पोप फ्राँसिस पापुआ न्यू गिनी पहुँचे

क्लौदिया तोर्रेस - पोर्ट मोरेस्बी

पोप फ्राँसिस पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में उतर चुके हैं। शुक्रवार 6 सितंबर को स्थानीय समयानुसार शाम 6:10 बजे इंडोनेशिया एयरलाइंस विमान उतरा, जहाँ से उनकी 45वीं प्रेरितिक यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है।

पापुआ न्यू गिनी के लोग उत्सुकता से पोप फ्राँसिस का इंतजार कर रहे थे और देशभर से काथलिक बड़ी संख्या में राजधानी शहर में पहुंच रहे हैं। सड़कों की कमी के कारण, दूरदराज के इलाकों से आने वाले कई लोगों को यहां पहुंचने के लिए कई दिनों तक पैदल चलना पड़ा।

वाटिकन न्यूज की पत्रकार क्लौदिया तोर्रेस ने पोर्ट मोरेस्बी के टोकारारा इलाके में एक स्थानीय पल्ली का दौरा किया, जहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया, जहाँ उनकी उत्सुकता और खुशी साफ देखी जा सकती है।

यह एक ऐसी यात्रा है जो लंबे समय से लंबित थी, क्योंकि पिछली बार पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इस द्वीप देश की यात्रा 1995 में की थी, जब वे पीटर टू रोट की धन्य घोषणा के लिए यहाँ आए थे, जो एक पापुआन धर्मशिक्षक थे और काथलिक धर्म की शिक्षा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे।

पोप की यात्रा के मीडिया प्रबंधक ने कहा, इस देश के सुदूर क्षेत्रों में संत पापा की उपस्थिति, विश्वासियों के लिए आशा का एक बड़ा स्रोत है, यह भावना उन अनेक पापुआ काथलिकों में भी प्रतिध्वनित होती है जिनसे हमने इन दिनों मुलाकात की, तथा जो इस ऐतिहासिक घटना की ओर ले जाते हैं।

