैठकें शामिल हैं।



इसके साथ ही युवाओं, पुरोहितों और धर्मसंघियों के साथ कई मुलाकातें किये जाएंगे। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पीयेत्रो पारोलिन वर्तमान में न्यूयॉर्क में हैं और 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में वाटिकन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए वे इस यात्रा में मौजूद नहीं होंगे।

प्रेरितिक यात्रा में पोप के साथ धर्माध्यक्षों के लिए वाटिकन विभाग के प्रीफेक्ट और संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो होंगे।



